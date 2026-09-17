시는 눈으로만 읽는 걸까… 문장이 '목소리'가 된 순간

"시는 눈으로 읽는 것일까, 아니면 귀로 듣는 것일까."

큰사진보기 ▲문학주간 행사 첫날 아르코예술극장 소극장에서 펼쳐진 낭독 퍼포먼스 <목소리 잇기>가 막이 오르기 직전 ⓒ philip 관련사진보기

큰사진보기 ▲문학주간 낭독극 퍼포먼스 공연 장면 ⓒ 한국문화예술위원회 제공 관련사진보기

AD

"흔들린다. 흔들린다. 흩날린다. 흩날린다."



"리본의 기분, 그것은 유일한 기분, 말할 수 없이 좋고 슬픈 기분."

"자기 자신이 되는 일은 아주 쉽단다."

큰사진보기 ▲낭독 퍼포먼스 '목소리 잇기' 커튼콜 ⓒ Philip 관련사진보기

"머리글은 통제를 좋아합니다."

큰사진보기 ▲지난 16일 대학로 마로니에 공원에서는 문학주간2026 행사가 시작됐다. ⓒ Philip 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일부터 20일까지 대학로 일대에서는 문학주간2026 행사가 계속된다 ⓒ Philip 관련사진보기

종이에 적힌 문장이 사람의 입을 통해 소리가 되고, 그 목소리 사이로 음악이 들어온다면 시는 처음 쓰였을 때와 어떻게 달라질지 궁금하다.지난 16일, 서울 대학로 아르코예술극장 소극장에서 열린 메아리조각의 낭독 퍼포먼스 <목소리 잇기>는 이 질문을 무대 위에 올려놓았다. 9월 16일부터 20일까지 대학로 일대에서 펼쳐지는 문학주간2026 '곁눈질' 첫날 프로그램 가운데 하나다.공연 시작 전 소극장 무대에는 여러 개의 의자가 간격을 두고 불규칙적으로 놓여 있다. 무대 왼쪽에는 노트북과 전자장비, 악기 등이 자리잡고 있었다. 아직 사람이 오르지 않은 무대는 조용했다. 잠시 뒤 이 공간은 네 작가의 목소리와 음악으로 공간을 채운다.이날 무대에는 김소연·임솔아·이제니 시인과 하미나 작가, 뮤지션 아를이 함께했다. 작가가 차례로 자신의 작품을 읽는 일반적인 낭독회와는 조금 다른 결이다. 한 사람의 말이 끝나는 지점에서 또 다른 목소리가 나지막하게 흘러왔고 그 사이로 잔잔한 배경음악이 간극을 매꾼다. 공연은 아를의 기타와 전자음악으로 서문을 열었다. 약 10분의 인트로에 이어 네 작가의 목소리가 바통을 이어받는다.이날 낭독에서 유독 귓가를 맴도는 것은 반복되는 말이다. '푸른', '들판', '잔디' 같은 단어가 되돌아왔고 같은 문장이 조금씩 다른 호흡과 속도로 이어졌다. 활자로 읽는다면 반복으로 지나칠 수도 있는 말들이 사람의 목소리를 통과하자 일종의 리듬으로 변했다.말이 길어지고 짧아지는 순간, 잠시 숨을 고르는 순간까지 문장의 일부처럼 들렸다. 이어지는 낭독에서는 '자기 자신'이라는 말이 거듭 돌아왔다. 그러나 뒤따르는 문장들은 오히려 자신으로부터 벗어나는 방법을 찾아가는 듯했다.한 시인이 읽는 동안 다른 목소리가 짧은 말을 덧붙인다. 목소리들은 완전히 분리돼 있지 않았다. 하나의 문장이 끝난 뒤 다음 사람을 기다리는 낭독과 달리 서로의 말 사이에 틈을 만들고, 그 틈으로 다른 목소리가 새어왔다. 제목 그대로 목소리와 목소리가 빈틈없이 '이어지는' 방식이다.그 곁에는 아를의 음악이 배경을 채운다. 음악은 단순한 배경음에 머물지 않고 목소리가 멈춘 자리의 빈 공간을 채웠다. 때로는 문장과 동시에 흐르면서 말의 분위기를 바꾸었다. 무엇을 읽었는지만큼 다른 목소리와 음악이 어떻게 반응하는지가 공연의 일부가 됐다.공연 중반 이후에는 글쓰기 자체를 바라보는 이야기가 등장했다. 낭독에서는 관객에게 "두 개의 언어"가 있다고 전했다. 하나는 '머리글', 다른 하나는 '몸글'이란다. 머리글은 건축물을 쌓듯 문장과 문장을 연결해 하나의 메시지에 도달하는 글로 설명됐다.머리글은 질서를 만들고 무엇인가를 설명하며 사람을 설득한다. 무질서를 발견하면 그것을 정리하려 하고 언어라는 그물을 통해 경험을 붙잡는다. 근거를 찾고 무엇이 옳고 그른지도 구분하려 한다.반대편에는 몸글이 있었다. 몸글은 물에 가까운 글쓰기였다. 설계대로 쌓아가는 대신 구부러지고 퍼지고 형태를 바꾸며, 때로는 쓴 사람조차 자신이 쓴 것을 완전히 이해하지 못한 상태에서 문장을 받아 적는다. 자기와 타인의 경계도 흐려진다.하지만 머리글과 몸글 가운데 어느 것이 더 좋은지를 가르는 이야기는 아니다. 누군가를 설득하고 무언가를 변화시키기 위해서는 머리글이 필요하다. 다만 이미 알고 있는 언어만으로는 들어갈 수 없는 곳, 아직 이름 붙이지 못한 경험과 감각을 향하기 위해서는 또 다른 언어도 필요하다는 뜻이다.이 대목은 이날 공연의 형식과도 겹쳐 보였다. 문장을 정확하게 전달하는 데서 그치지 않고 호흡과 반복, 침묵과 음악까지 끌어들여 말만으로 설명하기 어려운 부분을 함께 들려줬기 때문이다. 활자로 쓰인 문장이 사람의 몸과 목소리를 거쳐 다시 만들어졌다. 책 속에 있던 문장을 무대로 옮기는 <목소리 잇기>의 방식이다.올해 문학주간의 주제인 '곁눈질'은 자신의 삶이 아닌 다른 사람의 삶과 세계를 들여다보는 문학의 역할에서 출발한다는 취지로 보인다. 당연하다고 믿어온 세계에 질문을 건네고 다른 존재의 세계를 바라보며 조금씩 가까워지는 일을 기대한다.이날 무대에서는 그것이 여러 사람의 목소리가 서로를 향하는 방식으로 나타났다. 한 사람의 언어 곁에 다른 사람의 언어가 놓였고 문학 옆에는 음악이 자리했다. 누군가의 언어를 대신 설명하기보다 서로 다른 언어와 목소리를 같은 공간에 함께 놓아두는 방식이다. 각자의 목소리는 사라지지 않으면서 다른 목소리를 만나 조금씩 다른 감각을 만들어냈다.문학주간2026은 오는 20일까지 대학로 마로니에공원과 아르코예술극장, 아르코꿈밭극장, 예술가의집, 아르코미술관 등에서 이어진다. 대담과 토크, 낭독, 공연, 워크숍 등 다양한 프로그램이 대학로와 전국 곳곳에서 펼쳐진다. 책 속에서 문장은 그 자리에 머물고 독자는 자신의 속도로, 자신의 목소리로 문장을 받아들인다.하지만 이날 대학로에서는 문장이 책을 빠져나와 사람의 몸을 통과했다. 어떤 말은 반복됐고 한 사람의 문장 곁에 다른 사람의 목소리가 놓였다. 그 사이로 음악이 흘렀고 침묵도 하나의 소리가 됐다.시는 종이 위에만 있지 않았다. 이날 무대에서 문학은 눈으로 읽는 문장에서 귀로 듣고 몸으로 느끼는 '목소리'가 됐음을 발견했다.