이기인의 첫 쇄신안 "이준석 포함 모두 예외 없다"

큰사진보기 ▲첫번째 쇄신안 발표하는 개혁신당 이기인 비대위원장개혁신당 이기인 비상대책위원장이 17일 국회에서 첫 번째 당 쇄신안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이준석 (전) 대표와 일절 상의하지 않았다."

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큰사진보기 ▲'개혁신당 쇄신 착수' 이기인 비상대책위원장개혁신당 이기인 비상대책위원장이 17일 국회에서 첫 번째 당 쇄신안 발표를 위해 자리로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲개혁신당 첫 번째 쇄신안 발표하는 이기인 비대위원장개혁신당 이기인 비상대책위원장이 17일 국회에서 첫 번째 당 쇄신안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이기인 개혁신당 비상대책위원장이 취임과 동시에 첫 쇄신안을 발표하면서 '독자적인' 드라이브를 강하게 걸었다. 개혁신당의 전직 당 대표이자 최대 주주인 이준석 국회의원에게 일일이 의존하지 않고 '자강'의 길을 모색하겠다는 선언이었다.이날 이기인 신임 비대위원장은 지명 과정부터 첫 쇄신안 발표까지 이준석 의원과 전혀 상의하지 않았다고 강조하며, 이 의원을 포함한 당내 누구도 쇄신의 예외가 될 수 없다고 못 박았다.이 위원장은 17일 국회에서 기자회견을 열고 "우리는 대안이 되지 못했다. 그래서 지금 죽을 위기에 처해 있다"라며 지도부 비례대표 출마 금지와 경기 남부 전략거점화, 당 조직 전면 재정비를 골자로 한 쇄신안을 내놨다.천하람 원내대표의 순천 조직위원장 공모 신청은 반려하고, 천 원내대표와 이주영 의원에게는 경기 남부 출마를 공개적으로 요구한 게 대표적이다. 자원이 부족한 정당인 만큼 전략 벨트를 지정해 '선택과 집중'에 나서겠다는 취지였다.이 위원장은 이번 쇄신안과 자신의 비대위원장 지명 과정에 이준석 의원이 개입하지 않았다는 점을 강조했다. 기자회견 후 '발표 전 이 의원과 상의했느냐'는 질문이 나오자 "이준석 대표와 일절 상의하지 않았다. 비대위가 지명되는 과정에서도 일절 상의하지 않았다"라고 선을 그었다.그는 "이준석 전 대표가 사퇴한 이유는 구성원들이 무기력해졌고 스스로 판단하고 스스로 책임을 지라는 고육지책이었다고 생각한다"라며 "비대위가 꾸려지고 비대위원장이 지명되는 과정에서 또다시 이준석 전 대표에게 상의하거나 보고한다면 같은 실수를 되풀이하는 것 아니겠느냐"라고 반문했다.다만 "비대위원장 지명 이전부터 이준석 전 대표가 하려고 했던 쇄신안을 완수하겠다는 목표를 분명히 했다"라고 덧붙였다.이날 발표한 첫 쇄신안 역시 지도급 인사들의 기득권을 제한하는 데 초점을 맞췄다. 이 위원장은 이번 비대위를 포함한 역대 지도부와 주요 지도급 인사, 지난 총선 비례대표 순번을 받은 인사들을 차기 총선 비례대표 공천에서 제외하고 지역구 출마를 의무화하겠다고 밝혔다.질의응답에서는 대상을 1·2·3기 지도부에서 선출·지명된 최고위원과 사무총장, 지난 총선 비례대표 1번부터 10번까지 추천 받은 인사라고 구체화했다. 그는 "저부터 따르겠다"라며 본인 역시 향후 비례대표로 출마하지 않고 지역구에서 국민의 선택을 받겠다고 선언했다. 비례위성정당 역시 만들지 않겠다며 "비례대표 연임도, 지도부의 비례대표 셀프 공천도, 비례위성정당도 없을 것"이라고 강조했다.이 비대위원장은 경기 남부를 개혁신당의 전략 거점으로 지정했다. 이준석 의원의 갑작스러운 대표직 사퇴 배경에도 '경기 남부 벨트'를 전략적으로 지정하는 여부를 놓고 당내 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.신임 비대위원장은 화성·수원·용인·성남·평택·오산을 하나의 전략지역으로 묶어 당의 인력과 조직, 정책 역량을 집중하고 '경기남부특별위원회'를 설치하겠다는 구상을 내어 놓았다. 지난 총선 당시 이준석 의원이 경기 화성을에서 거둔 승리를 경기 남부 전역으로 확장하겠다는 것이다.이를 위해 천하람 원내대표의 순천 조직위원장 공모 신청을 반려하겠다고 밝혔다. 이 위원장은 "순천에서 쌓아온 인연과 노력의 무게를 알고 있다"면서도 "당의 전략 거점이 정해진 이상 원내대표부터 그 결정에 힘을 모아야 한다"라고 강조했다. 천 원내대표와 이주영 의원에게는 "경기 남부 출마를 결단해달라"라며 "어디에 출마하고 언제부터 어떻게 지역 기반을 다질 것인지 구체적인 계획으로 답해달라"라고 요구했다.이번 쇄신안 발표는 천 원내대표와 사전 협의를 마친 게 아니었다. 이 위원장은 경기 남부 출마 방안이 이준석 대표 재임 시절부터 논의돼 천 원내대표도 알고 있었던 내용이라며 "천하람 대표도 이 쇄신 방향에 동의할 것이라고 생각한다"라고 밝혔다.이어 "오늘은 자발적인 결단을 요청한다"면서도 "같은 요청을 반복하며 기다리지는 않겠다. 실천이 뒤따르지 않으면 당헌·당규에 따라 비상대책위원장에게 주어진 권한을 행사하겠다"라고 압박했다.이 위원장은 당 조직과 인사도 전면 재점검하겠다고 예고했다. 대변인단과 사무처, 시도당과 전국 조직의 역할과 성과를 점검하고 "직함만 있고 활동은 없는 보직, 권한만 있고 책임은 없는 자리는 없애겠다"라고 밝혔다.그러면서 "저도 쇄신의 대상이다. 이준석 의원을 비롯한 어느 누구도 변화의 책임에서 예외일 수 없다"라며 "창당의 공로도, 이름의 무게도, 저와의 친분도 예외를 만드는 근거가 될 수 없다"라고 강조했다. 비대위 구성은 조만간 마무리한 뒤 별도 기자회견 없이 공보국을 통해 발표할 예정이라고도 덧붙였다.