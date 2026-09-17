홍성군의회, 충남권 국립호국원 홍성 유치 공식 촉구

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍성군의회가 충남권 국립호국원의 홍성 유치를 공식 촉구하고 나섰다.홍성군의회 의원 일동은 지난 17일, '충남권 국립호국원 홍성군 유치 촉구 결의안'을 통해 충남지역 국가유공자와 보훈가족의 안정적인 안장 서비스 제공과 국가유공자의 희생정신 계승을 위해 충남권 국립호국원을 홍성군에 조성해야 한다며 정부와 충청남도, 국가보훈부에 적극적인 지원과 최종 대상지 선정을 촉구했다.현재 충청남도에는 국립묘지가 없어 충남지역 국가유공자와 유가족들이 안장을 위해 타 지역 국립묘지를 이용해야 하는 상황이다. 이에 따라 충남지역 보훈대상자들이 보다 가까운 곳에서 안정적으로 안장 서비스를 받을 수 있도록 충남권 국립호국원 조성 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.충남도는 지난 2024년 우선사업대상지 선정 평가를 거쳐 홍성군과 부여군을 국가보훈부에 복수 추천했다. 국가보훈부는 현재 입지선정 타당성 및 기본계획 연구용역을 추진하며 최종 대상지 선정을 위한 절차를 진행하고 있다.이 같은 상황에서 홍성군의회는 홍성이 국립호국원 입지로서 역사적 상징성과 입지 경쟁력, 주민 수용성을 모두 갖춘 지역이라는 점을 강조하고 있다.홍성군의회가 가장 먼저 내세우는 것은 홍성의 역사성과 상징성이다.홍성은 홍주의병을 비롯해 국가와 지역을 위해 헌신한 애국선열들의 정신이 이어져 온 충절의 고장이다.군의회는 이러한 역사적 배경이 국가를 위해 희생하고 헌신한 국가유공자를 기억하고 그 정신을 후대에 계승하기 위한 국립호국원의 설립 취지와 맞닿아 있다고 강조했다.특히 국립호국원을 단순한 국가유공자 안장시설에 그치지 않고 호국·보훈의 가치를 미래세대에 전달하는 교육과 추모의 공간으로 활용한다면 홍성의 역사문화 자원과도 연계할 수 있다는 구상이다.홍성군이 제시한 후보지는 금마면 봉서리 일원 약 79만㎡ 규모다.군의회는 해당 후보지가 향후 국가유공자 안장 수요 증가에 따라 단계적인 확충이 가능한 규모라는 점을 입지 장점으로 꼽고 있다.또한 국립호국원 조성에서 중요한 요소 가운데 하나인 지역사회 수용성 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있다는 것이 홍성군의회의 설명이다.군의회는 후보지 인근 주민들이 국립호국원 유치를 적극적으로 받아들이고 있는 만큼 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 지역 갈등을 최소화할 수 있는 기반을 갖추고 있다고 강조했다.홍성은 충남도청과 내포신도시가 위치한 충남의 행정 중심지역이라는 점에서도 국립호국원 입지의 상징성을 갖는다.홍성군의회는 국립호국원이 홍성에 들어설 경우 충남지역 국가유공자와 유가족에게 안정적인 안장 서비스를 제공하는 것은 물론, 국가유공자의 희생과 헌신을 기리는 보훈문화 확산의 거점 역할을 할 수 있을 것으로 보고 있다.특히 내포신도시와 홍성의 행정·문화·교육 인프라를 연계해 청소년과 지역주민들이 국가유공자의 삶과 희생을 배우고 기억하는 호국·보훈 교육의 중심 공간으로 발전시킬 수 있다는 점도 강조하고 있다.홍성군의회는 결의문을 통해 국가를 위해 희생하고 헌신한 국가유공자를 끝까지 책임지고 예우하는 것은 국가의 당연한 책무이자 우리 모두의 책임이라고 밝혔다.이어 충남지역에는 국립묘지가 없어 국가유공자와 유가족들이 타 지역 국립묘지를 이용해야 하는 불편을 겪고 있는 만큼 충남권 국립호국원 조성이 더 이상 미룰 수 없는 과제라고 강조했다.군의회는 국가보훈부가 최종 입지를 선정하는 과정에서 단순한 부지 조건만이 아니라 홍성의 역사성과 상징성, 우수한 입지 여건, 확장 가능성, 지역 주민의 수용성 등을 종합적으로 고려해야 한다고 촉구했다.홍성군의회는 세 가지 사항을 정부와 관계기관에 촉구했다.먼저 국가보훈부에 홍성군이 지닌 역사성과 상징성, 입지여건과 확장 가능성, 주민 수용성을 충분히 고려해 홍성군을 충남권 국립호국원 최종 대상지로 선정할 것을 요구했다.정부에는 충남지역 국가유공자와 보훈가족에게 안정적인 안장 서비스를 제공하고 합당한 예우를 다할 수 있도록 국립호국원 조성사업을 차질 없이 추진할 것을 촉구했다.충청남도와 정부에는 홍성군민의 유치 의지와 염원을 깊이 헤아려 국립호국원이 홍성에 성공적으로 조성될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다.국가유공자의 희생을 기억하고 그 정신을 미래세대에 전하는 공간. 홍성군의회는 그 출발점이 충절의 고장 홍성이 되어야 한다는 입장이다.