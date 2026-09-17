금호타이어 노사, 임단협 잠정 합의안 재도출

큰사진보기 ▲금호타이어 광주공장. 공장 정면에 새롭게 새겨 넣은 로고와 함께 측면에는 금호아시아나그룹의 상징이었던 '빨간 날개'가 보인다. 금호타이어는 지난 2018년 중국 더블스타에 인수됐다. 2026. 5. 21 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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금호타이어는 노사가 '2026년 임금 및 단체협약' 잠정 합의안을 재도출했다고 17일 밝혔다.지난 달 24~25일 잠정 합의안 조합원 찬반 투표에서 부결된 이후 노사는 곧바로 재교섭에 돌입했으며, 지속적인 협의를 거쳐 전날 잠정합의안을 다시 마련했다.주요 내용인 ▲기본급 3% 인상 ▲경영성과 격려금 550만 원 ▲'2018.4.2 특별합의' 이행 격려금 250만 원 ▲근로장려금 50만 원 ▲미래 경쟁력 강화 공동 노력 등은 유지했다.경영성과 격려금 지급 기준인 영업이익률은 본사 기준에서 연결 기준 영업이익률로 변경했다.또 '2018.4.2 특별합의'를 이행하는 데 있어 정년퇴직자도 불이익이 없도록 하는 등 지급기준을 보완했다.잠정 합의안은 조합원 대상 설명회와 찬반 투표를 거쳐 최종 합의 여부가 결정된다.금호타이어 측은 "이번 합의안을 통해 경영성과 격려금 운영에 있어서 각종 경영상황을 종합적으로 고려한 토대가 마련됐다"며 "남은 절차도 원만히 마무리돼 노사관계 안정과 회사의 미래 경쟁력 강화에 긍정적인 기반이 되기를 기대한다"고 말했다.