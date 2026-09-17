대전단체 "호르무즈 파병 반대"... "참전 거부 선언하라"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

"미국은 침략전쟁 중단하라!"

"이재명 정부는 파병을 거부하라!"

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큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. 사진은 김선재 진보당대전시당 위원장. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 16일 저녁 대전 은하수네거리에서 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

16일 저녁 대전 은하수네거리에서 호르무즈 해협 파병에 반대하는 구호가 울려 퍼졌다. 대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 이날 저녁 '호르무즈 파병반대 집중 실천 거리연설회'를 열고, 이재명 정부에 파병 검토를 전면 백지화하고 외교적 해결에 나설 것을 촉구했다.참가자들은 "전쟁공범 될 수 없다! 호르무즈 파병반대!", "침략전쟁에 우리 군을 보내지 말라!", "미국은 호르무즈 파병압박 중단하라" 등의 피켓을 들고 거리에서 파병 반대 입장을 알렸다. 현장에는 "미국은 침략전쟁을 멈춰라", "정부는 파병을 거부하라"는 대형 현수막도 펼쳐졌다.이들은 '호르무즈 파병반대' 문구가 한 글자씩 적힌 대형 손팻말을 나란히 들어 올리고, 주먹을 쥔 손을 들며 구호를 외쳤다. "대미투자·파병압박 동맹국이 호구냐?", "누구를 위한 전쟁인가? 침략전쟁 중단하라!"는 현수막과 피켓도 등장했다.이날 거리연설회는 박희인 대전자주통일평화연대 집행위원장의 사회로 진행됐으며, 이영복 상임대표와 박진식 대전장애인차별철폐연대 공동대표, 한남대학교 학생 김학률씨, 김선재 진보당 대전시당위원장 등이 발언에 나섰다.대전자주통일평화연대는 이날 발표한 성명에서 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁을 "명분 없는 불법 전쟁범죄"라고 규정하고, 미국이 동맹을 앞세워 한국 등 다른 나라에 파병을 압박하며 전쟁의 책임을 떠넘기고 있다고 주장했다.이들은 "미국이 해야 할 일은 파병 강요가 아니라 당장 침략 행위를 중단하는 것뿐"이라며 "'국민주권정부'를 표방하는 이재명 정부의 행보는 매우 실망스럽고 위험천만하다"고 비판했다. 정부가 군사적 기여를 거론하고 현장 실사단을 파견하는 등 파병 수순을 밟고 있다는 게 이들의 주장이다.특히 "'군사적 기여'라는 말장난으로 침략전쟁 가담의 본질을 감출 수 없다"며, 이러한 군사적 개입은 침략적 전쟁을 부인하는 헌법 정신에 어긋난다고 지적했다. 이어 "청년 장병들과 국민의 안위를 내모는 파병은 그 어떤 핑계로도 정당화될 수 없다"고 강조했다.오는 18일 대통령 기자회견을 앞두고 파병 불가 입장을 분명히 밝힐 것도 요구했다. 이들은 "대내적으로 한반도 평화공존을 외치면서 대외적으로 침략전쟁에 군대를 보내겠다는 것은 기만적인 자기모순"이라며 "이재명 대통령은 어떠한 형태의 참전도 거부하겠다는 결단을 천명하라"고 촉구했다.그러면서 "정부가 진정으로 국제평화에 기여하고자 한다면, 총칼을 보낼 것이 아니라 즉각적인 침략 중단과 종전을 위한 평화적 해결에 앞장서야 한다"며 "정부는 주권자의 뜻을 받들어 파병 거부를 결단하라"고 밝혔다.이날 발언에 나선 김선재 진보당 대전시당위원장은 파병 찬성론의 주요 논거를 다섯 가지로 나눠 반박했다. 공격작전에 참여하지 않으면 헌법상 문제가 없다는 주장, 비전투·방어적 지원은 위험하지 않다는 주장, 독립 지휘권과 철수 기준으로 통제할 수 있다는 주장, 에너지 안보를 위해 개입해야 한다는 주장, 국제 연대의 책임을 다해야 한다는 주장 등이다.김 위원장은 공격작전에 불참하면 문제가 없다는 논리에 대해 "헌법 제5조 제1항이 부인하는 것은 특정 '전투 행위'에 국한되지 않고 '침략적 전쟁' 그 자체"라고 주장했다. 직접 공격하지 않더라도 감시·정찰 정보를 제공하거나 기뢰를 제거해 군사작전을 지원한다면 전쟁에 가담하는 것과 다르지 않다는 지적이다.비전투·방어적 지원이라는 설명으로 장병들의 위험을 감출 수 없다고도 강조했다. 그는 "뻔히 합동작전을 하는 연합군인데, 방어적 지원이라는 깃발을 걸면 이란의 대함 미사일과 자폭 드론이 한국군 장병만 알아서 피해 가기라도 하느냐"고 반문했다.독립 지휘권을 유지하고 필요할 때 철수하면 된다는 주장에 대해서는 아덴만의 해적 대응과 호르무즈의 군사적 충돌은 상황이 다르다고 지적했다. 김 위원장은 미군의 정보와 엄호에 의존하는 연합작전에 참여하면 독자적인 판단과 철수에도 제약이 생길 수 있다며 "발을 뺄 수 있다는 허상으로 국민을 안심시키려는 궤변"이라고 비판했다.에너지 안보를 위한 파병 주장 역시 군사적 개입이 오히려 한국 선박의 위험을 높일 수 있다는 이유로 반박했다. 국제적 책임을 다하는 방법도 참전이 아니라 외교적 중재여야 한다며, 군사력 투입보다 협상을 통한 항로 안전 확보와 평화적 해결에 힘을 쏟아야 한다고 주장했다.김 위원장은 "국가의 장래와 국민의 생명이 걸린 중대사"라며 "위험천만하고 무책임한 참전 선동을 즉각 중단하라"고 촉구했다. 이어 "정부는 파병 불가를 선언하라. 파병은 국익의 길이 아니라 파국의 길"이라고 강조했다.