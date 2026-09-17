'강남역' 10주기, 부천에서 이어진 여성들의 연대

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큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부천 북토크가 9월 15일 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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강남역 여성 살해 사건 10주기를 맞아 출간된 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>의 북토크가 부천에서 열렸다. 지난 15일 부천시일쉼지원센터에서 열린 이번 북토크에는 부천 등 경기 지역에서 여성 폭력에 맞서고 페미니즘 문화를 만들어 온 여성들과 페미니스트들이 모여 강남역 이후 10년의 변화와 앞으로의 여성 운동에 대해 이야기를 나눴다.이번 행사는 젠더폭력해결페미니스트연대, 경기페미행동, 부천새시대여성회, 평화와 자치를 열어가는 부천연대, 서울여성회가 공동 주최하고 서울여성회가 주관했다.강남역 여성 살해 사건은 2016년 5월 17일 발생한 이후 여성들이 자신의 경험을 꺼내고 서로 연결하는 계기가 됐다. 당시 경찰과 정부는 사건을 '묻지마 범죄'로 진단했지만, 여성들은 '여성 혐오 살인'이라고 사건을 다시 정의했다. 강남역 10번 출구에는 "여자라서 죽었다", "나는 우연히 살아남았다" 등의 포스트잇이 붙었고 여성들의 추모와 연대가 이어졌다.이날 북토크는 '강남역 여성 살해 사건 이후 10년의 변화와 앞으로의 과제'를 주제로 진행되었다. 특히 지난 3월 부천에서 20여 년간 사실혼 관계였던 여성을 살해한 60대 남성이 체포된 사실이 밝혀지며 '강남역'은 전국 어디에나 있음을 알 수 있었다. 이러한 현실에서, 여성 폭력 해결과 지역 사회 내 페미니즘 문화 확산을 위해 부천 및 경기 지역에서 꾸준히 활동하고 목소리를 내 온 이들의 경험과 고민을 나눌 수 있었다.행사에 앞서 구윤미 평화와 자치를 열어가는 부천연대 공동대표의 여는 인사와 이정아 한국여성단체연합 공동대표/경기여성단체연합 상임대표, 임행심 부천YWCA 총장의 축사가 이어졌다. 임행심 총장의 축사에서는 참여자들이 눈시울을 붉히고, 웃기도 하며 오늘 이 자리의 소중함을 함께 되새겼다.1부 행사에서는 "살아남은 우리가 세상을 바꾼다"를 주제로 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장의 발표가 진행되었다. 박 공동대표는 현재 여성 폭력의 현주소와 강남역 여성 살해 사건이 지닌 의미, 전국적 연대를 끌어낸 과정에 대해 설명했다. 그는 "이 책이 여성 폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"라고 말했다.또한 그는 강남역 10주기 추모 행동으로 전국을 순회하며 가장 기뻤던 것으로 "전국 곳곳에서 치열하게 살아가던 여성들과 페미니스트들을 만난 것"을 뽑았다. "서로의 어려움을 나누고, 지역에서 변화를 만들어 온 10년을 나누며 손 맞잡고 눈물을 흘리기도 했다"는 집중행동 과정의 연대의 장면을 전했다.1부를 마친 뒤에는 부천새시대여성회 회원들의 노래공연이 이어졌다. 회원들은 '희망은 있다'를 부르며 성평등 사회를 바라는 마음을 함께 나눴다. 공연을 지켜본 참여자들도 노래를 따라 부르며, 이날 자리에 함께한 서로의 존재를 확인하고 연대의 마음을 나눴다.이어지는 북토크 2부에서는 "세상을 바꿔온 여성들"을 주제로 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장, 박진선 강남역 여성살해사건 10주기 추모행동 기획단원, 심지선 부천새시대여성회 회장/경기페미행동대표, 오세향 부천시청소년문화센터 센터장이 패널로 출연하여 각자에게 '강남역'의 의미와 앞으로 만들어가야 할 여성운동의 방향을 모색하는 패널토크로 구성되었다.강남역 여성 살해 사건은 "페미니즘에 눈을 뜨게 한 사건"이었다는 박진선 강남역 여성 살해 사건 10주기 추모행동 기획단원은 어린 시절 일상에서 경험했던 성차별의 경험을 나누며 강남역 사건을 통해 "지금까지 내가 겪었던 것이 성차별이었고, 당연하게 받아들여야 하는 것이 아니었구나"라고 깨달았다고 전했다. 이후 이어진 미투 운동을 계기로 페미니스트로 정체화 한 그는 강남역 여성 살해 사건 10주기 추모 행동에서 확인한 여성들의 연대에 이어 여성폭력 젠더폭력 없는 성평등한 사회를 만들겠다는 결심을 하게 되었다고 말했다.오세향 부천시청소년문화센터 센터장은 부천에서 청소년들을 만나며 체감한 젠더폭력의 현실을 말했다. 성인지감수성 교육에서 밤거리의 위협 정도를 질문했을 때 여성 청소년들이 남성 청소년보다 높은 위험도를 표시하는 경우가 많다며, 성별에 따라 안전에 대한 경험과 인식에 차이가 있음을 설명했다. 또한 일부 청소년들이 '약하면 당할 수밖에 없다'는 강자 생존의 논리를 자연스럽게 받아들이고 있다며, 여성 폭력 문제를 해결하기 위해서는 함께 배우고 행동하며 정치적 주체로 성장할 수 있는 공동체가 필요하다고 강조했다.이어서 버지니아 울프가 쓴 '여성노동자조합의 추억'이라는 글을 공유하며, 부천의 10대 여성 청소년들이 지역 사회에서 자신을 지지하고 함께 싸워줄 '언니들'의 존재를 경험할 수 있도록 여성들의 학습과 연대의 공동체를 만들어가야 한다고 덧붙였다.심지선 부천새시대여성회 회장/경기페미행동 대표는 강남역 여성살해사건 10주기를 계기로 부천에서 여성 폭력의 경험과 기억을 다시 마주하게 된 과정을 이야기했다. 심 회장은 "왜 유독 강남역인가"라는 질문을 시작으로, 강남역 이전부터 주변에서 발생했지만 이름 붙이지 못했던 가정 폭력과 데이트 폭력 등의 경험을 돌아보게 됐다며, 올해 부천 중앙공원에서 진행한 여성 폭력 다이인에 참여한 한 회원이 30년 전 데이트 폭력으로 세상을 떠난 친구를 기억하게 해줘서 고맙다고 전했던 일화를 소개했다.또한 경기 지역에서 진행한 10주기 추모 행동을 통해 부천과 수원 등 지역에서 활동해 온 여성들이 서로 연결되고, 세대를 뛰어넘어 여성 폭력 해결이라는 한 마음으로 페미니스트들이 함께 행동할 수 있었던 것이 중요한 의미였다고 밝혔다.박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장은 "강남역은 여성들이 모여서 사회에 문제제기하고 변화를 만드는 힘을 모으는 공간으로서 의미가 있다"고 말했다. 또한 지난 10년 동안 여성 폭력이 계속되는 현실에 대한 무기력과 답답함도 있지만, 포기하지 않고 싸워 온 여성들이 안전과 평등을 위한 변화를 만들어 왔다고 말했다. 그는 더 많은 사람들과 함께 여성폭력·젠더폭력 해결의 힘을 모으기 위해서는 "폭력과 여성폭력·젠더폭력이 무엇인지 사회적 기준을 만들고 그것이 확산되어야 한다"고 강조했다.마지막으로 패널들은 이날 북토크를 통해 지역에서 여성 운동을 이어갈 힘을 얻었다는 소감을 밝혔다. 박진선 기획단원은 "경기 지역에서 살아오면서 겪었던 일들을 이 지역에서 투쟁하고 계신 분들과 나누니 절망에서 희망으로 바뀌면서 마음이 든든해졌다"고 말했다. 박지아 공동대표는 "혼자가 아니다. 당신 잘못이 아니다. 우리는 서로의 용기이다"라는 메시지를 전하며, 강남역을 기억하는 것을 넘어 각자의 지역에서 서로 연결되고 함께 더 나은 세상을 만들어가자고 전했다.참가자들은 이어진 한마디 나눔을 통해 "오늘 이 자리에 함께 할 수 있어서 감사하고, 앞으로 함께 걸어가고 싶다.", "전국 곳곳에서 북토크로 함께 했다는 것이 위로가 많이 된다.", "'강남역' 이후 10년을 어떻게 만들어가야할지 생각해볼 수 있었다" 등의 말을 전했다.이번 부천 북토크는 강남역 여성 살해 사건 이후 10년간 이어져 온 여성 운동의 흐름을 돌아보는 동시에, 지역 사회에서 세대를 넘나들며 여성폭력에 대해 말하고 페미니즘 문화를 만들어 온 여성들의 활동을 확인하는 자리였다. 또한 '강남역' 이후 우리가 만들어 온 10년을 기억하고 기념하는 것을 넘어, 여성 폭력과 젠더 폭력 없는 사회를 만들기 위한 다음 10년의 실천을 함께 다짐하며 마무리되었다.한편, 이날 부천에서 진행된 북토크는 춘천, 대전, 부산 등 전국 주요 지역에서 진행될 예정이다.