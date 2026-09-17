커지는 파열음... 강경파 "김지용 사퇴"-행안부 "친윤 검사 아냐"

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 정부서울청사 창성동 별관에서 현안과 관련한 입장을 표명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민재 행정안전부 차관이 17일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 열린 '초대 중수청장 후보자' 관련 브리핑에서 언론과 국회에서 제기된 논란과 의혹에 대해 현재까지 확인된 사실을 바탕으로 설명하고 있다. 2026.9.17 [행정안전부 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"후보자는 당시 윤 전 총장의 행위가 비위에 해당할 수 있으나 징계 조치의 절차 과정이 일부 부적정하다고 판단해 직무정지와 징계를 재고해 달라는 취지의 성명에 동참하였고, 검수완박에 대해서도 수사와 기소 분리 취지 자체를 반대한 것이 아니라 사회적 약자와 범죄피해자의 권리보호를 위한 충분한 대책이 마련되지 않는다면 공백이 발생할 수 있다는 점을 우려했던 것이라고 밝혔다."

내달 2일 중대범죄수사청 개청을 2주 앞둔 가운데, 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 둘러싼 정부여당 내 갈등이 커지고 있다.더불어민주당 검찰개혁 강경파는 검사장 출신의 김지용 후보자에게 '친윤 검사', '검찰주의자' 딱지를 붙이고 사퇴 또는 이재명 대통령의 지명 철회를 요구하는 가운데, 대통령에게 김 후보자 임명을 제청한 행정안전부는 그를 적극 옹호하고 나섰다.17일 오전 김민재 행정안전부 차관은 정부서울청사에서 진행한 브리핑에서 "중대범죄수사청장 후보자의 자질과 역량, 과거 행적 및 주요 쟁점에 대해서는 앞으로 있을 인사청문회에서 후보자가 직접 소명하고 국회에서는 엄밀하게 검증해 주시기 당부드린다"라고 말했다.김민재 차관은 김 후보자에게 제기된 여러 의혹을 해명했다. 먼저 김 후보자가 대검찰청 형사부장으로 있으면서 김학의 전 법무부차관 출국금지 사건 관련자에 대한 무리한 기소를 승인했다는 의혹이다.김 차관은 "기소된 4명의 관련자 중 3명에 대해서는 후보자가 해당 사건의 지휘라인인 대검찰청 형사부장으로 부임하기 이전에 이미 수사가 진행되어 기소가 이루어졌다"면서 "또한, 검찰 내부의 의사 결정 과정을 구체적으로 말씀드리기는 어려우나 나머지 한 명에 대해서도 후보자는 내부 회의에서 기소에 반대하는 의견을 밝혔고, 기소의 최종 결정권자도 아니었음을 확인했다"라고 설명했다.채널A 검언유착 의혹 사건에서 한동훈 당시 검사장을 감찰한 정진웅 검사 독직폭행 사건 기소를 결정했다는 주장을 두고 김 차관은 "후보자가 당시 서울고검 차장검사로 재직하면서 해당 기소의 지휘라인에 있었던 것은 사실"이라고 말했다."다만, 후보자가 부임하였을 때에는 이미 수사가 진행 중이었고 후보자는 참모의 입장에서 기소에 반대하는 의견을 분명히 밝혔으며, 기소의 최종 결정권자도 아니었음을 확인했다"라고 밝혔다.김 후보자가 서울고검 차장검사로서 윤석열 검찰총장 직무정지·징계청구 반대 성명에 동참하고 대검찰청 형사부장으로서 '검수완박'(검찰 수사권 완전 박탈)에 반대 입장을 밝힌 것을 두고 민주당 강경파의 비판이 크다. 김 차관은 "친윤 검사 내지 검찰주의자라는 우려가 있었다"면서도 김 후보자의 입장을 전했다.김 차관은 "후보자는 불기소 처분으로 종결되었던 윤석열 전 검찰총장의 친인척이 형사고발된 사건과 관련하여 기록을 면밀히 검토한 후 법과 원칙에 따라 불기소 처분이 부당하다 판단하고 재수사를 명령하는 등 증거에 따라 엄정하고 공정하게 수사한 점을 확인했다"라고 덧붙였다."후보자는 윤석열 정부가 출범한 후 이루어진 첫 인사에서 초임 검사장 승진자들이 주로 배치되는 광주고검 차장검사로 발령받아 사실상 좌천되었는데, 이러한 사건 처리가 영향을 미쳤다는 의견도 있다"고도 했다.김용민 민주당 의원은 16일 공개적으로 김 후보자 사퇴를 촉구했다. 추미애 경기도지사는 같은 날 자신의 페이스북에 김 후보자를 밀정이라고 본다면서 사실상 이 대통령을 향해 지명 철회를 요구했다.그는 "나는 결정권자의 위치에 있지 않았다" 등의 김 후보자 발언을 언급하면서 "김지용 초대 중수청장 후보자의 주장은 헝가리 유대인을 아우슈비츠 수용소로 내몰아 죽게하고도 히틀러 총통체제의 명령을 따랐을 뿐이라고 덤덤하게 말하는 아이히만을 연상하게 한다"라고 날을 세웠다.임은정 서울동부지방검찰청 검사장은 17일 오전 자신의 페이스북에 "보호하고자 한 게 범죄 피해자가 아니라 검찰이 아닙니까?", "검찰이 국민의 신뢰를 잃어 폐지된 데, 김지용 후보자는 어떠한 책임이 있습니까?"라고 비판했다.