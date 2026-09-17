장동혁에게도 국수 보낸 한동훈... 장외투쟁도 함께?

큰사진보기 ▲구포국수 든 한동훈 비대위원장국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 지난 2024년 3월 14일 부산 북구 구포시장을 찾아 총선에 출마한 부산지역 후보들과 함께 지지를 호소하고 있다. 한 지지자가 구포국수를 선물해 들어보이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국민의 삶을 지키고 더 든든한 힘이 될 수 있도록 의원님과 함께 힘을 모으겠습니다."

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 15일 국회 의원회관 로비에서 김승원 법무부 장관 후보자의 해명과 김민석 더불어민주당 대표의 SNS 메시지에 대해 반박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'당원권 정지' 국힘 서범수, 재심 철회하고 법원에 가처분 신청국민의힘 서범수 의원이 16일 국회 소통관에서 '돌려차기 실언' 논란으로 내려진 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지' 징계에 대한 재심 청구를 철회하고, 법원에 효력정지 가처분 신청을 한 이유와 향후 계획 등을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한동훈 무소속 국회의원이 '친정'인 국민의힘과 접점을 넓혀가고 있다. 국민의힘 소속 국회의원 109명 전원에게 추석 선물과 손편지를 보냈는데, 여기에는 그의 제명을 사실상 주도한 후 복당에도 강하게 반대하고 있는 장동혁 국민의힘 대표도 포함됐다.최근 김승원 법무부장관 후보자 인사청문회 정국에서 네거티브 공세를 주도했던 그는, 이 과정에서 국민의힘 의원들과 물밑에서 대응 전략을 논의해왔다고 직접 공개하기도 했다. 김 후보자를 둘러싼 대여투쟁에서도 양측의 목소리가 조금씩 겹치고 있다. 장 대표가 김 후보자 임명 강행 시 장외투쟁까지 불사하겠다는 뜻을 밝히자 한 의원 역시 "거리로 나가야 한다"라고 가세했다.장 대표 역시 이례적으로 SNS에 한동훈 의원을 부정적이지 않은 뉘앙스로 언급하면서, 제명 이후 서로에게 날을 세워온 양측이 김 후보자 문제를 고리로 공동전선을 조금씩 구축하는 모양새이다.다만, 불씨도 여전히 남아 있다. 한 의원은 여전히 장 대표를 비롯한 '당권파'의 기조를 비판하고 있고, 최근에는 친한(동훈)계 서범수 국민의힘 국회의원이 당 지도부를 겨냥해 내놓은 징계 불복 입장문을 본인의 SNS에 공유하기도 했다. 장 대표의 '징계정치' 국면이 해소되지 않은 만큼, 당장의 연대나 연합이 성사될지는 미지수이다.한 의원은 지난 16일부터 국민의힘 소속 의원 109명의 국회의원회관 사무실에 자신의 지역구인 부산 북구의 명물 '구포국수'를 돌렸다. 장 대표와 정점식 원내대표 역시 선물을 받았다. 관련 보도가 나오자 이날 늦게 자신의 SNS에 이를 공유하기도 했다.선물에는 한 의원 명의의 손편지도 함께 들어갔다. 그는 "부산 북구를 대표하는 '구포국수'를 보내드린다"라며 "구포국수에는 우리 현대사가 담겨 있다. 한국전쟁 당시 부산으로 모여든 피란민들에게 든든한 한 끼가 되었고, 전쟁이 끝난 뒤에는 경부선 철길을 따라 전국으로 퍼져갔다"라고 소개했다.이어 "가장 어렵고 힘들 때 국민들의 삶을 지켜준 음식이었다"라면서 "국민의 삶을 지키고 더 든든한 힘이 될 수 있도록 의원님과 함께 힘을 모으겠다"라고 적었다. 끝에는 "구포의 오랜 맛에 감사의 마음을 담아 보낸다. 따뜻하고 풍성한 한가위 보내시라"라는 추석 인사를 덧붙였다. 한 의원은 국회 입성 이후에도 국민의힘 의원들이 주최하는 행사에 참석하는 등 당 소속 의원들과 접촉을 이어왔다.한 의원의 이 같은 행보에 대한 반발도 있다. 대표적인 '당권파' 장예찬 전 국민의힘 최고위원은 MBC라디오 <조승원의 뉴스하이킥>에서 "전형적인, 질척거리는 구남친 아닌가? 헤어졌으면 땡이다"라며 "선물 보내면 받는 전여친은 되게 무섭고 약간 그럴 것 같은데, 그냥 각자의 갈 길을 가면 되는 것"이라고 폄훼했다.또한 "선물을 굳이 뭐 돌려보내고 이럴 거 있느냐?"라며 "사실 명절 때 국회의원실에 선물 엄청 오잖느냐. 그냥 '왔구나' 하고 넘어가면 되는 것"이라고 애써 큰 의미를 부여하지 않았다.한 의원은 국민의힘만이 아니라 조정식 국회의장과 남인순·박덕흠 국회부의장 등 국회의장단, 자신이 소속된 국회 예산결산특별위원회의 이광재 위원장 등에게도 같은 선물을 전달할 계획으로 알려졌다.한동훈 의원은 김승원 법무부장관 후보자를 둘러싼 공방 과정에서 국민의힘 의원들과 보다 직접적으로 협업했다는 사실을 공개하기도 했다. 그는 지난 16일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 김 후보자 의혹을 혼자 주도하는 '개인플레이'를 한 것 아니냐는 질문을 받자 "국민의힘 법사위원 중 일부를 포함해서 많은 국민의힘 의원들과 상의하고 논의하고 이 상황을 이끌어왔다"라고 반박했다.특히 "윤상현 의원 같은 경우는 저랑 따로 만나기도 했고, 청문회 과정에서 저랑 연락을 하면서 어떤 부분이 어떤 발언이 좋을까 서로 상의하기까지 했다"라며 물밑에서 사전 공조가 있었음을 알렸다. 실제로 윤 의원은 김 후보자 인사청문회를 앞두고 한 의원을 증인으로 불러야 한다고 주장하는 등 한 의원의 의혹 제기에 여러 차례 힘을 실었다.장 대표의 태도에도 미묘한 변화가 감지됐다. 민주당 일각에서 한 의원에 대한 제명이나 의원직 자격정지를 거론하자 장 대표는 이를 "전형적인 메신저 공격이자 치졸한 물타기"라고 SNS를 통해 비판했다. 한 의원과 공개적으로 충돌해온 장 대표가 민주당의 한 의원 공격을 직접 반박하고 나선 것은 대단히 이례적인 장면이다.김 후보자 임명 문제를 둘러싼 대여투쟁 방향도 겹치고 있다. 장 대표는 김 후보자가 장관에 임명될 경우 "장외투쟁을 포함한 모든 방안을 강구할 것"이라는 입장이다. 국민의힘은 오는 22일 국회에서 '이재명 정권 실정 대국민 보고대회'를 열 예정이며, 김 후보자 임명이 강행될 경우 추가적인 장외집회까지 검토하고 있다.한 의원도 같은 날 SBS라디오에서 김 후보자 임명 강행을 전제로 "저는 거리로 나가야 한다고 생각한다"라며 "많은 분들이 거리로 나와 주실 것이라고 생각한다"라고 밝혔다. 본인이 직접 거리로 나설 것이냐는 질문에는 "차차 두고 보면 알게 될 것"이라며 즉답하지 않았다. 다만 "이런 식의 오빠 독약 로비 정권에 맞서기 위해서는 모든 사람이 힘을 합쳐야 한다"라고 역설했다.아직 국민의힘과 한 의원이 공동 장외투쟁에 나서기로 뜻을 모은 단계는 아니다. 하지만 김 후보자 의혹 제기부터 인사청문회 대응, 향후 장외투쟁 가능성까지 양측의 대여전선에 이전보다 교집합이 생기고 있는 것은 분명하다.대여투쟁에서의 공조 가능성과 별개로, 한 의원과 장동혁 지도부 사이 갈등이 봉합 수순이라고 단정하긴 어려운 이유는 또 있다. 친한계 의원들에게 쏠린 국민의힘 중앙윤리위원회 징계 문제가 여전히 불씨로 남아 있는 한, 갈등의 뇌관이 언제든 폭발할 수 있다는 관측이다.당원권 정지 징계를 받은 서범수 의원은 16일 당 윤리위에 제기한 재심 청구를 철회하고 서울남부지방법원에 징계 효력을 정지해달라는 가처분 신청과 본안 소송을 냈다. 윤리위원 명단을 공개하지 않은 것은 징계 대상자의 기피신청권을 박탈한 절차적 하자라고 주장했다.특히 서 의원은 자신의 징계를 "정적 솎아내기"라고 규정했다. 그는 비슷한 시기 당내에서 논란을 일으킨 다른 발언들과 비교하며 "누구는 조속히 중징계하고, 누구는 아직 징계도 시작되지 않았다"라고 형평성 문제를 제기했다. 이어 "징계가 정치적 반대자를 제거하는 수단으로 악용돼서는 안 된다는 원칙만큼은 법원의 판단을 통해서라도 바로 세우고자 한다"라고 강조했다.한 의원은 이후 서 의원의 입장문을 자신의 SNS에 공유하며 힘을 실어줬다. 한 의원 입장에서는 당 안에 남아 자신을 위해 싸워주고 있는 '계파 챙기기'의 일환인 셈이다. 장동혁 대표의 비당권파를 향한 이른바 '징계정치' 국면이 어떤 식으로든 해소되지 않는 한, 양측의 갈등은 당분간 이어질 수밖에 없다.