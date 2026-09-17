[사진] 1965일의 해고, 1459일의 파업

큰사진보기 ▲16일 저녁 부산 부산진구 서면시장 일대에서 서면시장 해고노동자들의 원직복직과 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하는 수요집회가 열렸다. 이날 집회에는 서면시장 노동자들과 지혜복 교사, 세종호텔 고진수 지부장을 비롯한 장기투쟁 노동자 및 시민사회 연대자 20여 명이 함께했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 저녁 부산 부산진구 서면시장 일대에서 서면시장 해고노동자들의 원직복직과 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하는 수요집회가 열렸다. 이날 집회에는 서면시장 노동자들과 지혜복 교사, 세종호텔 고진수 지부장을 비롯한 장기투쟁 노동자 및 시민사회 연대자 20여 명이 함께했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 저녁 부산 부산진구 서면시장 일대에서 서면시장 해고노동자들의 원직복직과 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하는 수요집회가 열렸다. 이날 집회에는 서면시장 노동자들과 지혜복 교사, 세종호텔 고진수 지부장을 비롯한 장기투쟁 노동자 및 시민사회 연대자 20여 명이 함께했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

16일 저녁 부산 서면시장 일대에 다시 해고노동자들의 목소리가 울렸다. 해고 1965일, 파업 1459일째를 맞은 서면시장 노동자들의 원직복직과 체불임금 지급, 단체협약 체결을 요구하는 수요집회였다. 이날 현장에는 노동해방 마중, 부산반빈곤센터, 울산 현대차 하청 이수기업 해고노동자들, 전규홍동지정신계승사업회, 비주류사진관 회원 등 20여 명의 연대자들이 함께했다. 퇴근하는 시민과 명절 대목장을 보러 온 사람들이 오가는 시장 한복판에서 참가자들은 "서면시장 노동자는 노예가 아니다", "해고자를 복직시켜라"고 외치며 서면거리를 행진했다.이날의 연대에는 조금 특별한 얼굴들도 있었다. 학교 내 성폭력 문제를 공익제보한 뒤 전보와 해임을 겪었던 지혜복 교사는 지난 9일 2년여 만에 원소속 학교로 돌아갔다. 서울시교육청은 지 교사와 피해학생·양육자에게 공식 사과하고 공익신고자 보호제도 개선에도 합의했다. 반면 세종호텔 고진수 지부장의 싸움은 아직 끝나지 않았다. 2021년 정리해고된 뒤 원직복직을 요구해 온 그는 2025년 2월 서울 명동 세종호텔 앞 약 10m 높이 철제 구조물에 올라 고공농성에 들어갔다. 1년 가까운 고공농성을 마치고 지난 1월 땅으로 내려왔지만, 원직복직을 요구하는 싸움은 계속되고 있다. 서로 다른 일터에서 시작된 싸움이지만 이날 서면시장에서는 복직을 이뤄낸 노동자와 아직 일터로 돌아가지 못한 노동자가 서로의 곁에 섰다.장기 해고는 시간이 길어질수록 한 사람의 생계 문제를 넘어 사회적 방치와 무관심의 문제가 된다. 거리의 현수막과 구호가 너무 오래 반복되면 시민에게는 익숙한 풍경이 되지만, 당사자에게 그 하루는 여전히 해고된 뒤 맞는 또 하나의 하루다. 그래서 장기투쟁 현장에서 연대자의 존재는 더욱 중요하다. 부산시 역시 전통시장 시설현대화사업을 통해 서면시장을 지원해 온 만큼, 이제는 시장이라는 공간의 시설뿐 아니라 그 안에서 오랫동안 일해 온 노동자들의 갈등에도 관심을 기울일 필요가 있다. 해고 1965일, 파업 1459일. 이날 서면시장을 함께 걸었던 연대자들이 서로에게 건넨 것은 거창한 약속보다 "당신의 싸움을 잊지 않고 있다"는 확인에 가까웠다.