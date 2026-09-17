코로나19 예방접종 필수로... 10월 12일부터 순차 접종

코로나19 예방접종이 팬데믹 대응을 위한 '임시예방접종'에서 인플루엔자(독감)처럼 매년 안정적으로 시행하는 '필수예방접종'으로 전환된다. 올겨울 코로나19 국가예방접종은 10월 12일부터 70세 이상 고령층과 면역저하자 등을 시작으로 대상별·연령대별 순차적으로 진행된다.
질병관리청이 17일 발표한 '2026-2027절기 코로나19 국가예방접종 시행계획'에 따르면 올겨울 접종은 오는 10월 12일부터 시작해 2027년 6월 30일까지 진행된다.
이번 전환은 코로나19 유행 양상과 세계보건기구(WHO) 권고, 미국·일본·영국·호주 등 주요 국가의 정책 방향을 종합적으로 검토한 결과다. 지난 5월 전문가 자문회의와 6월 예방접종전문위원회 심의를 거쳐 결정됐다.
질병관리청은 코로나19가 매년 새로운 변이를 일으켜 기존 면역을 회피하는 특성이 있고, 고령층 등의 중증·사망 위험이 여전히 높다는 점을 전환 배경으로 들었다. 실제 전체 코로나19 입원환자 가운데 '65세 이상'이 차지하는 비율은 약 63%다.
이에 따라 이번 절기 접종은 상대적으로 질병 부담이 큰 고위험군의 중증·사망 예방에 초점을 맞춘다.
접종 대상은 65세 이상, 12세 이상 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자다. 감염취약시설에는 요양병원·요양시설·정신건강증진시설·노숙인 생활시설·장애인 생활시설 등이 포함된다.
백신은 모더나와 화이자의 신규 엑스에프지(XFG) 백신 484만 회분이 사용된다. 일반 고위험군은 연 1회 접종으로 완료하며, 면역저하자는 2회 접종한다.
10월 12일부터 연령별 순차 접종.... "독감 백신과 한 번에 접종 가능"
세부 접종 일정을 보면, 10월 12일부터 70세 이상 어르신을 시작으로 연령대별로 순차 접종한다. 12세 이상 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자는 같은 날부터 접종할 수 있다. 특히 65세 이상은 인플루엔자 예방접종 대상에도 해당하는 만큼 코로나19와 인플루엔자 백신을 한 번의 의료기관 방문으로 동시에 접종받을 수 있다.
조혈모세포 이식환자는 별도의 접종 지원을 받는다. 이식 과정에서 기존에 획득한 면역력이 대부분 소실될 수 있기 때문이다. 이식 후 3~6개월이 지난 시점부터 최장 3년까지 기초접종과 추가접종을 지원한다.
기초접종은 1·2차를 4~8주, 2·3차를 8~12주 간격으로 세 차례 실시하며, 이후 6개월 간격으로 매년 두 차례 추가접종한다. 다만 이식 후 면역 회복 속도 등이 개인마다 다른 만큼 의료진과 상담한 뒤 접종해야 한다.
12세 미만 면역저하자 등 일부 고위험군은 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 기초접종이 필요할 수 있어 의료진 상담이 필요하다.
임승관 질병관리청장은 "코로나19 바이러스는 매년 새로운 변이가 발생·유행하여 기존 면역을 회피하는 특성이 있어 고위험군은 매년 접종하는 것이 중요하다"며 "특히 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시 접종 받으시길 당부드린다"고 말했다.
한편 예방 접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관이나 보건소에서 받을 수 있다. 다만 의료기관마다 접종 가능 여부가 다를 수 있어 방문 전 질병관리청 '예방접종도우미 누리집'(https://nip.kdca.go.kr?utm_source=chatgpt.com
)에서 접종 가능한 의료기관을 확인하는 것이 권고된다.
접종기관을 방문할 때는 신분증이나 주민등록등본, 국민건강보험증 등을 지참해야 한다. 면역저하자 등은 진단서·소견서·시설 입소 확인서 등의 증빙서류가 필요할 수 있지만, 접종 의사가 면역저하자로 판단하는 경우에는 별도의 증빙 없이 접종할 수 있다. 접종 뒤에는 20~30분간 접종기관에 머물며 이상반응을 관찰한 후 귀가하고 충분히 휴식하는 것이 권고된다.