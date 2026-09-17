부산 동백전 캐시백 2주간 15% 한시적 상향

큰사진보기 ▲부산시의 지역화폐인 동백전. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산시가 지역화폐인 동백전 캐시백(적립금) 비율을 9월 말까지 한시적으로 확대한다. 부산시의회가 더불어민주당 소속인 전재수 부산시장의 민생 100일 비상조치 핵심 예산을 삭감하면서 애초 계획보단 지원 기간과 혜택이 축소됐다.부산시는 동백전 애플리케이션과 누리집 등을 통해 "민생경제 활력을 더하기 위해 지역화폐 캐시백 비율을 기존 10%에서 15%로 상향한다"고 17일 공지했다. 시가 안내한 기간은 추석 연휴를 포함해 이달 말까지 약 2주 동안이다.15% 적용 대상 매장은 동백전 가맹점 연 매출 기준 10억 원 이하이다. 연 매출이 10억~30억 원인 매장은 13%를 적용한다. 동백몰, 동백택시를 비롯한 공공배달서비스 앱인 땡겨요에서도 오프라인과 똑같이 동백전 캐시백을 받을 수 있다.공공배달앱에선 18일부터 예산을 소진할 때까지 2만 원 이상 결제 5천원 할인 혜택을 제공한다. 10월부터는 지역화폐 사용 촉진을 위해 동백전 QR결제 전용 쿠폰을 발행하기로 했다. 10월 1일부터 11월 30일까지, 숫자는 1만 원 이상 3000원 할인 쿠폰 3만 장이다.소상공인 직접 지원도 이루어진다. 연 매출 3억 원 이하 소상공인은 에너지바우처 성격의 동백전 20만 원을 받을 수 있다. 관련 공고는 9월 안에 게시한다. 이외에 연 매출 10억 원 이하 가맹점에 카드 수수료(0.15%) 지원, QR 가입 시 정책지원금을 지급 등 추가 혜택을 제시했다.앞서 시는 동백전 캐시백 비율을 연말까지 15% 상향하려 3차 추경 과정에서 363억 원의 예산을 편성했다. 전 시장이 민생경제 회복 차원에서 의욕적으로 추진한 정책이다. 그러나 국민의힘이 다수인 시의회는 이를 심의한 결과 300억 원 삭감을 결정했다. 이어 이 재원을 부산오페라하우스 건립 사업으로 돌렸다.이같은 제동은 바로 후폭풍을 불렀다. 이틀 전 공동 기자회견을 연 부산참여연대와 중소상공인살리기협회, 한국마트협회 부산지부 등은 "벼랑 끝에 매달린 민생 현장을 지키고 보호하는 것, 그것이 의회가 감당해야 할 본래의 역할"이라고 비판하며 동백전 예산 복구를 요구했다.정치권도 가세했다. 진보당 부산시당은 성명에서 "골목상권과 어르신들 생계 관련 예산을 삭감한 건 뼈아프다"라며 "시의회 심사의 최우선 순위가 무엇이냐"라고 따져 물었다. 논평을 낸 민주당은 이번 추경이 시와 시의회 사이 조정 결과물이라는 점을 인정하면서도 "민생은 양보의 사안이 될 수 없다"라고 아쉬움을 표시했다.