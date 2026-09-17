"우리가 걷는 괴화산, 알고보니 이야기가 가득"

큰사진보기 ▲괴화산 역사 문화 아카데미를 마친 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 16일 괴화산 역사문화 아카데미 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 김정환 강사는 ‘세종의! 반곡동에! 살아있는 전설 그리고 괴화산의 역사와 문화’를 주제로 괴화산과 반곡리의 이야기를 풀어냈다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 16일 괴화산 역사문화 아카데미 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

16일 반곡동 복합커뮤니티센터에서 반곡동 및 세종시민을 대상으로 '괴화산 역사·문화 아카데미'가 열렸다. 이번 아카데미는 괴화산과 옛 반곡리에 얽힌 역사와 전설, 주민들의 생활문화를 살펴보는 자리로 마련됐다.이번 행사는 매일 걷는 괴화산이 단순한 산책 공간을 넘어 오랜 역사와 전설, 주민들의 삶과 기억을 품고 있는 지역 자산임을 공유하고 그 가치를 되새기기 위해 기획됐다. 행사는 괴화산 안전지킴이 임영미 부회장의 사회로 진행되었으며, 이기항 반곡동장이 참석해 주민들과 이야기를 나눴다.괴화산 안전지킴이 기옥전 대표는 인사말을 통해 "괴화산은 오랜 역사와 전설을 품고 있는 소중한 지역 자산"이라며 "LH에서 세종시로의 이관이 확실시되는 만큼 이제는 주민들의 관심과 참여가 더욱 중요하다"고 말했다. 이어 "'괴화산 안전지킴이'는 2026년 세종특별자치시 마을공동체 육성지원사업으로 시작되어, 지난 3월부터 매월 두 차례 산불 예방 캠페인 및 환경정화 활동을 진행하고 있다"며 "산사태 위험지역과 산책로 시설물을 점검하고 위험요소를 살피는 활동을 이어오고 있다"고 소개했다.이날 강연은 세종시 경찰서장을 지낸(전 총경) 김정환 세종시자치경찰위원회 상임위원 겸 사무국장이 맡았다. 김정환 강사는 '세종의! 반곡동에! 살아있는 전설 그리고 괴화산의 역사와 문화'를 주제로 옛 지도와 사진 자료를 활용해 괴화산과 반곡리의 이야기를 풀어냈다.문헌 속 역사를 나열하는 방식 대신, 옛 지리와 주민들의 삶을 직접 살아온 기억과 연결해 설명하면서 참석자들의 공감을 이끌어냈다. 산과 강이 감싸 안은 지형을 시작으로 반곡리·석교리·장재리·석삼리 등 옛 마을의 유래를 짚어보며 현재 반곡동의 뿌리를 되짚었다.이어 지금의 모습으로는 가늠하기 어려운 1965년 당시 173세대 1,130명이 살았던 옛 반곡리의 풍경이 소개됐다. 옛 반곡리에는 안산뜸, 웃말뜸, 골말뜸, 뒷메뜸, 재께뜸, 아래뜸, 가운뎃말뜸 등 7개의 '뜸'이 있었으며, 각각의 마을 이름 속에는 당시 주민들의 삶의 흔적이 담겨 있었다. 새마을운동 당시 지붕 개량과 마을길 확장을 위해 주민들이 힘을 모았던 일화부터 양잠과 농사, 품앗이 등 당시 생활 모습이 전해졌다.또한 세종시 신도시 개발 과정에서 오랫동안 살아온 주민들이 이주를 거쳐 터전을 떠나야 했던 과정도 언급됐다. 부모 세대와 자녀 세대가 이주 문제를 두고 겪었던 고민 등을 통해 오늘의 반곡동과 집현동이 만들어지기까지의 과정을 되돌아봤다.금강의 물을 끌어올려 농사를 짓고, 삼성천의 물을 활용했던 옛사람들의 생활상도 소개됐다. 지금은 사라진 금강의 옛 나루터를 통해 강을 건너 학교를 오가던 이야기가 나오자 참석자들의 관심이 이어졌다. 매일 부르던 동네 이름과 길 하나에도 옛 주민들의 기억이 깃들어 있음을 확인하는 시간이었다.괴화산에 전해 내려오는 전설과 산신제에 대한 설명도 이어졌다. 과거 반곡리에서는 마을의 안녕과 평안을 기원하며 산신제를 지냈고, 이는 주민들의 마음을 모으는 공동체의 구심점 역할을 했다. 신도시 개발과 주민 이주로 중단되었던 산신제는 지역 역사 보존 노력 끝에 2021년 11월 6일 화곡정 신축과 함께 부활했다. 이날 화곡정과 옛 산신제 사진, 관모암(官帽岩)의 '승진(계급 등)' 설화 등이 함께 소개돼 큰 관심을 끌었다.강연 이후 참석자들은 평소 무심코 지나쳤던 지명과 산책길의 의미를 새롭게 접하며 괴화산의 역사·문화적 가치를 공유했다. 기옥전 대표는 "오늘 아카데미를 통해 괴화산의 역사를 새롭게 이해하는 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.행사에 참석한 한 시민은 "괴화산의 전설과 역사를 깊이 있게 알게 되어 유익했다"며 지속적인 프로그램의 필요성을 언급했다. 다만 일각에서는 괴화산 칡넝쿨로 인한 수목 고사 현상, 방치된 시설물, 토사 유출 문제 등 실질적인 환경 현안에 대한 논의가 다뤄지지 않은 점을 아쉬움으로 지적하기도 했다.이번 행사를 주최한 '괴화산 안전지킴이'는 앞으로 산불 예방 캠페인과 환경정화 활동, 산책로 및 시설물 안전 점검 등 지역사회를 위한 봉사활동을 꾸준히 이어갈 계획이다.