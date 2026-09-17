역사가 지역의 문화와 만나다

큰사진보기 ▲독립운동가와 친일파를 분야별로 비교한 '한 시대 다른 삶' 앱툰민족문제연구소 부천지부는 2020년 경기도친일잔재청산문화컨텐츠공모사업에 지원하여 독립운동가와 친일파를 비교한 '한 시대 다른 삶' 앱툰을 제작하였다. 문화, 음악, 학술, 교육, 종교, 언론, 군인 등 10개분야 총20명의 삶을 비교 제작하였으며, 이 중 광복군 총사련과 지청천장군과 친일군인 이응준은 이 작품을 대표한다. ⓒ 민족문제연구소 부천지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부천의 소사역하역노동자동맹파업을 알리는 로고빔용 만화부천지부는 2024녀 11월 말에 부천역 남부에 설치되어 있는 <소사역하역노동자동맹파업> 안내판을 쉽게 확인하고 그 내용을 알 수 있도록 시범적으로 로고빔을 제작하여 운용하였다. 이를 통해 2026년 4월 부천시장 예비후보자들과 정책협약식을 맺어 그 후속조치로 로고빔을 부천시 복지정책과에서 설치할 예정이다 ⓒ 민족문제연구소 부천지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

민족문제연구소 부천지부(아래 부천지부)는 2020년 경기도 친일문화잔재 문화컨텐츠 공모사업에 지원하여 독립운동가와 친일파의 엇갈린 삶을 그린 웹툰 '한 시대, 다른 삶'을 제작하였다. 기존에 3.1절 또는 8.15광복절에 부천시청 잔디광장 또는 안중근공원에서 시민을 대상으로 독립운동가와 친일파를 비교하는 판넬전시회를 모티브로하여 만화로 제작한 것이다.이 사업은 코로나 시기 대면의 사업이 비대면으로 그리고 광장이라는 공간에서 인터넷 공간으로 바뀐 상황 속에서 추진되었으며, 이 사업의 바탕에는 부천시의 문화정책과 맞물려있다.부천시는 문화특별시를 표방하며 만화, 음악, 영화 등 문화산업을 특화시켰다. 특히 만화와 관련된 정책과 사업은 부천에서 메인으로 진행되고 있으며 이러한 사업을 주관하고 있는 상동의 만화박물관은 현재까지 400만 명 이상의 관광객이 찾는 명소가 되었다. 부천지부는 부천을 대표하는 만화를 역사와 결합시켜 웹툰을 탄생시켰다. 앱툰을 지부 홈페이지에 게시하여 누구나 볼 수 있도록하였으며, 동시에 2400여 권의 도록을 제작하여 무료로 경기도내 초중고에 배포하였다. 이 사업의 경기도민들의 만족도는 매우 높았으며, 도록을 필요로하는 학교들의 문의가 한동안 이어졌다.부천에는 일제강점기(대일항쟁기) 3대 항일운동이 있다. 1919년 3월 24일의 소사독립만세운동, 1927년 9월 24일 소사역하역노동자동맹파업, 1927년 10월 28일 부평농민조합 창립 소작료 인하투쟁이 그것으로 이 중 소사독립만세운동을 제외하고 두 곳에는 2018년 경기문화재단이 설치한 안내판이 있다.하지만 안내판이 작아 시민들의 눈에 잘 띄지않는 것과 부천시 차원의 안내판이 없는 것이 문제가 되었다. 파주와 화성을 답사해보면 항일유적에는 경기도 뿐만아니라 각 지역에서 세운 안내판이 함께 있었는데 부천만 없는 것이었다.부천지부는 이러한 문제를 해결하기 위해 내부 회의를 통해 항일운동 유적지에 로고빔을 설치할 것을 결정하였다. 안내판들이 도심에 위치하니 새로운 안내판보다 경기문화재단이 설치한 안내판을 잘 돋보이게하며 동시에 부천의 특성을 살리는 로고빔을 설치할 것을 결정하였다. 이 사업이 성공하기 위해 그 후속조치로 2026년 6월 지방선거에 나온 부천시장 예비후보들과 정책협약식을 맺었으며, 현재 담당부서에서 추진하고 있다. 로고빔이 성공하기 위해서는 몇가지 전제조건이 있다.첫번째, 안내판이 잘 보이도록해야한다두 곳의 안내판은 유동인구가 많은 부천역 남부에 위치하고 있음에도 불구하고 얇은 철판으로 작게 그리고 검정색으로 설치되어 있어 눈에 잘 띄지않는다. 낮에도 잘 보이지않지만 밤에는 더더욱 보이지않는다. 로고빔을 안내판 옆에 설치해놓으면 밝은 불빛으로 시민들의 이목을 집중시킬 수 있고, 더불어 시민들의 눈길이 자연스럽게 안내판으로 이어져 역사 내용을 알 수 있는 계기가 된다.두번째, 로고빔은 안내판의 부속물이 아니다.로고빔은 안내판을 알려주기도 하지만 핵심 내용을 시민들에게 쉽게 전달하는 안내제가 되어야한다. 즉, 단순히 안내판을 알리는 보조가 아니라 그 당시 역사적 사건을 압축하여 한눈에 확인할 수 있는 내용을 담고 있어야한다. 부천의 정체성을 가장 잘 나타내는 것이 바로 만화이다. 만화로 항일운동을 나타내어 로고빔을 제작.설치해야한다. 부천지부는 2024년 11월에 이러한 사업이 타당 여부를 확인하기 위해 실제로 로고빔을 구입하여 렌즈에 캐리컬쳐를 결합하여 시범 운영해보았다.시범 운영 당시 이 광경을 본 시민들의 반응은 대성공이었다. 로고빔과 안내판을 통해 잘 알려지지않은 부천의 항일운동을 알 수 있는 계기라고 이구동성으로 말하였다.현재 복지정책과는 추경을 통해 부천의 항일유적에 대해 로고빔을 준비하고 있다. 복지정책과 관계와 어제 통화해보니 로고빔을 여러 각도에서 추진하고 있는데 그 중 하나의 대안이 '이곳은 소사역하역노동자동맹파업을 알리는 안내판이 있는 곳입니다'라는 것이었다. 하지만 이러한 접근은 미흡하다.로고빔은 부천의 항일 역사를 가장 잘 알릴 수 있는 방향으로 추진되어야하며, 만화로 대표되는 부천의 특성을 살려야 한다. 만화로 표현된 항일운동은 간결하지만 그 전달력은 강할 것이며, 영향은 오래 갈 것이다. 이 사례가 성공하면 각 지역마다 항일유적을 알리고 기념하는 방식이 다양화될 것이며, 부천은 새로운 방향을 개척한 롤모델이 될 것이다.