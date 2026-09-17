"발전공기업 통합본사, 어떻게 평가해도 태안이 답"

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큰사진보기 ▲김기만 태안군 미래에너지과장이 지난 16일 군청 브리핑룸에서 발전공기업 통합본사 태안 유치의 당위성과 향후 대응계획을 설명하고 있다. ⓒ 태안군제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기만 태안군 미래에너지과장이 지난 16일 군청 브리핑룸에서 발전공기업 통합본사 태안 유치의 당위성과 향후 대응계획을 설명하고 있다. ⓒ 테안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군청 정문 입구 대형 스크린에 '발전공기업통합본사는 태안으로'가 새겨져 있다 ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

전국에서 가장 많은 석탄화력발전소가 폐지되는 충남 태안군이 발전공기업 통합본사 유치에 지역의 명운을 걸었다.태안군은 단순한 공공기관 유치 경쟁을 넘어, 국가 에너지정책으로 가장 큰 피해를 입는 지역에 전환을 책임질 핵심 기관을 배치해야 한다는 '정의로운 전환'의 원칙을 정부가 입지 결정에 반영해야 한다고 강력히 요구하고 있다.특히 발전공기업 통합본사 입지평가 과정에서 발전소 폐지 규모와 발전산업 의존도, 대체산업 유무, 인구소멸 위험, 기존 전력계통과 기반시설 활용 가능성 등을 핵심 기준으로 삼아야 한다는 목소리가 높다. 이 기준을 객관적으로 적용하면 태안이 가장 절박하면서도 준비된 최적지라는 것이 군의 판단이다.태안군은 지난 16일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 발전공기업 통합본사 유치의 당위성과 향후 대응계획을 발표했다.군은 지난해 12월 태안화력 1호기 폐지를 시작으로 오는 2037년까지 8기가 순차적으로 문을 닫고, 정부의 2040년 탈석탄 목표가 적용되면 9·10호기까지 모두 폐지될 것으로 전망했다. 폐지 규모만 10기, 설비용량은 6.1GW에 달해 전국 최대다.문제는 태안화력 1~6호기의 대체발전소가 구미·공주·여수·아산·용인 등 모두 다른 지역에 건설되거나 건설될 예정이라는 점이다. 40여 년간 국가 산업에 전기를 공급해 온 태안에는 대체발전 설비가 단 한 기도 배정되지 않았다.발전산업 의존도가 23%에 달하는 태안은 전국 5개 발전공기업 본사 소재지역 가운데 산업 의존도가 가장 높다. 발전소 폐지가 본격화될 경우 서부발전 인력과 협력업체 노동자 등 3166명이 일터를 잃거나 지역을 떠나고, 가족을 포함한 정주인구 약 9400명이 감소할 것으로 분석되고 있다.연간 소비지출 감소액은 약 1400억 원, 지방세와 지역자원시설세 및 각종 기금 감소액은 약 260억 원에 이를 것으로 추산된다. 이는 태안군 전체 지방세입의 44%에 해당하는 규모다. 발전소 폐지가 곧 일자리와 인구, 소비, 세수의 동반 붕괴로 이어질 수 있다는 우려가 나오는 이유다.태안군은 통합본사 유치의 첫 번째 당위성으로 '정의로운 전환 국가 1호 모델'의 상징성을 내세웠다.발전소가 사라진 뒤 노동자와 주민에게 희생만 남긴다면 국가가 강조하는 정의로운 전환은 구호에 그칠 수밖에 없다. 반대로 전국 최대 폐지지역인 태안에 통합본사를 배치하면 고용과 인구 유출을 막고, 재생에너지 산업과 새로운 일자리를 연결하는 실질적인 전환 모델을 만들 수 있다.지난 8월 국회를 통과한 '석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법'도 태안 유치 논리에 힘을 싣고 있다. 특별법은 폐지지역에 무탄소 산업을 우선 유치하고 노동자의 고용안정과 전직을 지원하는 한편, 지역전환 협의체를 구성할 수 있도록 했다.이제 정부는 특별법의 취지를 실제 정책으로 보여줘야 한다. 발전공기업 통합본사를 이미 성장 기반을 갖춘 대도시에 배치할 것이 아니라, 국가정책으로 가장 큰 충격을 받는 태안에 둬야 한다는 것이 지역사회의 요구다.두 번째 강점은 조기 출범과 비용 절감이 가능한 기반시설이다.태안에는 약 460만㎡ 규모의 발전본부 부지와 발전소 폐지에 따라 발생할 6.1GW의 계통 여유용량이 있다. 기존 업무·교육·주거시설과 항만, 송전망, 발전 전문인력도 활용할 수 있어 정부가 제시한 2027년 10월 통합공기업 출범 일정에 맞춰 신속하게 업무를 개시할 수 있다.태안 앞바다에서 추진되는 대규모 해상풍력과 태양광, 에너지저장장치 등 재생에너지 사업을 기존 전력계통과 연결하면 태안은 석탄화력의 중심지에서 국가 에너지전환의 실증·운영 중심지로 탈바꿈할 수 있다.다만 통합본사 유치 가능성을 높이기 위해서는 본사 사옥과 임직원 주거, 교육·의료·문화시설을 아우르는 구체적인 정주대책이 뒤따라야 한다.태안군은 약 1800명 규모로 예상되는 통합본사 인력을 수용할 대안으로 태안읍 인근 태안기업도시를 적극 활용할 필요가 있다. 기업도시에는 대규모 개발 가능한 부지가 확보돼 있어 통합본사 사옥과 공동주택, 임직원 숙소, 교육·돌봄시설 등을 계획적으로 배치할 수 있다.특히 추진 중인 국제학교와 의료·문화·체육시설을 통합본사 유치 전략과 연계한다면 임직원 가족의 정착을 끌어낼 수 있다. 태안화력 부지는 에너지전환 실증단지와 연구·교육센터, 해상풍력 운영·정비 인력 양성기지로 활용하고, 기업도시에는 본사와 주거·교육 기능을 배치하는 '이원화 전략'도 검토할 만하다.이를 위해 군은 기업도시 내 후보 부지와 공급 방식, 기반시설 조성비, 인허가 기간, 임시 업무공간 제공계획 등을 담은 실행안을 조속히 마련해 정부에 제시해야 한다. 교통 접근성 개선과 광역버스 확충, 태안~안성 고속도로 및 서해안 내륙철도 추진계획까지 연계한 단계별 대책도 필요하다.지역사회의 결집은 이미 확인됐다. 지난 7월 31일 지역 60여 개 민간단체가 참여한 '발전공기업통합본사태안유치범군민추진위원회'가 출범했으며, 태안군의회도 8월 3일 유치 촉구 결의안을 채택했다. 군민과 출향인 등 5만 5천여 명이 서명운동에 참여해 7월 말 태안군 인구 5만 9039명의 94.5%에 이르는 강력한 유치 의지를 보여줬다.태안군도 부군수를 단장으로 한 5개 분야 전담팀을 가동해 본사 청사 제공과 행정지원, 임직원 정주 여건 개선 방안을 준비하고 있다. 앞으로 기후에너지환경부와 국무조정실, 대통령실, 국회 등을 대상으로 전방위 건의에 나서는 한편 특별법 시행령 제정 과정에도 적극 참여할 방침이다.가장 시급한 과제는 정부의 입지평가 기준에 '폐지 규모·산업 의존도·대체산업 유무·지방소멸 위험'을 명확히 반영하도록 하는 것이다. 충남도 역시 단순히 '충남 유치'에 머물지 말고 전국 최대 폐지 피해지역인 태안을 통합본사 후보지로 분명히 제시해야 한다.김기만 태안군 미래에너지과장은 "통합본사 태안 유치는 지난 40여 년간 국가 경제를 위해 환경적 희생을 감내한 군민에 대한 단순한 보상이 아니다"라며 "대한민국 에너지 전환을 어디에서 가장 효율적으로 수행할 것인가를 결정하는 국익의 문제"라고 강조했다.이어 "어떤 기준으로 검토하더라도 태안이 답으로 남도록 논리를 더욱 정교하게 다듬고, 정부의 최종 입지 결정까지 민·관이 힘을 모아 총력을 다하겠다"고 밝혔다.태안은 전국 최대 발전소 폐지지역이면서 기존 계통과 항만, 전문인력, 대규모 부지와 재생에너지 자원을 모두 갖춘 곳이다. 정부가 말하는 정의로운 전환이 선언에 그치지 않으려면 가장 큰 희생을 감당하는 현장에 새로운 국가 에너지산업의 심장을 세워야 한다. 그 출발점이 '발전공기업 통합본사의 태안 유치'라고 태안군민들이 목소리를 높이고 있다.