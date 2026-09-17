부여군, 충남권 국립호국원 유치 총력 나서

큰사진보기 ▲이용우(사진 왼쪽) 부여군수와 윤용근 국회의원이 지역 현안에 대해 대화를 나누고 있다. ⓒ 부여군 관련사진보기

큰사진보기 ▲'국립부여호국원 유치위원회' 출범식 모습. ⓒ 부여군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 부여군이 충남권 국립묘지(호국원) 유치를 위해 행정과 민간 부문에서 동시에 총력전에 나섰다. 이용우 부여군수가 국회를 방문해 유치를 직접 요청한 데 이어, 같은 날 지역 주민을 중심으로 한 유치위원회가 공식 출범했다.부여군에 따르면 이용우 부여군수와 집행부는 지난 16일 국회를 방문해 지역구 국회의원인 윤용근 의원을 비롯해 김선교, 나경원, 송언석, 윤상현 의원 등 주요 의원들을 접견했다.이 군수는 충남권 국립호국원 유치를 위한 부여군의 입지적 장점과 준비 상황을 상세히 설명하고, 지역 균형발전을 도모할 수 있도록 국회 차원의 적극적인 관심과 지원을 당부했다.같은 날, 민간 차원의 자발적 유치 활동도 물꼬를 텄다. 부여군 홍산면 지역 기관 및 단체장들은 홍산면 행정복지센터에서 '국립부여호국원 유치위원회' 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.홍산면 총화협의회와 이장단을 중심으로 구성된 유치위원회는 이날 출범식에서 국립호국원 추진 현황과 위원회의 역할을 공유했으며, 향후 활동 방향을 논의했다.유치위원회는 국가보훈부의 후보지 선정 절차와 공정한 평가를 존중하는 한편, 주민 자발적 참여와 지역사회 공감대 형성을 중심으로 차분히 유치 활동을 펼쳐갈 계획이다.이정구 유치위원장은 "국립호국원은 나라를 위해 헌신하신 분들의 숭고한 뜻을 기억하고 미래세대에 이어가는 뜻깊은 공간"이라며, "홍산면 주민의 염원을 하나로 모아 지역의 역사·문화와 조화를 이루는 품격 있는 보훈문화공간이 조성될 수 있도록 힘을 보태겠다"고 밝혔다.이용우 부여군수도 "국립호국원 유치를 비롯한 지역 현안은 부여의 미래와 군민의 삶에 직결되는 사안"이라며 "군 재정 여건이 어려운 상황 속에서도 지역소멸 위기를 극복하고 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 힘을 보탰다.