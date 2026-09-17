조정래의 사랑은 왜 이렇게 오래된 것일까

큰사진보기 ▲서리꽃조정래 작가_서리꽃 1.2 ⓒ 해냄출판사 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 『서리꽃』을 읽으며 인상 깊었던 대목도 있었고, 기대와 달랐던 부분도 있었다. 조정래 작가의 오랜 작품 세계를 읽어온 독자로서 이번 소설의 따뜻한 시선과 인간에 대한 믿음에는 공감하면서도, 익숙하게 느껴지는 서사와 오래된 사랑의 언어에서는 아쉬움이 남았다. 이 기사는 그 두 가지 감정을 어느 한쪽으로 몰아가지 않고 작품을 읽은 한 독자의 시선으로 담아본 것이다. 1970년 등단 이후 반세기가 넘도록 시대와 인간의 삶을 소설로 써온 조정래의 문학적 성취를 한 편의 신작만으로 평가할 수는 없다. 『서리꽃』 역시 그의 긴 문학적 여정 속에서 읽어야 할 작품이다.

조정래가 사랑을 썼다. <태백산맥>, <아리랑>, <한강>으로 한국 현대사의 굵직한 굴곡과 사회의 모순을 천착해온 작가가 등단 56년 만에 처음으로 사랑을 전면에 내세운 장편소설 <서리꽃>을 내놓았다. 2026년 8월 24일 출간된 이 작품은 전 2권으로 구성됐으며, 조정래 작가는 출간 기자간담회에서 이번 작품이 자신의 마지막 장편이 될 것 같다고 밝혔다. 앞으로는 소홀했던 단편에 집중하고 싶다는 뜻도 함께 밝혔다.그 사실만으로도 <서리꽃>은 읽을 이유가 충분하다. 평생 역사와 사회를 이야기했던 작가가 문학 인생의 후반부에 사랑을 선택했다는 것은 단순한 소재의 변화가 아니기 때문이다. 조정래는 이번 작품을 단순한 연애소설로 규정하지 않았다. 그는 자본주의의 탐욕과 그 속에서 무너지는 인간의 삶, 그리고 그런 현실에서도 사랑이 어떻게 인간을 지탱할 수 있는지를 이야기하고 싶었다고 설명했다.하지만 책을 덮고 나면 작품의 야심과 별개로 상당한 아쉬움이 남는다. 조정래가 사랑이라는 새로운 영역으로 들어섰지만, 정작 그 사랑을 만들어내는 문법은 놀랄 만큼 오래된 시간에 머물러 있기 때문이다.소설은 시를 쓰는 철학도 이재이와 미술학도 윤소인의 만남에서 시작한다. 이재이의 시에 윤소인이 그림으로 화답하면서 두 사람의 사랑이 싹튼다. 그러나 이재이가 유학을 떠난 사이 윤소인의 삶은 급격하게 무너진다. 부친의 사업 실패로 어려움에 빠지고 병까지 얻은 윤소인을 다시 만난 이재이는 그녀를 위해 자신의 능력과 재산을 사용해 삶을 회복시키려 한다. 두 사람의 사랑은 질병과 가난, 가족과 자본의 문제를 통과하면서 마지막까지 이어진다.조정래가 선택한 사랑의 구조는 낯설지 않다. 사랑하는 사람이 병들면 자신의 모든 것을 내놓는 남자, 그 희생을 통해 삶을 회복하는 여자, 죽음을 앞두고 떠나는 여행, 그리고 사랑하는 사람의 죽음 이후에도 사랑을 놓지 못하는 남자. 사랑과 희생, 질병과 죽음, 마지막 여행이라는 요소가 결합된 서사는 오랫동안 대중문학과 영화에서 반복돼온 익숙한 구조다.문제는 익숙한 이야기를 어떻게 새롭게 만드는가에 있다. 오래된 소재라도 새로운 인간관계와 새로운 시대 감각을 부여한다면 전혀 다른 문학이 될 수 있다. 그러나 <서리꽃>에서 사랑은 상당 부분 이상화된 상태로 존재한다. 남자는 여자를 위해 자신의 것을 내놓고, 여자는 그 사랑을 받아들이며, 사랑은 죽음을 통해 더욱 숭고한 가치로 완성된다.조정래가 기자간담회에서 밝힌 작품의 의도와도 정확히 맞닿아 있다. 그는 사랑을 인간이 삶을 이어가는 데 필요한 희망으로 보면서 "자본주의가 아무리 험악해도 사랑을 막을 수 없다"는 것이 소설의 중요한 주제라고 설명했다.그러나 바로 그 순수함 때문에 <서리꽃>의 사랑은 현실의 사랑과 멀어지는 순간이 생긴다.오늘의 사랑은 헌신만으로 설명되지 않는다. 서로의 경제적 조건과 삶의 경계를 존중해야 하고, 사랑한다고 해서 상대방의 삶을 대신 결정할 수도 없다. 희생이 사랑의 증거라는 관념 역시 오늘의 독자에게는 반드시 낭만적으로만 받아들여지지 않는다. 그런 점에서 <서리꽃>의 남녀 관계는 오늘날의 연애보다 조정래가 젊은 시절 경험했던 사랑의 문법에 더 가까워 보인다.조정래는 1943년 전남 승주군에서 태어나 동국대학교 국어국문학과를 졸업하고 1970년 <현대문학>을 통해 등단했다. <서리꽃>의 사랑은 특정한 개인의 연애담이라기보다 오랜 세월 문학을 해온 작가가 그 시간 속에서 축적한 사랑에 대한 관념을 문학적으로 확장한 것으로 읽힌다.그래서 작품 속 사랑이 더욱 오래된 모습으로 다가오는지도 모른다. 그것은 젊은 세대가 지금 경험하는 사랑의 언어라기보다 한 시대를 살아온 작가가 오랫동안 간직해온 사랑의 이상에 가깝다.이 점은 <서리꽃>의 약점이면서 동시에 이 작품을 읽는 중요한 단서이기도 하다.그런데 이 오래된 사랑의 문법은 소설 속에서 혼자 작동하지 않는다. 두 사람의 사랑을 설명하는 또 하나의 축은 고흐와 미술이며, 이 서사적 장치 역시 작품의 개성과 한계를 동시에 보여준다.두 주인공의 사랑은 시와 그림에서 시작된다. 윤소인은 이재이의 시를 읽고 빈센트 반 고흐의 <별이 빛나는 밤>을 변용한 그림을 그린다. 조정래는 작품을 쓰기 위해 고흐와 관련된 프랑스 파리와 네덜란드 암스테르담의 미술관을 직접 답사한 것으로 알려졌다. 작품의 사랑을 예술과 연결하기 위한 작가의 취재와 준비가 상당했다는 뜻이다.하지만 소설 속에서는 이 예술적 장치가 때때로 이야기의 중심을 흐린다. 사랑 이야기에서 출발한 서사가 자본과 가족, 질병과 죽음, 고흐와 미술, 유럽 여행과 철학적 사유로 계속 확장되면서 한 편의 소설이라기보다 여러 종류의 이야기가 겹쳐진 듯한 인상을 주는 대목이 있다.고흐의 작품과 유럽의 풍경은 분명 아름답다. 그러나 아름다운 장면이 반드시 강한 서사를 만드는 것은 아니다. 작가가 현장에서 얻은 풍부한 취재와 사유가 오히려 이야기의 집중력을 약화시키는 경우도 있다.시의 사용에서도 비슷한 현상이 나타난다. 이재이가 쓴 시는 두 사람의 사랑을 상징적으로 보여주는 장치이지만, 소설의 흐름 속에서는 그 시적 정서가 서사의 속도를 늦추는 순간도 있다.결국 <서리꽃>은 조정래가 너무 많은 것을 이야기하려 한 소설처럼 읽히기도 한다. 사랑을 이야기하면서 자본주의를 말하고, 자본주의를 말하면서 인간의 존엄을 이야기하고, 다시 그 인간의 존엄을 예술과 철학과 여행으로 확장한다. 거장의 사유가 풍성한 것은 분명하지만, 그 풍성함이 항상 소설적 집중력으로 이어지는 것은 아니다.그럼에도 이 작품을 단순한 사랑소설로만 평가하기 어려운 이유가 있다.조정래의 가장 큰 문학적 힘은 언제나 개인의 삶을 사회적 조건과 연결해 바라보는 데 있었다. <태백산맥>과 <아리랑>, <한강>에서 그는 개인의 운명을 시대의 바깥에 두지 않았다. 한 인간의 가난과 고통, 선택과 좌절을 그 사람이 살아온 시대와 사회의 구조 속에서 바라봤다.<서리꽃>에서도 그 시선은 남아 있다. 두 사람의 사랑을 가로막는 것은 단순한 개인적 오해가 아니다. 돈과 권력, 가족의 이해관계, 질병과 사회적 조건이 사랑을 흔든다. 조정래가 사랑을 쓰면서도 결국 사회를 이야기하고 있는 이유다.다만 역사와 사회를 다룰 때의 조정래와 사랑을 다룰 때의 조정래 사이에는 분명한 차이가 있다. 역사 앞에서 그의 문장은 날카롭고 구체적이며 인물들은 시대와 부딪히면서 변화한다. 반면 <서리꽃>의 사랑은 상당 부분 처음부터 완성된 이상에 가깝다. 그래서 인물의 감정보다 작가가 말하고자 하는 사랑의 가치가 앞에 나오는 순간이 있다.이것이 이 작품의 가장 큰 문학적 딜레마다. 조정래는 사랑을 통해 새로운 질문을 던지려 했지만, 그 사랑 자체는 그가 젊었던 시대의 언어로 말하고 있다.그렇다고 <서리꽃>의 가치를 단순히 시대착오라는 말로 정리할 수도 없다. 문학은 언제나 현재의 감각만을 반영해야 하는 것이 아니며, 한 작가가 평생 살아온 시대의 가치관 역시 하나의 문학적 기록이 될 수 있기 때문이다.오히려 <서리꽃>을 그렇게 읽으면 작품의 의미가 선명해진다. 이 소설은 오늘의 젊은 연인들이 어떤 방식으로 사랑하는지를 보여주는 작품이라기보다, 한 시대를 살아온 거장이 사랑이라는 감정을 어떻게 이해하고 있는지를 보여주는 작품이다.그런 의미에서 <서리꽃>은 조정래의 문학적 자서전에 가까운 구석도 있다. 물론 작가가 밝힌 대로 이야기는 완전한 픽션이다. 그러나 작품을 관통하는 사랑에 대한 관념에는 한평생 문학을 해온 작가의 오랜 시간이 겹쳐 있다.그래서 <서리꽃>을 읽는 일은 새로운 사랑 이야기를 만나는 것과 동시에 조정래라는 거장이 마지막 장편에서 무엇을 믿고 있는지를 확인하는 일이 된다.조정래는 이번 작품에서 사랑의 영원성을 믿는다고 말했다. 자본주의가 아무리 험악해도 인간은 사랑을 만들어낼 것이라는 믿음이다. 그 믿음은 어쩌면 너무 순진해 보일 수 있다. 사랑하는 사람을 위해 돈과 삶을 모두 내놓는 남자의 모습도 오늘의 현실에서는 쉽게 받아들이기 어려울 수 있다. 고흐와 유럽 여행, 시와 철학이 서사에 과도하게 개입한다고 느낄 수도 있다.그러나 그 모든 아쉬움에도 불구하고 <서리꽃>에서 지워지지 않는 것은 조정래의 문학적 태도다.그는 평생 인간이 시대의 폭력과 사회의 모순 속에서 어떻게 살아남는지를 써왔다. 마지막 장편에서 그는 그 질문을 사랑으로 옮겨놓았다. 돈과 권력이 인간을 지배하는 시대에도 인간에게 사랑이라는 가치가 남아 있는지를 묻는다. 그 질문에 대한 소설의 답은 다소 오래된 방식으로 제시된다. 하지만 질문 자체는 여전히 현재적이다.<서리꽃>은 조정래의 대표작들과 같은 방식으로 기억될 작품인지는 아직 판단하기 이르다. 출간 직후인 지금 필요한 것은 성급한 찬사나 혹독한 단죄보다, 이 작품이 던진 질문을 충분히 읽어내는 일일 것이다.분명한 것은 있다. 조정래는 이번에도 자신이 믿는 인간의 가치를 포기하지 않았다. 사랑의 문법은 오래됐다. 서사는 때때로 지나치게 익숙하다. 예술과 여행과 시를 끌어안은 욕심은 이야기의 중심을 흔들기도 한다. 그럼에도 조정래가 한국문학에서 차지하는 자리는 이런 한 작품의 호불호만으로 설명할 수 없다.1970년 등단 이후 56년 동안 그는 한국 현대사의 격변을 소설로 기록해왔다. <태백산맥>, <아리랑>, <한강>을 통해 개인의 삶과 역사의 관계를 집요하게 파고들었고, 이제 자신의 마지막 장편에서 가장 사적인 영역인 사랑을 선택했다. <서리꽃>은 완벽한 사랑소설이라기보다 한 거장이 문학 인생의 끝자락에서 사랑이라는 가장 오래된 주제를 다시 꺼내든 기록이다.그래서 이 소설을 읽은 뒤 남는 것은 '대작인가 아닌가'라는 단순한 판단보다 더 오래된 질문이다.한 사람이 평생 문학을 하고 난 뒤에도 끝내 인간에게서 믿고 싶은 것은 무엇인가.조정래의 답은 사랑이었다.그 답이 오늘의 독자에게 얼마나 설득력 있게 다가갈지는 각자의 몫이다. 그러나 반세기가 넘도록 한국 사회와 인간의 삶을 써온 작가가 마지막 장편에서 다시 인간을 이야기했다는 사실 만큼은 가볍게 넘길 수 없다.그것이 <서리꽃>이 가진 가장 묵직한 의미일 것이다.