713억짜리 동네잔치? 논란의 여수 섬박람회, 직접 가봤습니다

큰사진보기 ▲여수세계섬박람회 랜드마크이자 주제관인 피라미드 루미아일(LUMI ISLE)은 섬의 과거와 현재 그리고 미래 등을 영상으로 연출한 최고의 조형물을 자랑한다. ⓒ 심명남 관련사진보기

"710억 원 넘게 쓰고도 볼 게 없다."

"동네잔치 수준 아니냐?"

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큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 조직위 김종기 사무총장이 행사장을 점검하고 있다. ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조직위가 각 행사장 입구마다 우산을 비치해 관람객들이 햇볕을 피할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다. ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화섬에서 만난 유배지 문학작품들은 볼거리를 더 풍성하게 한다. ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래섬에서 관람객들이 미래의 섬 교통수단인 버티포트 셀프 체크인 체험을 하고 있다. ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국에서 섬박람회를 보러온 단체관람객들이 몰리고 있다. ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양생태섬에는 해양쓰레기로 만든 작품인 정크아트 모습 ⓒ 심명남 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수세계섬박람회 조직위 관계자가 2026여수세계섬박람회 행사장 동선을 설명하고 있다. ⓒ 심명남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

2026 여수세계섬박람회가 개막 이후 온라인과 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 논란에 휩싸였다. 박람회장 일부 장면을 담은 영상과 게시물이 확산하면서 행사 전체를 두고 부정적인 평가도 이어지고 있다.최근에는 1톤 트럭에 천을 두르고 배처럼 꾸며 '거문도 뱃노래' 공연을 한 모습이 영상으로 유통돼 사람들의 입길에 오르기도 했다. 상당한 예산을 쓰고도, 행사가 부실하게 진행되고 있다는 게 주된 비판 내용이다.그렇다면 실제 현장은 어떨까. 기자는 개막 12일째인 16일 여수세계섬박람회 조직위원회 사무실과 주행사장을 직접 찾았다. 조직위 관계자를 만나 예산과 박람회 운영에 대한 설명을 듣고, 주요 전시관을 둘러보며 학생과 외지인, 자원봉사자 등 관람객들의 생생한 목소리를 들어봤다.실제 현장에서 본 박람회는 온라인에서 회자되는 짧은 영상만으로 평가하기 어려웠다. 볼거리가 없는 게 아니었다. 다만 콘텐츠를 관람객에게 제대로 전달하는 방식 등에는 분명한 아쉬움도 있었다.조직위 사무실에서 만난 김종기 사무총장은 "관람객의 눈높이에서 보면 부족한 점이 분명히 있을 것"이라며 "관람객들의 지적과 아쉬운 부분을 받아들여 빠르게 보완하는 것이 우리의 일"이라고 말했다.예산 논란에 대해서는 조직위가 박람회 기반 조성과 운영 등에 직접 투입한 예산이 약 713억 원이며, 일각에서 언급되는 1600억 원대는 여수시와 전남도 등의 연계사업과 기반시설 등을 포함한 금액이라고 설명했다.예산 규모를 둘러싼 논란과 별개로, 713억 원의 공공예산이 투입된 행사인 만큼 관람객이 느끼는 만족도와 현장의 불편을 꼼꼼히 살펴야 한다는 지적은 피하기 어렵다. 직접 행사장을 살펴봤다.QR코드를 찍고 박람회 행사장 정문을 들어서면 우산이 준비되어 있다. 우산을 쓰고 햇볕을 피하라는 취지다.걷다 보면, 대형 '다솜이' 마스코트가 관람객을 맞아준다. 주제관에서는 영상과 미디어파사드가 펼쳐지고, '생명나무' 콘텐츠는 섬과 생명, 자연과 인간의 연결성을 시각적으로 표현했다. 영화 <아바타> 속 생명 네트워크를 연상시키는 장면이 연상됐다.'데이터로 보는 세계의 섬'에서는 세계 섬의 탄생과 분포를 살펴볼 수 있고, 해양생태섬에서는 해양쓰레기를 활용한 정크아트를 만날 수 있다. 폐어구와 해양쓰레기가 작품으로 다시 태어난 공간에서는 작품의 미적 완성도보다 '바다에 버려진 쓰레기가 바다 생물이 먹고 고통 받는다'는 메시지가 강조됐다.문화섬에서는 게임 등 현대 문화콘텐츠와 함께 <자산어보> <세한도> <어부사시사> 등 섬과 유배, 바다를 배경으로 한 문화예술을 만날 수 있다.미래섬에서는 드론과 위그선, 수소여객선 등 미래의 섬 교통수단을 보여준다. 최근 일부 언론에서 버티포트 셀프 체크인 체험 장면을 두고 '티켓팅만 체험한다'는 부정적인 보도가 나오기도 했다. 하지만, 현장에서 전체 공간을 둘러보면 섬지역의 미래교통이라는 큰 주제 아래 여러 콘텐츠가 구성돼 있음을 확인할 수 있었다. 버티포트는 미래 교통수단인지라, 현장에서 바로 탑승으로 이어질 수 없는 건 한편으론 당연한 일이기도 하다.테마섬의 모아이 석상과 바오밥나무도 눈길을 끈다. 해질 무렵에는 바다와 노을이 어우러지고, 밤이 되면 섬 테마공간과 미디어파사드가 또 다른 분위기를 만든다.그렇다면, 현장 관람객들의 반응은 어떨까. '생각보다 괜찮다'는 평가도 있었지만, 보완할 부분도 분명 존재했다.화양고 2학년 오은송 학생은 "생각보다 넓고 볼 게 많아서 재미있었다"며 미래관과 해양쓰레기 전시를 기억에 남는 공간으로 꼽았다. 윤가영 학생도 "처음에는 좋지 않은 이야기를 들어 부정적으로 생각했는데 직접 들어와 보니 생각보다 괜찮았다"라고 말했다.순천에서 온 정고은(34)·조운용(33)씨 부부 역시 "생각보다 괜찮다"고 했다. 정씨는 주제관을 가장 인상적인 공간으로 꼽으며 "뉴스를 많이 들으면 실망할 수 있지만 생각보다 괜찮으니 한번 와서 직접 봤으면 좋겠다"라고 추천했다.여수시의회 박성미 부의장은 "부정적인 이야기를 먼저 듣고 오면 현장의 모든 것이 부정적으로 보일 수 있다"며 "각 전시관에 담긴 이야기를 알고 관람하면 섬의 생태와 문화, 미래를 새롭게 볼 수 있다"고 말했다.귀담아 들어야 할 조언도 나왔다. 일부 학생들은 "재미있기는 하지만 아주 특별하거나 신기한 것은 없었다"며 입장료에 대한 아쉬움을 나타냈다. 콘텐츠의 양과 별개로 '기대했던 만큼 새롭지 않다'는 관람객의 평가 역시 조직위가 귀담아들어야 할 부분이다."콘텐츠보다 설명이 아쉽다"는 반응도 나왔다. 현장에서 만난 한 자원봉사자는 박람회의 가장 큰 약점으로 '설명 부족'을 꼽았다. 그는 "디스플레이가 나와도 이것이 무슨 의미인지 설명이 부족한 것 같다"며 "그냥 지나가면서 보는 것과 설명을 들으면서 보는 것은 완전히 다르다"고 말했다.여수의 음식과 관광자원을 박람회와 연결하는 것도 과제다. 박람회장을 찾은 관광객이 전시 관람에 그치지 않고 여수의 섬과 음식점, 관광지로 이동하도록 안내와 셔틀, 관광 프로그램을 더욱 촘촘하게 연결할 필요가 있다는 현장의 목소리도 나왔다. 개도 캠핑장의 경우 텐트를 직접 준비해야 하는 불편과 주변 공사 펜스 등이 바다조망을 가려 개선이 필요한 부분으로 지적됐다.하루 동안 현장을 둘러보며 느낀 점은 분명했다. 무엇보다 '섬'이라는 하나의 주제를 생태·문화·영상·미래기술·체험으로 다양하게 풀어냈다는 점이다.특히 생명나무와 미디어파사드, 미래섬, 테마섬 등은 사진이나 짧은 영상 한 장면만으로 전체를 판단하기 어려운 콘텐츠다. 실제 섬을 부행사장으로 연결해 섬 체험으로 확장하려 한 점 역시 섬박람회라는 행사의 취지와 맞닿아 있다.하지만 개도 부행사장으로 들어가는 셔틀버스가 현재 여수1청사에서만 출발하고 있다. 주행사장에서 출발해 여수시청을 경유하도록 개도행 셔틀버스를 개선해 달라, 부행사장인 금오도로 가는 셔틀버스가 없다는 지적도 터져 나왔다. 교통 편의 시설은 박람회 기간 조속히 보완해야 할 과제다.좋은 콘텐츠를 '보여주는 것'과 '이해시키는 것'은 다른 문제다. 전시의 의미를 충분히 설명하지 못하면 관람객에게는 그저 영상이나 조형물 하나로 남을 수 있다. 그래서 전시장을 설명하는 해설사가 절실하다.임규성 여수마이스협회장은 섬박람회의 성패를 주행사장 300만 명 입장객 달성 여부만으로 평가해서는 안 된다는 의견을 내놓았다.임 회장은 "박람회가 끝나는 11월 4일 주행사장의 관람객 숫자만 남는다면 섬박람회의 의미는 제한적일 수밖에 없다"며 "박람회를 계기로 금오도·개도 등 여수의 섬을 찾는 사람들이 늘고 여수의 섬을 직접 방문하고, 섬의 매력을 발견해 다시 찾게 만드는 것이 중요하다"고 강조했다.섬을 화려한 볼거리와 판타지로 기대하면 안 된다. 행사를 개선·보완하기 위한 비판은 필요하지만, 일부 언론과 SNS에서 유포되는 '볼 게 없다'는 평가만으로 섬박람회 전체를 단정해서는 안 되는 이유다. 직접 섬을 걷고, 바다를 만나고, 섬사람들의 이야기를 듣다 보면 미처 보지 못했던 섬의 가치와 매력을 발견할 수 있다.섬의 풍경과 문화, 사람과 역사, 섬에서 나는 먹거리와 섬사람들의 삶이야말로 박람회가 보여주려는 K아일랜드(K-ISLAND)의 진짜 콘텐츠 아닐까. 결국 섬박람회의 가치는 행사장 안에서 끝나는 것이 아니라 365개의 여수의 섬으로 발걸음을 옮길 때 비로소 완성된다.