청와대에 서한 한 장 전달하려고 1089km를 걸었다

큰사진보기 ▲신규 핵발전소 반대하며 청와대로 향하는 길고리, 울진, 영광 핵발전소를 등지고 출발한 순례단이 서울 시청 앞을 지나고 있다. ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청와대를 향해 걷는 순례자들'핵발전소 이제 그만'이라 외치며 걷고 있는 순례단과 시민들 ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲신규 핵발전소 반대하며 청와대로 향하는 길핵발전소 반대를 외치며 걷는 길은 고되지만 함께 연대하는 이들이 있어 웃을 수 있다. ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲청와대에 서한문을 전달하는 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 대표단과 순례자청와대는 서한문을 받으러 순례단 앞으로 오지 않았다. 대표자 일부가 경찰차를 타고 영풍문 앞으로 들어가 전달해야 했다. ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 탈핵신문에도 실립니다. 글쓴이는 최경숙 환경운동연합 활동가 입니다.

9월 16일 아침, 고리와 영광, 울진, 세종에서 출발한 탈핵순례단과 서울 순례에 함께하려는 시민들이 노량진역에 모였다. 이들은 한강대교를 건너 시청과 광화문을 지나 청와대를 향해 걸었다.핵발전소가 있는 지역에서 출발한 사람들이 대한민국에서 전기를 가장 많이 쓰는 도시를 통과해 국가의 결정이 이루어지는 곳으로 향했다. 출발지는 달랐지만 품고 온 질문은 같았다. 전기는 누가 쓰고, 발전소와 송전탑은 누가 떠안는가. 핵폐기물은 누구에게 남기며, 그 모든 것을 결정할 권한은 왜 위험을 감당하지 않는 사람들에게 있는가.우리가 세상을 바라보는 통로는 과거와 비교할 수 없을 정도로 다양해졌다. 대형 일간지와 지상파 방송을 넘어 인터넷 언론과 유튜브, 사회관계망서비스, 실시간으로 번역되는 외신까지 정보가 쏟아진다. 그러나 매체가 늘어난 만큼 우리가 진실에 가까워졌는지는 의문이다. 자극적인 제목과 편향된 프레임, 정부와 기업의 논리를 검증 없이 옮기는 보도 속에서 시민이 알아야 할 핵심 정보와 현장의 목소리는 오히려 더 쉽게 묻힌다.이런 문제를 극명하게 보여주는 영역이 국가 에너지정책, 그중에서도 핵발전 보도다.기록적인 폭염과 가뭄 뒤에 집중호우가 쏟아지고, 산불과 산사태가 사람들의 삶터를 덮친다. 기후위기는 먼 미래의 경고가 아니라 우리가 통과하고 있는 현재다. 정부가 먼저 해야 할 일은 에너지 소비를 줄이고 효율을 높이는 것이다. 재생에너지를 신속하게 확대하고 저장장치와 분산형 전력망을 갖추며, 막대한 전력을 사용하는 기업에 수요 감축과 재생에너지 조달 책임을 물어야 한다.그러나 정부 정책은 반대 방향으로 향한다. 인공지능과 반도체, 데이터센터를 앞세워 전력수요를 크게 늘려 잡고, 그 수요를 신규 핵발전소 건설과 노후 핵발전소 수명연장의 명분으로 삼는다. 기업이 제출한 사업계획과 접속 신청, 실현 여부가 불분명한 잠재수요가 국가가 반드시 공급해야 할 확정수요처럼 취급된다. 사업 간 중복은 없는지, 효율 향상과 수요관리로 얼마나 줄일 수 있는지, 그 전력이 정말 필요한지는 충분히 공개하지 않는다.지금 부지를 정하는 대형 핵발전소는 2030년대 후반에나 가동할 수 있다. 온실가스를 가장 빠르게 줄여야 할 2030년까지는 아무런 역할도 하지 못한다. 그런데도 정부는 가장 시급한 기후위기의 해답으로 가장 늦게 도착하는 발전원을 내놓는다. 에너지 소비의 팽창을 당연한 미래로 전제하고, 그 수요를 채우기 위해 다시 거대한 발전소와 송전망을 건설하려 한다.언론 보도 역시 정부가 설정한 틀에서 벗어나지 못했다. 보도의 상당수는 정부와 한국수력원자력의 발표를 검증 없이 전달하거나 핵발전 확대를 긍정적으로 다루는 데 치우쳤고, 반대 논거나 비판적 관점을 충실히 담은 기사는 찾아보기 어려웠다.그러나 그 수치와 발표 뒤에 숨은 진실은 조명받지 못했다. 여론조사 문항의 유도성 여부나 2015년 영덕 주민의 91.7% 반대 기록은 지워졌다. 노후 원전의 설비 열화와 노심손상 위험, 중대사고 대응 능력, 수명연장으로 늘어날 고준위 핵폐기물량은 물론, 신규 원전의 사업비 증가 가능성과 재생에너지 출력제어에 미치는 악영향, 사고 시 주민 대피 실효성 등 핵심 쟁점은 보도의 중심에서 철저히 밀려났다.사안의 본질을 왜곡하는 프레임도 심각했다. 신규 원전 건설(장기 전력수급 정책)과 고리 2호기 수명연장(노후 원자로 안전성 규제)은 전혀 다른 성격의 결정임에도, 다수 언론은 이를 'AI 시대 전력 확보'라는 단일 논리로 묶어 다뤘다. 안전성 판단이 산업 경쟁력의 언어에 밀려난 것이다.정책 전환을 수식하는 '실용주의', '합리적 에너지 믹스', '탈원전 유턴'이라는 표현도 마찬가지다. 중립적인 어휘처럼 보이지만, 이는 핵발전 확대를 불가피한 현실적 선택으로 받아들이게 만드는 착시를 일으킨다. 핵폐기물 처리와 지역에 위험을 전가하는 중앙집중형 전력체계의 구조적 문제는 까마득히 뒤로 밀렸다. 나아가 일부 방송은 소형모듈원자로(SMR)의 불확실한 경제성과 안전성, 핵폐기물 대책은 외면한 채, 글로벌 기업가들의 관심만 부각하며 핵산업의 미래상을 대변하는 홍보 방송으로 전락하기도 했다.화려한 제목과 거대한 숫자 뒤에는 핵발전소 울타리 곁에서 살아가는 사람들이 있다. 정부와 한국수력원자력이 보상금과 지역개발을 약속할 때마다 오랫동안 함께 살아온 공동체는 찬성과 반대로 갈라졌다. 수도권의 불빛과 데이터센터를 위해 지역 주민의 생명과 고향을 담보로 잡는 위험의 불평등은 언론의 주요 질문이 되지 못했다.고리에서 출발한 순례단은 월성핵발전소 최인접지역인 나아리에 도착했다. 주민들은 가족이 안심하고 잠들 수 있는 곳으로 이주시켜 달라며 12년 넘게 천막을 지켰다. 정권이 여러 번 바뀌었지만 정부는 답하지 않았다. 12년은 주민의 요구가 길었던 시간이 아니다. 국가가 답하지 않은 시간이다.울진에서는 한 주민이 "울진은 죽은 곳이다. 다른 곳에 더 짓지 말고 차라리 여기에 다 지어라"라고 말했다. 순례단이 놀란 것은 문장보다 그 말을 너무도 담담하게 하는 목소리였다. 핵발전소가 지역을 살릴 것이라는 약속 아래 위험을 알면서도 생계를 의존해야 하고, 젊은 사람들이 떠난 자리에는 핵발전소와 핵폐기물만 남을 것이라는 체념이 쌓여 있었다.영덕에서는 산불로 집과 삶터를 잃은 사람들이 마을 재건을 기다리고 있었다. 특별재생사업을 기대했던 석리와 노물리는 신규 핵발전소 후보지가 되면서 다시 멈춰 섰다. 주민들이 2015년 핵발전소 건설을 거부했지만, 국가는 10여 년 만에 같은 땅에 다시 예정지라는 선을 그었다. 산불 복구도 끝나지 않은 주민들에게 이제는 핵발전소 건설을 기다리라고 한다.세종에서 출발한 순례단은 오송 지하차도 참사 현장을 지났다. 참사의 원인과 핵발전의 위험은 같지 않다. 그러나 위험을 미리 알리는 목소리를 외면하고, 잘못된 정책과 무책임한 행정의 부담을 힘없는 사람에게 떠넘긴다는 점에서는 질문이 이어졌다. 안전은 사고가 난 뒤에 보상하는 일이 아니라, 위험을 발견했을 때 멈추고 바꾸는 일이어야 한다.전력계획의 표에는 이런 시간이 기록되지 않는다. 발전량과 설비예비율은 계산하지만 핵발전소 옆에서 살아온 주민의 불안, 갈라진 공동체, 송전탑 아래의 삶과 고향을 떠나야 하는 사람의 상실은 비용으로 잡지 않는다. 언론이 정부가 내놓은 숫자만 받아 적을 때 이들의 삶은 다시 한번 존재하지 않는 것이 된다.순례단이 16일 동안 1089km를 걸은 것은 걷는 행위가 정책을 바꾸는 가장 빠른 길이라서가 아니다. 오히려 그 반대다. 정부의 결정은 오만할 만큼 빨랐고, 현장 주민들의 절박한 목소리는 너무 늦게 도착했기 때문이다.걸어서 지나가면 지도 위의 선에 불과했던 송전선로와 송전탑이 논과 밭, 마을 한가운데를 무참히 가로지르는 거대한 파괴의 구조물로 다가온다. '발전소 반경 몇 킬로미터'라는 숫자 안에 학교와 병원, 시장과 사람의 집이 있다는 것을 알게 된다. 핵발전소에서 멀어질수록 원자로는 시야에서 사라지지만 전기를 실어 나르는 송전탑은 길을 따라 계속 이어진다. 그 길을 걸어야만 전기를 누리는 곳과 위험을 견디는 곳이 어떻게 나뉘어 있는지 보인다.9월 16일 순례단은 청와대에 요구서를 전달했다. 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소와 소형모듈원자로를 추가하지 말고, 영덕과 기장의 신규부지 선정을 철회하라고 요구했다. 전력수요 전망의 근거와 중복·가수요를 전면 재검증하고, 노후 핵발전소 수명연장과 처분 대책 없는 사용후핵연료 부지 내 저장시설 건설을 중단하라고 했다. 이재명 대통령에게는 핵발전소 지역 주민과 시민사회를 직접 만나 그 목소리를 들으라고 요청했다.서한 한 장을 전달하기 위해 16일을 걸었다. 그러나 핵발전소 지역 주민들이 국가의 답을 기다려온 세월에 비하면 16일은 짧다.순례는 끝났지만, 우리가 던진 질문은 청와대 앞에 선명히 남았다. 기후위기의 시대에 우리는 왜 더 많은 전기를 소비하는 미래만을 고집하는가. 기업의 불확실한 욕망과 성장을 위해 지역의 안전과 미래세대의 권리마저 바칠 것인가. 그리고 언론은 권력이 '무엇을 결정했는지'만 유포할 것인가, 아니면 그 결정이 누구의 삶을 파괴하는지 끝까지 추적하고 검증할 것인가.우리는 핵발전소를 등지고 걸었다. 보도되지 않은 사람들의 말을 세상에 전하고, 숫자 뒤에 가려진 생명을 지키기 위해서였다.정부와 언론이 이 질문에 답하지 않는다면 우리는 다시 걸을 수밖에 없다. 진실이 정책을 결정하는 곳에 도착할 때까지, 위험을 떠안은 사람들이 더 이상 혼자 남지 않을 때까지.그리고 오는 9월 19일 토요일, 우리는 전국 각지에서 열리는 기후정의행진의 거리에서 다시 만날 것이다. 지구를 불태우는 핵발전의 폭주를 멈춰 세우기 위해, 서로의 길을 이어 걷는 자들의 단단한 연대는 바로 이런 것이다.