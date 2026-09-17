"호르무즈 파병 안 돼" 청와대 뒤덮은 대학생 목소리

르! 느그들 마음대로

무! 무슨 놈의 파병이냐

즈! 즈얼대 안 된다!

(와~~!)

- 전국대학생연대 김영빈(20) 회원

큰사진보기 ▲16일 진행된 청년학생 오픈마이크에서 대학생이 파병 반대 구호를 외치고 있다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

"제 친구들 중에는 군산과 의정부에 사는 친구들이 있습니다. 군산에는 미 공군들이 활발히 활동하는 미군기지가 있고 의정부 근처에도 동두천 미군기지가 있습니다. 저는 호르무즈에 파병을 한다고 했을 때 이 두 친구가 가장 먼저 생각났습니다. 이란은 한국이 파병한다면 이란 근처에 있는 한국 사업장을 공격할 수 있다고 한국어로 경고했습니다. 이미 그것으로 우리 국민, 그것도 민간인이 죽는다는 말인데 이 전쟁이 더 길어진다면 우리 땅 60여 개 미군기지도 공격받을 수 있다는 것이고 그렇게 되면 분명 제 후배들도 위험해질 겁니다. 내 가족, 내 친구가 위험해진다는 생각을 하면 정말 진심으로 파병을 반대해야겠다는 생각이 듭니다."



- 진보대학생넷 숙명여대지회 서예진(25) 회원

"이 나라에서 청년 학생으로 사는 게 정말 너무너무 바쁜 것 같습니다. 학교 일도 신경 써야 되고 내 인생 신경 써야 되고 내 가족 내 건강도 신경 써야 되는데 이제 평화까지 시간 들여 몸 들여 신경 써야 됩니다. 하지만 저는 전쟁에 가담하는 나라에서는 쪽팔려서 강의실 가서 공부 못할 것 같습니다. 내 나라가 전쟁에 일조한다고 생각하면 그 시간 동안 죄책감이 들어서 편하게 못 있을 것 같습니다."



- 전국대학생연대 김소연 회원

큰사진보기 ▲청년학생 오픈마이크 참가자들이 청와대를 향해 반대의 목소리를 외치고 있다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 파병보도가 나온 이후 대학생들이 캠퍼스에서 파병반대 캠페인을 진행했다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6일 파병 추진 보도가 나온 이후 대학생들이 전국 대학 곳곳에 대자보를 부착했다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

"오늘도 대자보 한 장을 학교에 붙이고 오는 길입니다. 여러분도 각자 자기 학교에서 서명운동이든, 대자보든, 기자회견이든 하고 오신 것으로 알고 있고 내일도 캠퍼스에서 기자회견이 예정되어 있다고 들었어요. 서로 많이 응원해주면 감사할 것 같고요, 각자의 자리에서 파병 반대의 여론 계속 모아나갔으면 좋겠습니다."



- 청년하다 이정민 회원

큰사진보기 ▲대학생들이 새벽 늦게 미대사관 앞 철야농성을 이어가고 있다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생 김채현(21)이 파병반대입장촉구 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

큰사진보기 ▲파병 이슈와 9/19 집회 참가를 안내하는 인쇄물을 학교 게시판에 부착중인 대학생. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

16일 밤 10시, 청와대 정문 앞 횡단보도가 호르무즈 파병을 반대하는 청년, 대학생 100여 명의 외침으로 뒤덮였다. 이날 청와대 앞에서 자유발언대를 열고 '청와대에 파병 반대를 외치러 온 이유'를 주제로 발언한 대학생, 청년은 모두 30명. 이들이 수업과 동아리 활동, 아르바이트를 마치고 늦은 시간 청와대 앞으로 모인 절박한 이유가 무엇일까.호르무즈 파병 안건이 논의될 것이라고 예측됐던 NSC(국가안전보장회의) 상임위를 하루 앞두고 17일 회의에서는 호르무즈 파병 관련 논의가 없을 것이라는 보도가 이어졌다. 그럼에도 18일 대통령 담화와 한미 고위급회담을 앞두고, 정부가 명확히 파병 거부의 입장을 밝힐 때까지 항의행동을 이어가겠다는 것이 학생들의 입장이다.지난 9월 4일 미-이란 전쟁에 대한 군사적 기여를 검토하고 있다는 정부의 발표 이후, 전국 대학가 곳곳에서 대자보와 1인 시위가 이어지며 대학생들의 파병 반대 목소리가 터져나오고 있다. 파병 여부를 두고 20대 과반이 파병을 찬성한다는 여론조사 결과가 보도되었으나, 꾸준히 학내에서 파병 반대 캠페인을 진행해 온 학생들은 이러한 여론조사 결과를 보고 오히려 주변 청년들과 국제 평화 이슈에 대한 인식을 공유하고 파병 반대 행동을 확산시켜야겠다고 다짐한 계기가 되었다고.오픈마이크(자유발언)과 청와대를 향한 항의 구호를 외친 청년들은 <미대사관 앞 48시간 긴급행동> 농성장을 방문하여 철야 농성을 이어갔다. 농성에 참여한 청년들은 새벽이 늦도록 오픈마이크에 참여한 소감을 나누고, 다음날 학교에 부착할 대자보 내용을 작성하며 호르무즈 파병반대 시민행진에 참여하기 위한 손피켓을 직접 제작하기도 했다.48시간 긴급행동을 종료하고 정부에 호르무즈 파병불가 입장 결단을 촉구하는 기자회견에서 농성 참여자로 발언한 경희대 3학년 김채현(21)은 "며칠 전만 해도 정부가 파병을 상정하고 검토 중이라는 언론이 쏟아졌지만, 시민들과 학생들의 투쟁으로 현재 정부의 입장도 신중하게 바뀌었음에 지난 투쟁들이 헛되지 않았음을 느꼈다"며 "대학생은 정부의 입맛에 따라 움직일 수 있는 사람이 아니다. 서로의 희망의 손을 놓지않고 끝까지 연대하고 가장 발빠르게 앞장설 것이다. 이재명 정부는 지금 당장 '호르무즈 해협 파병은 절대 없다'고 말하라"며 앞으로의 행동을 이어갈 다짐을 밝혔다.오는 19일 토요일 대학생과 청년들은 <미국은 침략전쟁 중단하라! 정부는 호르무즈파병 단호히 거부하라! 2차 시민대행진>에도 동참할 예정이다.