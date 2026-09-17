김여정, IAEA 비핵화 촉구에 "핵보유국 지위 되돌릴 수 없어"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 국제원자력기구(IAEA) 총회에서 나온 북한 비핵화 요구를 정면으로 거부하며 북한의 핵보유 지위는 되돌릴 수 없다고 주장했다. 국제사회가 비핵화를 계속 요구하더라도 북한의 핵 정책에는 영향을 미칠 수 없다는 입장을 다시 한번 분명히 한 것이다.김 부장은 17일 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 제70차 IAEA 총회에서 제기된 유엔 안전보장이사회 결의 위반과 국제평화·안전에 대한 위협, 북한의 비핵화와 국제적 의무 준수 요구를 "귀에 익은 잡소리"라고 비난했다. 이어 "매해 이맘때면 자동응답기에서 밤낮 울려나오는 소리처럼 늘 듣게 되는" 주장이라며 새로운 것이 없다고 일축했다.담화에서 김 부장은 북한의 핵보유 지위를 더 이상 되돌릴 수 없다고 강조했다. 그는 "조선민주주의인민공화국의 핵보유국 지위는 그 무엇으로써도 되돌릴 수 없는 절대적인 것"이라며 북한의 핵 지위가 "물리적으로나 법적으로 영구고착된 현실"이라고 주장했다.또 IAEA와 서방 국가들이 비핵화를 계속 요구하더라도 북한이 핵무력을 강화하려는 의지와 능력에는 영향을 미치지 못할 것이라고 밝혔다.이번 담화는 지난 14일 오스트리아 빈에서 개막한 제70차 IAEA 총회에서 북한 핵 문제가 잇따라 거론된 데 대한 반응으로 보인다. 18일까지 열리는 이번 총회에는 181개 회원국 대표가 참가하고 있다.한국과 유럽 국가들은 총회에서 북한의 핵 프로그램이 국제 핵 비확산 체제에 위협이 되고 있다며 유엔 안보리 결의 등 국제적 의무를 이행하고 완전한 비핵화에 나설 것을 촉구했다. 유럽연합(EU)은 북한이 핵확산금지조약(NPT)상 핵보유국 지위를 가질 수 없다며 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 향한 조치를 취할 것을 요구했다.IAEA 역시 북한의 핵 활동이 계속 확대되는 것으로 보고 있다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 최근 북한 영변의 새로운 우라늄 농축시설이 이미 가동 중이거나 가동 직전 단계일 가능성이 있다고 밝혔다. 영변 5㎿ 원자로가 계속 가동되고 있고 한동안 가동이 중단됐던 경수로도 지난 4월 말 이후 다시 움직이는 정황이 관측됐다고 설명했다.김 부장이 이번 담화에서 '핵보유국 지위의 영구 고착'을 거듭 강조한 것은 이러한 국제사회의 비핵화 요구 자체를 더 이상 협상의 전제로 받아들이지 않겠다는 북한의 기존 입장을 재확인한 것으로 볼 수 있다.북한은 2022년 핵무력 정책을 법제화한 데 이어 2023년에는 핵무력 강화 정책을 헌법에 명시하는 등 핵보유를 제도화해 왔다.