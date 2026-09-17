'독립운동가 옥사' 일본 감옥이 고급 호텔로... 잊지 말아야 할 이름

큰사진보기 ▲호시노야 나라감옥 홈페이지 캡쳐시설명: 호시노야 나라감옥 주소: 18 Hannyaji-cho, Nara City, Nara Prefecture 객실수: 48실 1박에 14만 7000엔 ⓒ hoshinoya resort 관련사진보기

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붉은 벽돌 건물과 잘 정돈된 정원, 중앙 감시대를 중심으로 방사형으로 뻗은 건물. 사진만 보면 일본의 어느 고급 리조트처럼 보인다. 하지만 이곳의 정체를 알고 나면 조금 다르게 보인다.일본 나라현에 있는 '구 나라감옥'이다. 1901년 착공해 1908년 완공된 이곳은 메이지 정부가 근대적인 사법·감옥제도를 정비하면서 세운 시설이다. 나가사키·가나자와·지바·가고시마 감옥과 함께 '메이지 5대 감옥'으로 불린다. 붉은 벽돌과 방사형으로 뻗은 수용동 등 건축학적 가치가 인정돼 2017년 국가 중요문화재로 지정됐다.그리고 2026년 6월 25일, 이곳은 럭셔리 호텔 '호시노야 나라감옥'으로 다시 문을 열었다. 구 나라감옥의 원형을 보존하면서 48실 규모의 호텔로 재탄생했다. 과거 독방 10개를 하나로 연결한 객실도 있다. 숙박요금은 1박 14만7000엔(약 130만 원)부터다.14만7000엔을 내면 누군나 옛 감옥에서 하룻밤을 경험할 수 있다. 감옥의 독방에서 이제 투숙객들이 잠을 잔다. 누군가에게는 오래된 건축물을 경험하는 특별한 여행이고, 누군가에게는 일본 근대사를 느낄 수 있는 관광지가 됐다. 하지만 이곳에 갇혔던 사람들에게 이 공간은 선택이 아니었다.이 공간에 우리가 그냥 지나쳐서는 안 되는 이름이 있다. 독립운동가 박세용과 정휘세다.박세용은 1907년 경남 동래에서 태어나 일본에서 노동운동과 항일운동을 했다. 1931년 체포돼 징역 6년을 선고받았고 가나자와형무소에 수감됐다가 나라형무소로 이감됐다. 1935년 가출옥했지만 그해 8월 12일 세상을 떠났다. 대한민국 정부는 2006년 건국훈장 애족장을 추서했다.정휘세는 1906년 경북 예천에서 태어났다. 일본에서 노동운동과 항일운동을 하다 체포돼 징역 3년을 선고받았다. 교토형무소를 거쳐 나라형무소로 이감됐고, 1931년 11월 24일 나라형무소에서 생을 마쳤다. 대한민국 정부는 2006년 건국훈장 애국장을 추서했다.한 사람은 이곳에 갇혔고 가출옥 후 생을 마감했고, 한 사람은 이곳에서 생을 마쳤다.2026년 4월에는 '나라감옥 박물관'도 문을 열었다. 감옥의 역사와 건축 유산을 알리는 공간이다. 그렇다면 수감인 중에 한국의 독립운동가가 생을 마감했다는 이야기가 있을까?건물의 벽돌은 보존할 수 있다. 방사형으로 뻗은 수용동도 남길 수 있다. 100년 전의 건축양식도 그대로 보존할 수 있다. 그리고 그곳이 감옥이었다는 사실 역시 알릴 수 있다. 하지만 그곳에서 어떤 사람들이 무엇을 겪었는지는 축소할 수도 있다. 건축물의 아름다움은 크게 보여주면서 그곳에 있었던 사람들의 이야기는 감출 수도 있다. 건물은 남아있지만 안에 있던 한명 한명의 삶은 그저 죄인으로 의미없이 사라질 수도 있다.역사유적을 보존하는 일은 중요하다. 하지만 그 유적이 갖고 있는 세세한 이야기 역시 중요하다.나는 독립운동가를 그리는 사람이다. 사람을 그릴 때 가장 먼저 생각하는 것은 얼굴이 아니다. 그 사람이 어느 시대를 살았는지, 무엇을 겪었는지, 왜 그런 삶을 살게 됐는지를 생각한다. 해외에 살면서 역사 유적을 바라보는 방식도 조금 달라졌다. 한국을 떠나 살다 보니 오히려 한국의 역사가 다른 나라에서 어떻게 기억되고, 어떻게 전시되고, 어떻게 소비되는지가 더 눈에 들어온다.호시노야 나라감옥에서 투숙하고 여행하는 것 자체가 잘못됐다는 이야기를 하려는 것은 아니다. 오래된 건물을 없애지 않고 보존하고 사람들이 그 공간을 찾아가게 만드는 것에도 의미가 있을 것이다. 박물관을 통해 감옥의 역사를 알리는 것도 필요한 일이다. 다만 그곳을 바라볼 때 건축물의 아름다움만 보지 않았으면 한다.이 건물은 처음 무엇을 위해 만들어졌을까. 그 안에는 어떤 사람들이 갇혀 있었을까. 그리고 우리는 지금 그곳에서 무엇을 기억하고 있는가도 한번쯤은 떠올렸으면 한다.메이지 시대의 감옥은 문화재가 됐다. 그리고 이제 호텔이 됐다. 독방은 객실이 됐고, 오래된 붉은 벽돌은 럭셔리한 공간의 일부가 됐다. 하지만 그곳에는 독립운동가 박세용이 있었고 정휘세 지사가 있었다.그들의 이름을 잊지 않는 것은 우리의 몫이다.