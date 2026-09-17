미 연준, 3년 만에 금리 인상... 워시, 트럼프에 '반기'

큰사진보기 ▲미국 중앙은행 연방준비제도는 16일(현지시각) 워싱턴 DC에서 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 0.25%포인트(p) 인상한다고 발표했다. 사진은 케빈 워시 연준 의장. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 3년여 만에 기준금리를 인상했다.연준은 16일(현지시각) 워싱턴 DC에서 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 0.25%포인트(p) 인상한다고 발표했다.이란 전쟁 장기화에 따른 유가 급등과 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등으로 인한 인플레이션에 대응하는 결정으로 표결권이 주어진 12명의 FOMC 위원이 만장일치로 금리 인상에 찬성했다.연준이 통화 긴축에 나선 것은 2023년 7월 이후 3년 2개월 만이다. 지난해 9월, 10월, 12월 세 차례 연속 금리를 내렸으나 올해는 다섯 차례 연속 금리를 동결했다.또한 올해 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 3.7%를 기록할 것으로 전망했다. 지난 6월보다 0.1%p 높은 수준으로, 이란 전쟁에 따른 유가 급등이 인플레이션을 자극한다고 본 것이다.올해 미 국내총생산(GDP) 실질 증가율(실질 경제성장률)도 2.3%, 내년에는 2.4%로 기존 예상치보다 0.1%p씩 높여 잡았다. 성장과 고용 지표가 탄탄해 금리를 올릴 여력이 있다고 판단 것으로 풀이된다.더 나아가 연말 금리 예상치 중간값 평균을 4.1%로 설정했다. 이는 지난 6월보다 0.3%p 높은 수준으로 연준이 올해 안에 금리를 한 차례 이상 더 올릴 가능성을 나타낸다.연준은 성명에서 "인플레이션이 여전히 높은 수준"이라며 "오늘의 정책 조치는 연준의 목표인 2% 인플레이션 달성 시기를 앞당길 것"이라고 밝혔다.그러나 이번 금리 인상은 백악관의 강력한 반발을 불러일으킬 것으로 보인다. 금리 인하를 주장해 온 도널드 트럼프 대통령이 임명한 케빈 워시 연준 의장이 취임 첫 금리 조정으로 인상을 결정했기 때문이다.AP통신은 "이번 금리 인상은 다소 의외의 반전"이라며 "워시 의장은 지난해 지명을 받을 때 대출 비용 인하를 촉구하는 트럼프 대통령의 의견에 동조하며 기준금리 인하 가능성을 시사한 바 있다"라고 전했다.CNN방송도 "워시 의장이 트럼프 대통령에게 반기를 들었다"라며 "트럼프 대통령은 금리 인하를 목표로 워시 의장을 지명했는데, 취임한 지 불과 몇 달 만에 금리 인상에 찬성표를 던졌다"라고 설명했다.워시 의장은 기자회견에서 "이날 결정은 미국 경제가 강해지는 것으로 보이는 시점에 나온 것"이라며 "신규 채용, 민간 소득, 기업 설비 투자 등 지표들은 최근 몇 달간 개선됐으며 긍정적인 방향을 가리키고 있다"라고 말했다.이어 "그러나 5년 넘게 인플레이션이 목표치를 상회하고 있다"라며 "인플레이션이 너무 높고, 너무 오랫동안 지속됐다는 점은 분명한 사실"이라고 강조했다.그는 이란 전쟁을 직접 언급하지 않았지만 "지정학적 요인도 전망 변화에 영향을 미쳤다"라며 "금리 인상은 의회가 연준에 부여한 물가 안정이라는 임무를 완수하기 위한 올바른 결정"이라고 밝혔다.다만 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 대한 입장을 묻는 말에는 "드릴 말씀이 없다"라며 답변을 거부했다.