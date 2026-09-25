명절마다 나는 '남의 집 명절'의 문 앞까지만 간다

큰사진보기 ▲골목에 세운 배달 오토바이명절에도 문 앞까지. 추석 연휴, 배달노동자는 남의 집 명절의 문 앞까지 간다. ⓒ 김지수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲배달의민족 친구초대 보너스 표<추석 앞두고 다시 올라온 친구초대 이벤트> 배민커넥트 앱에 9월 14일 올라온 '무제한 친구초대' 이벤트 안내. 신규 라이더가 가입 13일 안에 30건을 채우면 보너스가 지급된다. ⓒ 배민커넥트 앱 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더유니온 추모 현장 사진<배달노동자들이 위험하다고 입을 모으는 교차로. 2025년 설 연휴, 이곳에서 60대 배달노동자가 버스와 충돌해 숨졌다.> 라이더유니온 조합원들이 2025년 1월, 서울 신논현역 교보타워 사거리에서 사고로 숨진 배달노동자 오토바이 앞에서 묵념을 하고 있다. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲배달의민족 추석연휴 정산일정 공지 캡처<연휴 나흘은 '운행일', 정산은 연휴가 끝난 다음> 배민커넥트 앱에 올라온 '9월 추석연휴 정산일정 안내'. 9월 23~27일 운행분 배달료는 30일에 지급된다. ⓒ 배민커넥트 앱 갈무리 관련사진보기

명절은 음식을 싣고 손님 집에 가까워질수록 실감 난다.아파트 복도에 들어서면 어느 집에선가 전 부치는 냄새가 난다. 복도 끝 집 문 앞에 라지 피자 두 판을 내려놓고 배달완료 사진을 찍는다. 명절 음식도 사흘째면 질리실 법하다. 오후 서너 시쯤엔 커피를 예닐곱 잔씩 들고 가는 집도, 아이스크림과 디저트를 한아름 안고 가는 집도 있다. 식구들이 많이 모였나 보다.해가 지면 원룸 골목으로 1인분 덮밥이 간다. 옥탑방 계단을 올라 한 그릇을 문 앞에 내려놓는다. 어떤 집 현관 앞에는 택배 상자와 재활용 쓰레기, 잡동사니가 쌓여 있다. 한동안 아무도 돌보지 않은 것 같은 문 앞이다. 명절에 그 문 너머는 어떤 마음일까. 음식을 내려놓고 돌아서는데 자꾸 마음에 밟힌다.배달하는 음식을 보며 현관문 너머 저마다의 사정을 짐작해 볼 뿐이다. 그 마음이 헤아려질 때도 있다. 그래도 내가 할 수 있는 건 거기까지다. 그 이상은 주제넘은 일이다. 그가 시킨 음식만이라도 식지 않게, 쏟지 않게, 정성껏 문 앞에 두는 것. 명절마다 나는 남의 집 명절의 문 앞까지 간다. 딱 문 앞까지.나는 2014년에 배달을 시작했다. 이십대 초반에 독립해 고시원에 살면서 피자집 배달을 하던 시절이다. 그 무렵 명절이면 고시원 얇은 벽 너머에서 한 아저씨의 우는 소리가 들렸다. 술기운 섞인 흐느낌이었다. 추석에도, 설에도 그랬다.솔직히 나에게 명절은 별로 특별하지 않았다. 아르바이트라면 며칠은 무조건 나가야 하는 날, 콜이 많아서 좋은 날. 그 소리를 듣고 있느니 차라리 배달을 나가는 편이 나았다. 그런데 그 흐느낌을 들으며 헤아리게 됐다. 대가족이 북적이던 시절을 지나온 윗세대에게 명절은 훨씬 무거운 날이라는 것을. 누군가에게는 사람 냄새 나는 날이, 누군가에게는 가장 외로운 날이 된다.나이를 먹으며 나도 조금 달라졌다. 명절 연휴 중 하루는 일을 쉬고 부모님 문안을 간다. 오는 추석에는 연휴 끝물 주말에나 찾아뵙겠다고 말씀드렸다. 명절 당일에는 도로 위에 있을 것이다.피자집 시절에도 명절에 일했다. 피자집 사장님은 "하루만 나와줄 수 있겠냐"고 양해를 구했다. 명절에 나가면 밥이라도 맛있게 챙겨줬고, 수당도 어떻게든 챙겨주려 했다.배달앱은 부탁하지 않는다. 부탁할 필요가 없어서다. 선선하고 날씨 좋은 가을은 배달 비수기다. 요즘은 콜도 없고 단가도 바닥이다. 그러다 명절에만 반짝 콜이 몰리고 단가가 오른다. 전업 라이더는 나갈 수밖에 없다. 몇 달을 처절하게 버티다 대목 한 번 보는 구조. 피자집 사장님의 부탁이 있던 자리에, 배달앱은 가격표를 붙여 사람을 도로로 부른다.올해 추석을 앞두고 배민커넥트 앱에는 '무제한 친구초대' 이벤트 공지가 올라왔다(9월 14일). 새로 들어온 라이더가 가입 13일 안에 30건을 채우면 신규 라이더는 최대 9만 원, 초대한 사람은 최대 4만 원을 받는다. 미션은 가입 다음 날부터 시작되고, 이벤트는 9월 30일까지다. 이달 중순에 가입한 초보라면 13일짜리 기한 안에 추석 연휴가 통째로 들어간다. 경험 없는 사람에게 명절 대목 도로에서 30건을 채워보라는 셈이다.실제로 명절 도로에는 낯선 라이더가 부쩍 는다. 자전거나 전기자전거로 콜을 잡는 초보들이다. 연휴 시간을 알차게 쓰려는 걸까, 집안 분위기를 피해 나온 걸까. 그런데 올해 6월 유상운송보험 의무화가 시행됐지만, 자전거·전기자전거·승용차 같은 비이륜차는 의무화 대상에서 빠졌다. 명절 도로에서 가장 많이 늘어나는 사람들이 가장 얇은 보호망 위에 서 있다.그리고 명절마다 부고가 들린다. 지난해 설 연휴, 서울 신논현역 교보타워 사거리에서 60대 배달노동자가 버스와 부딪혀 숨졌다. 라이더들 사이에서 오래전부터 위험하다고 소문난 교차로였다. 명절에도 생계를 위해 나선 길이었다. 같은 해 추석 연휴에는 경기 양주에서 서른한 살 배달노동자가 승용차에 치여 세상을 떠났다.라이더 커뮤니티와 보도를 타고 전해진 이야기로는, 동료들에게 곧잘 커피 한 잔씩 건네던 사람이었다고 한다. 나는 그를 알지 못한다. 그래도 명절마다 이런 소식을 들으면, 도로 위 어딘가에서 같이 신호를 기다렸을지 모를 얼굴을 떠올리게 된다.그렇게 연휴에 번 돈은 언제 들어올까. 배민커넥트의 추석 정산 공지를 보면 연휴 전날인 9월 23일부터 연휴 마지막 날인 27일까지의 운행분이 30일에 한꺼번에 지급된다. 배달료는 '운행일 기준 D+3 영업일'에 지급한다는 약관 때문이다. 정산을 처리하는 이들도 연휴엔 쉬어야 할 노동자이니, 이상할 것 없는 일정이다.그런데 공지 달력을 들여다보면 묘한 기분이 든다. 연휴 전날부터 마지막 날까지가 분홍색 줄 하나로 묶여 있다. 라이더에게 연휴 나흘은 '운행일'이지만, 장부 위에서는 '영업일이 아닌 날'이다. 같은 노동자라도 무슨 일을 하느냐에 따라, 같은 날이 누구에게는 일하는 날이고 누구에게는 쉬는 날이 된다.명절은 누구에게나 같은 얼굴로 오지 않는다. 아파트 복도와 옥탑방, 디저트 한아름과 덮밥 한 그릇처럼 명절을 둘러싼 공간과 물건부터 다르다. 그리고 시간마저 다르게 흐른다. 누군가의 연휴는 멈춰 쉬는 시간이고, 누군가의 연휴는 가장 빨리 달려야 하는 시간이다.거창한 걸 바라는 게 아니다. 날씨 좋은 계절은 라이더에게 오히려 보릿고개다. 가을 비수기에 지독한 저단가를 깔아두고, 그렇게 줄어든 수입을 연휴 동안 바짝 메우라며 프로모션과 미션, 등급제로 라이더를 도로에 끌어내는 구조부터 바꿔야 한다. 미션을 채우지 않아도 먹고살 수 있는 기본 단가가 먼저다.누구나 앱만 깔면 곧장 도로에 나설 수 있는 지금의 방식도 바꿔야 한다. 플랫폼이 면허와 보험, 안전교육을 실제로 확인하게 하고, 의무화에서 빠진 자전거·전기자전거·승용차 배달라이더의 사각지대도 메워야 한다. 신논현 사거리 같은 사고 다발지점은 지자체와 플랫폼이 함께 관리해야 한다. 사전 고지 없는 운행 차단은 금지돼야 한다.올 추석에도 나는 누군가의 명절을 싣고 문 앞까지 달릴 것이다. 커피 예닐곱 잔일 수도, 옥탑방으로 향하는 덮밥 한 그릇일 수도 있다. 바라는 건 하나다. 나와 나의 동료들도 마지막 배달을 마치고 무사히 제 집 문을 열 수 있기를.