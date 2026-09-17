정교회 성당이 이슬람 사원으로... 파란만장한 역사 품은 이곳

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲공사중인 아야 소피아 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사중인 아야 소피아 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲단돌로 묘표 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲성 소피아 사원성 소피아 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲회벽으로 훼손된 이콘 성화 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲알라와 무함마드라고 쓴 원형판 아래로 미흐랍이, 위로 성모자상이 있다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아야 소피아 사원의 성모자상 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲성모자에게 이스탄불을 바치는 콘스탄티누스 대제와 아야소피아성당을 바치는 유스티니아누스 대제 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲테오도시우스 2세 때 만들어진 성 소피아 성당 건축 부재 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲성 이레네 성당 ⓒ 이상기 관련사진보기

이스탄불에서 가장 가치 있는 유산은 무얼까? 궁전일까 아니면 사원일까? 궁전으로는 톱카프 궁전과 돌마바흐체 궁전이 있다. 이들은 오스만투르크 시대 만들어졌다. 사원으로는 아야 소피아 성당과 술탄 아흐메트 자미가 있다. 아야 소피아 성당은 비잔틴 제국 때 만들어진 기독교 사원이고, 술탄 아흐메트 자미는 오스만투르크 시대 만들어진 이슬람 사원이다. 궁전이 정치의 중심지라면, 사원은 종교의 구심점이다.이스탄불 관광은 대개 아야 소피아 광장으로부터 시작된다. 그러므로 아야 소피아 성당을 먼저 볼 수밖에 없다. 아야 소피아 성당의 공식적인 그리스어 이름은 하느님의 거룩한 지혜 성당(Ναὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας)다. 이것을 줄여서 아이야 소피아(Ἁγία Σοφία)라고 불렀다. 거룩한 지혜라는 뜻이다. 이것을 로마자로 표기하면 하기야 소피아(Hagia Sophia)가 된다.그리고 오스만투르크 시대 آیا صوفیا로 표기되었다가, 현대 튀르키예어로 아야소피아(Ayasofya)가 되었다. 여기서 거룩한을 뜻하는 아야를 성스러운으로 표기하면서 우리말로 성 소피아가 된 것이다. 성 소피아 성당은 비잔틴 제국 유스티니아누스 대제 때인 532~537년에 만들어졌다. 건축은 수학자(설계자)인 이시도르와 건축가인 안테미우스에 의해 이루어졌다고 한다. 12세기까지 세계 최대의 성당으로 불렸다.1054년 기독교가 로마 가톨릭과 동방정교로 분리되면서 동방정교의 중심 성당이 되었다. 그러므로 성 소피아 성당은 비잔틴 제국과 동방정교의 종교적, 정신적, 문화적, 건축적 상징이자 아이콘으로 1,000년 가까이 역할을 해 왔다. 성 소피아 성당의 성격이 바뀐 것은 1204년 제4차 십자군 전쟁 때 베네치아 총독 단돌로(Enrico Dandolo)가 이끄는 십자군에 의해 콘스탄티노플이 점령되면서부터다.콘스탄티노플에 입성한 십자군은 약탈과 파괴를 저질렀고, 플랑드르의 보두앵(Baldwin) 9세가 성 소피아 성당에서 새로운 라틴제국 황제로 등극했다. 이때부터 성 소피아 성당은 가톨릭 성당으로 바뀌었다. 십자군 전쟁을 이끌던 단돌로는 1205년 콘스탄노플에서 98세로 사망해 성 소피아 성당 2층 동쪽 회랑에 안장되었다. 그의 무덤은 헨리쿠스 단돌로(Henricus Dandolo)라는 묘표를 통해 확인할 수 있다.1261년 비잔틴 제국이 부활되었으나 국력이 약해져 1453년 오스만투르크 술탄 메흐메트 2세에 의해 콘스탄티노플이 함락되었다. 이때부터 성 소피아 성당은 이슬람 사원으로 변경되었다. 그 때문에 동방정교회 최고수장인 총대주교는 성 사도교회로 옮겨가게 되었다. 그리고 1616년 술탄 아흐메트 자미가 완공될 때까지 최고의 이슬람 사원 역할을 했다. 튀르키예 공화국이 성립된 후인 1935년 성 소피아 성당은 박물관으로 관광객에게 개방되었다.이때부터 성 소피아 성당은 이스탄불 최고의 관광명소가 되었다. 1985년에는 성 소피아 성당과 궁전 그리고 이슬람 사원을 포함한 이스탄불 역사지구가 유네스코 세계유산이 되었다. 그러나 2020년 튀르키예 국무원이 박물관 지정을 취소하면서 다시 이슬람 사원으로 돌아갔다. 이러한 조치는 튀르키예 야당, 유네스코, 세계교회협의회 등으로부터 비판받았으나 현재까지 고쳐지지 않고 있다.1453년 5월 29일 콘스탄티노플이 오스만투르크 술탄 메흐메트 2세에 의해 점령되었다. 6월 1일 술탄이 성 소피아 성당에서 열린 금요 예배에 참여했고, 이때부터 성당은 황실 사원으로 변화되었다. 1480년에서 1512년 사이 두 개의 미나렛이 세워졌고, 16세기 중반 이들을 철거하고 좀 더 큰 두 개 미나렛을 세웠다. 16세기 전반 술레이만 1세는 모자이크 성화를 회반죽으로 가리도록 했다. 이 성화가 다시 모습을 드러낸 것은 1930년 튀르키예 공화국이 출범하면서다.술레이만 1세는 유럽에 진출해 헝가리를 정복하고, 전리품으로 금동 촛대를 가지고 와 미흐랍 양쪽에 설치했다. 그는 오스트리아 수도 빈까지 영토를 넓히려고 했으나 실패했다. 1576~1577년 셀림 2세 때 대형 미나렛 두 개를 추가해 미나렛이 네 개 있는 사원이 되었다. 그리고 술탄 전용 공간을 만들고, 건물 남동쪽에 자신의 영묘를 만들었다. 그 후 술탄과 그 가족들의 무덤이 이곳에 들어오게 되었다.무라트 3세 때인 16세 후반에는 기원전 2세기 만들어진 대형 대리석 성수 항아리를 페르감몬으로부터 가져다 이곳 사원 내부에 설치했다. 그리고 1847~49년 사이 사원 내부를 리모델링하면서 건물 기둥에 8개의 원형판을 걸고, 그곳에 알라와 일곱 성인의 이름을 써넣었다. 사원 1층으로 들어가면 미흐랍이 있고, 양쪽 기둥에 나스탈릭체로 알라와 무함마드라고 쓴 원형판을 볼 수 있다. 나머지 여섯 성인은 아부 바크르, 우마르, 우스만, 알리, 핫산, 후사인이다.천정에는 금색과 청색으로 장식한 중앙 돔을 4개의 돔이 감싸고 있다. 중앙 돔의 한가운데는 나스탈릭체의 아랍어가 원형으로 쓰여 있다. 중앙 돔과 사방의 돔이 만나는 네 모서리에는 날개가 6개 달린 세라핌 천사상이 그려져 있다. 그리고 미흐랍 위 돔의 하단부 가운데는 성모자(아기 예수를 안은 마리아)상이 그려져 있다. 이 공간이 기독교와 이슬람교 모두에서 가장 신성시되는 곳이다. 위쪽에는 기독교 성화가 아래쪽에는 이슬람교 상징이 존재하기 때문이다.이를 통해 이곳이 성당에서 이슬람 사원으로 바뀌었음을 알 수 있다. 이들 성화는 2층으로 올라가면 더 자세히 볼 수 있다. 성화는 여덟 가지 정도 되는데, 예수와 성모자의 모습이 가장 많다. 예수 단독으로 그려진 이콘은, 전지전능한 그리스도라는 뜻을 가진 그리스도 판토크라토르(Pantocrator)라 불린다. 그리고 성모자에게 이스탄불을 바치는 콘스탄티누스 대제와 성 소피아 성당을 바치는 유스티니아누스 대제 이콘도 있다.예수 그리스도에게 절을 하는 레오 6세, 예수에게 돈과 서약문서를 바치는 황제와 황후도 있다. 성모자에게 돈과 서약문서를 바치는 이콘도 있다. 성모마리아와 세례 요한이 예수 그리스도에게 경배하는 이콘도 있다. 성모자상의 경우 성모마리아는 진청색으로, 아기 예수는 황금색으로 표현되었다. 그것은 두 가지 색 안료가 비싸고 구하기 어렵기 때문이다. 동방정교에서 중요하게 생각하는 성인 크리소스토모스(Joannes Chrysostomos)를 그린 이콘도 있다.성 소피아 사원 서쪽 입구에서 테오도시우스 2세 때인 415년 봉헌된 성 소피아 성당의 건축 부재를 볼 수 있다. 이 성 소피아 성당은 바실리카 양식으로 주 출입구가 서쪽으로 나 있었다. 바닥의 모자이크 장식과 외벽의 장식으로 화려한 모습이었다고 한다. 대표적인 부재로는 코린트 양식의 주두(柱頭), 그리스 양식의 십자가가 있다. 그리고 주변에서 콘스탄티누스 2세 때 만들어진 교회의 건축 부재도 나왔다고 한다.성 소피아 사원을 둘러싸고 있는 대표적인 건물로는 성 이레네 성당과 고고학박물관이 있다. 성 이레네 성당은 콘스탄티누스 대제 때인 337년 만들어졌고, 성 소피아 성당이 만들어지기까지 콘스탄티노플 최대의 성당으로 총대주교좌 역할을 했다. 소피아가 지혜라면, 이레네는 평화를 뜻한다. 유스티니아누스 황제 때인 532년 니카의 반란으로 불에 탔고, 성 소피아 성당이 지어질 때 현재의 모습으로 재건되었다.성 이레네 성당 북동쪽에 위치한 이스탄불 고고학박물관은 튀르키예 최대 역사박물관이다. 고고학박물관, 오리엔트박물관, 이슬람 미술박물관으로 구성되어 있다. 신고전주의 양식으로 지어져 1891년 문을 열었다. 그리스․로마 시대 조각상, 석관, 묘비 등이 전시되어 있다. 대표적인 유물로 알렉산더 석관이 있다. 시돈의 왕실 묘역에서 발굴된 것으로, 알렉산더 대왕의 이야기가 부조로 새겨져 있다고 한다.