자신의 집에서 전시회를 연 어느 젊은 미술작가의 이야기

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"문화재단 지원 없이, 약 100만 원 들었습니다."

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"대관료는 없습니다. 그냥 관리비만 내면 돼요. 하루 5,000원입니다."

큰사진보기 ▲권욱 작가의 집이자 그의 전시가 열리는 더아트하우스창신 건물(A동)의 전경. 이곳 2층에서 갤러리창신이 운영중이다. ⓒ 정재훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲자신의 작품, 〈얼마나 자주 희망을 얘기해왔던가〉를 설명하고 있는 권욱 작가 ⓒ 정재훈 관련사진보기

"왜 우리는 항상 밀려나야 하고, 왜 지워져야 하는가."

"보통 전시를 열려면 공간을 대관해야하는데, 서울의 경우 하루 대관료가 20만~30만 원 정도해요. 개인전을 2주 동안 연다면 공간을 빌리는 데에만 수백만 원이 필요하죠. 여기에 작품 제작과 운송, 설치 비용이 더해지기 때문에 작가 스스로 이 비용을 다 마련하는 건 쉽지가 않아요. 당시에 지원규모가 큰 공모사업은 주로 서울문화재단에서 진행했는데, 제가 서울시 거주자가 아니어서 일부 공모사업에는 지원을 할 수가 없더라고요."

큰사진보기 ▲자신의 작품, <86,400> 앞에 선 권욱 작가. 한쪽 벽면 전체를 A용지로 채웠다. ⓒ 정재훈 관련사진보기

"서로 안부를 묻고 '나 여기 있고, 너도 여전히 예술하며 버티고 있구나'라고 확인하는 거죠. 같이 존재한다는 것 자체가 위로가 되는 것 같아요."

"좋은 조건의 공간이 마련돼 있다고 해서 저절로 지역의 갤러리가 되는 것은 아닌 것 같아요."

"예술이라는 게 높은 벽을 넘어 어렵게 들어가야 하는 곳이 아니라, 내 집 문을 열었을 때 다음 골목에 예술이 있는 거라는 감각을 느꼈으면 해요."

큰사진보기 ▲그의 작품 〈얼마나 자주 희망을 얘기해왔던가〉에 선 작가 권욱 ⓒ 정재훈 관련사진보기

[전시소개] 어쩌면 완성할 수 없는 원일지도 모르는 '희망'에 관하여 <원을 그리는 방법>은 희망에 관한 전시다. 그러나 전시장 안에서 희망은 밝고 낙관적인 모습으로 등장하지 않는다. 희미하고 나약하며, 때로는 공허하게 반복되고 폐기된다.



전시는 2023년 10월 7일 이후 가자지구에서 이어진 전쟁과 참상을 바라보며 느낀 절망에서 출발했다. 당시 권욱은 예술을 계속하는 일이 무슨 의미가 있는지 회의를 느꼈다고 했다. 비슷한 시기에 만난 'L'도 세상에 냉소적이고 비관적인 사람이었다. 권욱은 그에게 희망을 보여주고 싶었다.



전시 제목인 '원'은 하나의 중심점에서 같은 거리에 있는 무한한 점들의 연속으로 정의된다. 하지만 인간은 무한히 많은 점을 찍을 수 없다. 완벽한 원에 도달할 수 없는 것처럼, 희망도 완성된 상태로 주어지는 것이 아니라 계속 그려나가야 하는 가능성이라는 게 권욱의 설명이다.



이 생각은 서로 다른 형태의 작품으로 변주됐다.



<얼마나 자주 희망을 얘기해왔던가>에서는 인공지능이 5분마다 새로운 전시 서문을 작성했다. 난해한 문장들이 끊임없이 출력되고 폐기되는 과정은 예술이 얼마나 습관적으로 희망을 말해왔는지를 되묻는다.



< 86,400 >은 하루를 이루는 8만6,400초를 벽면 전체에 펼쳐 보였다. <시간이 없다>에는 12개의 시침과 60개의 분침을 한꺼번에 달았다. 모든 시간을 가리키면서도 정작 어느 시간도 특정할 수 없는 시계다.



전시의 중심에는 폐건전지를 이용한 <정해진 결말>과 <병렬>이 놓였다. <정해진 결말>은 버려진 건전지에 남은 전력으로 작은 모터를 움직여 전력을 소진시킨다. 움직임을 멈춘 건전지는 <병렬>의 회로로 옮겨진다.



권욱은 약 600개의 건전지함과 전선망을 손으로 납땜했다. 개별적으로는 더 이상 모터 하나를 움직일 수 없는 건전지들이 나란히 연결됐다. 이들이 마지막으로 밝힌 것은 전시장 구석의 작고 희미한 전구 하나였다.



"희망은 세상을 뒤엎을 수 있는 대단한 힘이라기보다, 오래갈 수 있는 가장 작은 빛이지 않을까 생각했습니다."



전시의 마지막 작품은 옥상의 <청신호>였다. 빈 정사각형 캔버스 위에 초록색 LED 빛을 비추는 작업이다. 관객은 전시가 끝나는 오후 8시가 되면 옥상으로 올라가 창신동의 풍경과 함께 이 빛을 마주했다. 그가 표현한 희망은 도시를 바꿀 만큼 강하지 않았고, 캔버스의 경계조차 넘지 못했지만, 그 자리에서 희미하게 빛나고 있었다.



덧붙이는 글 | 이 기사는 연희문고에도 실립니다.

미술작가 권욱은 개인전 <원을 그리는 방법>에 들어간 비용을 이렇게 설명했다. 작품 제작부터 설치와 공간 운영까지 모두 합친 금액이다.전시는 지난 7월 28일부터 8월 26일까지 서울 종로구 창신동 '갤러리창신'에서 열렸다. 달력상 전시 기간은 30일, 휴관일을 제외한 실제 운영일은 25일이었다. 전시장 면적은 120.77㎡, 약 36.5평이다. 서울 한복판에서 이 정도 공간을 한 달 가까이 사용하고도 전체 비용이 약 100만 원에 그친 셈이다.가장 궁금한 것은 공간을 빌리는 데 든 돈이었다.파격적인 대관 조건의 이유를 묻자 권욱은 쑥스러운 듯 웃으며 말했다. "저희 집이니까요." 그의 전시가 열린 갤러리창신은 그가 거주하는 '더아트하우스 창신'의 커뮤니티 시설(주민 공용 공간)을 전시 공간으로 특화해 조성한 곳이다.더아트하우스 창신은 시각예술인을 위해 조성된 LH 테마형 임대주택이다. A동과 B동 등 2개 동, 총 18세대 규모다. 안정적인 주거와 전시 공간을 함께 제공해 입주 예술가의 창작 활동을 뒷받침하는 것을 목표로 만들어졌다. 유니버설하우징 협동조합이 위탁 운영한다.갤러리창신은 이 가운데 A동 2층에 마련된 시설이다. 권욱은 같은 건물 4층에 산다. 집에서 두 층만 내려오면 36.5평의 공간을 대관료 없이 사용할 수 있다. 운영사는 '입주자' 단독 또는 '입주자와 외부인의 공동전시'의 모두 대관료를 받고 있지 않다고 밝혔다. 입주작가인 그에게 이곳은 사실상 집에 딸린 전시장인 셈이다.불과 몇 년 전까지만 해도 전시를 한 번 열기 위해 주머니 사정부터 살피고 문화재단 지원사업을 알아보던 작가 권욱. 벌이가 크게 늘어난 것은 아니지만, 사는 집이 달라진 덕분에 전시를 준비하는 사정은 조금 나아졌다. 전시회 마지막 날이던 지난 8월 26일, 그의 전시공간에서 집과 작업실, 전시장을 찾아 서울에서 분투해 온 그의 이야기를 들어봤다.1988년생인 작가 권욱은 대학에서 연극·영화를 전공했다. 2018년 권욱이 선보인 실험영화 <다다-익선>은 젠트리피케이션으로 관광지화되던 익선동과 그 곁 종로3가의 퀴어 공간을 영상으로 기록한 작품이다. 그는 종로 일대 게이 업소들의 내부를 카메라에 담으며, 개발과 상업화 속에서 오랫동안 쌓여온 퀴어 공동체의 공간과 기억이 지워지는 과정을 기록했다.당시 작업을 이끈 것은 그 물음과 분노였다. 영화는 인디포럼영화제와 한국퀴어영화제, 서울국제도시영화제의 경쟁작 및 특별전으로 상영됐다.이러한 문제의식은 권욱이 만든 창작집단 '서울퀴어콜렉티브'의 활동으로 이어졌다. 이들의 관심은 성소수자에만 머물지 않았다. 노숙인과 외국인, 노인, 성매매 여성 등 도시에서 낙인찍히거나 개발과 재생 과정에서 밀려나는 사람들 역시 서울퀴어콜렉티비가 주목해온 이들이었다.서울퀴어콜렉티브는 설치작품과 출판물, 세미나와 온라인 작업 등을 통해 이들의 목소리와 흔적을 기록해왔다. 덕분에 연극과 영화를 전공한 권욱이 설치와 영상, 퍼포먼스, 텍스트 등 다양한 매체를 넘나들며 현대미술 작업을 펼쳐 보인, 대표적인 활동이 됐다. 서울퀴어콜렉티브는 2020년 국립현대미술관과 현대자동차가 마련한 신진 창작자 지원 공모 '프로젝트 해시태그 2020'에 선발되기도 했다. 당시 공모에 지원한 203개 팀 가운데 최종 선정된 두 팀 중 하나였다.이처럼 작가 권욱에게 서울은 작업의 대상이었다.하지만 동시에 활동을 계속하기 위해 들어와야 하는 도시이기도 했다. 전시 공간과 동료 예술인, 관객을 만날 기회가 서울에 집중돼 있었다. 그는 "특히 현대미술은 작품만큼이나 작가와 기획자, 전시 공간 사이의 관계망이 중요하다"고 설명했다.문화예술 지원의 문턱도 그의 서울행에 영향을 미쳤다.조금 더 근본적으로 그는 서울이라는 공간이 예술가로서 성공하기 위해 거쳐야 하는 관문처럼 느껴졌다고 말했다. 그는 "마치 '인서울' 대학 진학에 거는 기대와 거의 비슷했다"고 덧붙였다.그렇게 서울 당산동에 약 4평짜리 원룸을 얻었다. 보증금 5천만 원에 월세 35만 원 짜리 집이었다. 감사한 집이었지만 작가 권욱에게는 4평짜리 좁은 집이 유독 아쉬웠다. 당시 권욱은 무엇을 표현하고 싶은가에 앞서 완성된 작품을 어디에 놓을 수 있는가부터 고민해야 했다. 권욱은 "보관하지 않아도 되는 작업"을 주로 찾았다고 설명했다. 생활공간도 부족한 집에 전시를 마친 작품까지 보관하기는 어려웠기 때문이다. 그는 "당시 영상과 미디어 작업을 주로 한 데에도 이런 사정이 있었다"면서 "영상은 작은 저장장치 하나에 담을 수 있었기 때문"이라고 설명했다.2023년 2월 더아트하우스 창신으로 이사하면서 권욱의 작업환경은 나아졌다. 우선 처음 5년이었던 최대 거주 기간도 10년으로 늘어난 것은 권욱에게 큰 힘이 됐다. 당장 다음 계약이나 이사를 걱정하지 않고 작품에 집중할 수 있는 시간을 벌었기 때문이다. 최대 거주 기간 10년이 끝난 뒤의 삶은 여전히 고민이지만, 인터뷰 당시에는 앞으로 약 6년 6개월을 더 거주할 수 있었다.집이 넓어진 것도 좋았다. 현재 그가 사는 집은 약 9평이다. 권욱에 따르면 보증금은 3800만 원, 월세는 36만 원이다. 당산동 원룸보다 월세는 1만 원 올랐지만 보증금은 2000만 원 줄었고, 주거 면적은 두 배 이상 넓어졌다.하지만 정작 작가 권욱의 마음을 사로잡은 것은 당산동의 4평짜리 원룸에 살 때 빌리지 못했던 작업공간이다. 더아트하우스 창신에서는 집 두 층 아래의 갤러리창신이 부족한 작업공간을 보완해준 것이다. 갤러리창신에는 무빙월과 레일조명, 빔프로젝터, 음향시설, 외부 현수막 거치대와 창고가 마련돼 있다. 전시가 없을 때는 주민회의와 교육, 모임에 사용되지만, 일정을 조율하면 입주 예술가들의 작업공간으로도 활용할 수 있다. 다른 입주작가들이 책상을 꺼내 그림을 그리거나 한두 달 동안 공간을 빌려 작업한 사례도 있다고.권욱 역시 집 안에서 만들기 어려운 설치작업을 이곳에서 제작했다. 작업 중인 작품이나 재료 일부는 내부 창고에 잠시 보관할 수 있었다. 개인 작업실처럼 독점할 수 있는 공간은 아니지만, 별도의 작업실을 추가로 빌리지 않고도 부피가 큰 작품을 시도할 여지가 생긴 것이다. 권욱은 "이 공간을 활용하면서 상상할 수 있는 범위가 넓어졌다"고 말했다.거리의 단축은 시간과 비용의 절감으로 이어졌다. 외부 작업실이나 전시장까지 작품과 공구를 옮길 필요 없이 엘리베이터로 두 층만 내려오면 됐다. 작업을 마친 뒤에는 곧바로 집으로 돌아갈 수 있었고, 설치가 길어지면 밤늦게까지 공간에 머무르는 것도 가능했다. 덕분에 이번 개인전을 준비할 때도 그는 하루 종일 전시장에 머물며 작품을 제작하고 설치할 수 있었다. 전시가 시작된 뒤에는 매일 정해진 시간에 문을 열고 관객을 맞는 일도 한결 수월했다.문화재단의 공모에 기대지 않고 자신의 비용만으로 개인전을 열 수 있게 해준 것 또한 그의 집, 더아트하우스 창신 덕분이다. 2024년부터 약 2년에 걸쳐 이번 전시를 구상했다는 권욱은 이번에 모두 13점의 작품을 선보였다. 전시 동선은 A동의 갤러리창신과 건물 바깥에서 시작해 2층 갤러리를 거쳐 7층 옥상까지 이어졌다. 자신이 사는 주택 곳곳을 하나의 전시장으로 활용한 셈이다. 권욱은 "저렴하게 이용할 수 있는 공간이 있었기에 문화재단의 지원 없이도 한 달 가까이 이어지는 개인전을 꾸릴 수 있었다"고 설명했다.예술인들이 모여 사는 곳인 만큼 협업이 활발히 논의되냐고 묻자, 권욱은 웃으며 손사래를 쳤다. 현재 두 달에 한 번꼴로 열리는 반상회에서도 입주민들은 작품 세계보다 생활 형편과 서로의 안부에 관해 더 많이 이야기한다고 했다. 그는 "이곳의 공동체는 예술적 영감을 주고받는 화려한 살롱보다는 불확실한 생활을 함께 견디는 사람들의 느슨한 관계망에 가깝다"고 말했다.권욱은 이 따뜻한 공동체와 공간을 조금 더 잘 활용해보고 싶다고 말했다.건물 밖에 설치된 작품을 본 동네 주민이 멈춰 서서 들여다보는 경우는 있었지만, A동 2층 전시장까지 들어오는 사람은 많지 않았다. 권욱은 외부에 입간판을 세워 전시 사실을 알렸지만, 전문 갤러리처럼 홍보와 관람객 모집을 전담하는 주체는 없었다. 저렴한 대관 조건과 넓은 공간은 전시를 가능하게 했지만, 이곳을 지역사회와 연결하려면 누군가의 시간과 노동이 필요했다.그 일을 권욱이 좀 해보려고 한다. 권욱은 앞으로 갤러리창신을 더 적극적으로 알리고, 2027년에는 공개 모집을 통해 외부 작가들이 참여하는 기획전을 열 계획이다. 문화재단의 지원을 받을지, 자신들이 감당할 수 있는 규모로 꾸릴지는 아직 고민하고 있다. 입주작가뿐 아니라 다른 지역에서 활동하는 예술가들에게도 이곳을 저렴한 비용으로 이용할 기회를 주고 싶다고 했다.그가 바라는 것은 거창한 미술관이 아니다. 주민들이 일상을 보내는 집과 골목 사이에 예술이 자연스럽게 놓이는 풍경이다.