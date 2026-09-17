전주시의회, 지적·발달장애인 복지 향상 위한 정책 제안

큰사진보기 ▲채영병의원이 임전주시 지역복지 연구회에서 인사말 하는 모습 ⓒ 강민호 관련사진보기

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지난 9월 16일 열린 제436회 전주시의회 제4차 본회의 5분 자유발언에서 무소속 채영병 의원(효자2·3·4동)과 더불어민주당 유시선 의원(장애인 비례)은 지역 지적·발달장애인의 복지 향상을 위해 전주시가 반드시 추진해야 하는 두 가지 정책을 제시했다유시선 의원은 작년 7월 바우처 택시가 도입된 이후 장애인콜택시 평균 대기시간이 30분으로 줄었다고 발표되었으나, 실제 장애인들이 체감하는 대기시간과는 상당한 차이가 있음을 지적했다. 이에 따라 출근이나 등교조차 하지 못하는 경우가 발생하며, 결국 장애인이 사회와 고립되는 원인이 되고 있다는 것이다.따라서 전주시가 장애인콜택시의 효율적 운행을 지원하여 체감 대기시간을 줄여야 한다고 강조했다. 특히 현재 보행이 가능하다는 이유로 지적·발달장애인이 임차택시와 바우처 택시를 이용하지 못하는 문제의 시급한 해결을 촉구했다. 지적·발달장애인은 보행만 가능할 뿐 일반 대중교통 이용이 어려운 것은 마찬가지이므로, 휠체어 이용 장애인 중심의 현행 제도를 개편해 지적·발달장애인까지 이용 대상을 확대해야 한다고 역설했다.유시선 의원보다 먼저 5분 자유발언에 나선 채영병 의원은 지적·발달장애인을 위한 '전주형 좋은 일자리' 구축을 주장했다. 현재 전주시가 시간제, 전일제 등 다양한 형태의 일자리를 제공하고 있으나, 월 60시간 미만의 단시간 근로가 많아 안정적인 생계 유지가 어렵다는 점을 지적했다.과거 도서관 도서 관리나 동물원 환경 정비 등 지적·발달장애인에게 비교적 안정적인 일자리를 제공했던 사례를 들며, 장애인의 능력과 소질에 맞춘 맞춤형 일자리를 발굴·제공해야 한다고 제안했다. 끝으로 채 의원은 지적·발달장애인들이 단순 참여형 일자리에서 벗어나 경제적 자립이 가능한 일자리 구조로 전환해야 함을 강조하며 전주시의 적극적인 행정 지원을 촉구했다.이날 최주만 전주시의회 의장은 다른 의원들의 발언과 함께 유시선·채영병 의원의 제안을 종합 검토하여 전주시에 적극적인 반영을 건의하겠다고 밝혔다. 채영병 의원과 유시선 의원의 5분 자유발언이 실체로 전주시의 정책으로 이어질지 귀추가 주목된다.