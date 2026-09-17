도성훈 인천시교육감 "딥페이크 성범죄 판결, 유감"

큰사진보기 ▲도성훈 인천시교육감이 딥페이크 성범죄 사건 선고 결과를 보기 위해 인천지방법원을 방문하고 있다. ⓒ 도성훈 페이스북 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

교사 5명과 중학생 6명 등 11명을 대상으로 인공지능(AI)를 이용한 딥페이크 성범죄 피의자에 대한 선고 공판이 16일, 인천지방법원에서 진행됐다.이날 재판부는 미성년자인 피의자에 대해 장기 2년, 단기 1년 6개월의 징역형을 선고하고 법정구속했다. 피의자는 중학생이던 2024년 8월 인공지능(AI)을 이용한 딥페이크로 교사들의 얼굴을 나체 사진에 합성해 SNS에 유포한 혐의 등으로 기소됐다. 이후 재판 과정에서 추가 범행이 드러나면서 피해자는 교사 5명을 포함한 11명으로 늘었다.이러한 결과에 대해 도성훈 인천시교육감은 "안타깝고 유감스럽다"고 밝혔다.도성훈 교육감은 이날 자신의 페이스북을 통해 "딥페이크 성범죄 사건의 선고 결과를 지켜보기 위해 법정을 찾았다. 제가 결심공판부터 직접 법정을 찾은 이유는 분명했다"라며 "이 사건을 피해 선생님 개인이 감당해야 할 일로 남겨두고 싶지 않았기 때문이다. 교육청이 피해 선생님들의 곁에 있고, 끝까지 함께하겠다는 뜻을 분명히 전하고 싶었다"라고 말했다.이어 "교사와 학생 등 11명을 대상으로 35차례에 걸쳐 반복된 범죄이다"라며 "디지털 성범죄는 한 번의 범행으로 끝나지 않는다. 완전한 삭제가 어려운 만큼 피해자는 언제 다시 자신의 얼굴과 영상이 유포될지 모른다는 두려움과 고통을 오랫동안 안고 살아갈 수 있다"라고 지적했다.그러면서 "그 무게를 생각하면 이번 선고 결과에 안타까움과 유감을 느낀다"라고 밝혔다.도 교육감은 "무엇보다 선생님들이 다시 안심하고 아이들을 만날 수 있어야 한다. 교사의 존엄과 교육활동을 지키는 것은 결국 우리 아이들과 학교를 지키는 일이기도 하다"라며 "법정을 나오며 말씀드렸듯이 고통받은 선생님들이 안심하고 교육활동을 이어가고, 아이들을 잘 가르칠 수 있도록 심리적 지원을 비롯해 필요한 지원을 철저히 이행하겠다"라고 말했다.아울러 "제도가 바뀌었다고 피해가 끝나는 것은 아니다. 피해 선생님들이 일상을 회복하고 다시 온전히 교육활동에 전념할 수 있을 때까지 인천교육이 곁을 지키겠다"라며 "처음부터 끝까지, 선생님들이 혼자가 되지 않도록 함께하겠다"라고 강조했다.