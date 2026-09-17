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"보호자가 필요합니다."

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"입원하시는 날 다시 전화 주세요."

"아내가 살아 있다면 당연히 아내가 해 줄 텐데."

"보호자는?"

"지금 이리로 오고 있습니다."

큰사진보기 ▲행복, 그때는 둘이었다. ⓒ 정일국 관련사진보기

수술을 앞두고 병원에서 이 말을 들었다. 오는 9월 28일 입원해 29일 오른쪽 어깨 수술을 받는다.입원은 3박 4일 일정이다. 수술을 앞두고 혈액검사, MRI, 폐 기능 검사, 심전도, 골밀도 검사, 엑스레이까지 여러 검사를 받았다. 살아오면서 이렇게 많은 검사를 한꺼번에 받아 본 것은 처음이다. '전신마취로 수술할텐데, 잘 깨어날 수 있을까' 하는 걱정도 된다.그런데 수술보다 더 마음에 걸리는 것은 '보호자'였다. 나는 수술 당일에만 보호자가 있으면 되겠지 싶었는데, 간호사는 입원해 있는 동안 간병할 사람을 구하는 것이 좋겠다고 했다.아들은 해외 출장이 예정돼 있고 며느리도 지금 해외에 있다. 그러니 나는 딸에게 부탁해야 하는데, 딸은 직장도 다니고 아이들도 돌봐야 해서 여의치 않은 상황이다. 병원에서 3박 4일을 지내 달라고 하면 딸에게 너무 큰 부담이 될 것 같았다.병원에는 간호·간병 통합서비스 병동이 있지만 내가 이용하기는 쉽지 않았다. 대신 병원에서 간병인 업체의 전화번호를 알려주었다. '그래도 방법은 있구나.' 그렇게 생각하며 전화를 걸었다.간병인 업체에서는 예약은 안 된다고 했다. 장기간 간병을 하는 사람들이 많아 3박 4일만 맡을 간병인을 구하기가 쉽지 않다고 했다. 게다가 추석 연휴 다음 날이라 간병인을 구할 수 있을지도 모르겠다고 했다.병원에서 알려준 다른 간병인 업체에도 전화해 보았지만 마찬가지였다. 전화를 끊고 한동안 가만히 있었다.'그럼 어떻게 하지?'수술 날짜는 열흘 남짓 남았다. 마땅한 방법이 떠오르지 않는다. 보호자를 구하는 일이 이렇게 어려울 줄은 몰랐다.지난해 겨울, 어깨가 탈구됐을 때도 혼자 병원에 갔다. 어깨가 빠져 팔을 움직일 수조차 없었다. 여러 병원을 거쳐 대학병원 응급실로 갔다.겨우 어깨를 맞추고 MRI까지 찍었다. 그때 의사가 인공관절 이야기를 했다. 나는 인공관절 수술이 두려워 다른 병원에서 다시 진료를 받았다. 다행히 다른 병원에서는 근육을 봉합하는 수술을 해 보기로 했다. 그런데 이번에는 수술을 앞두고 '보호자'가 있어야 한다는 말을 들었다. 그때부터 또 걱정이 시작됐다.친구들과 수원 칠보산 걷기 모임을 하고 식사를 한 뒤 집으로 돌아오는 길이었다. 버스와 지하철을 갈아타고 오는데 옷에서 땀 냄새가 났다. 주변 사람들에게 누를 끼칠까 싶어 한쪽 구석에 서 있었다.집에 돌아와 샤워를 하고 땀에 젖은 옷을 벗었다. 빨래를 하려고 옷을 만지는데 갑자기 아내 생각이 났다.'아내가 있었으면 이 옷도 빨아 주었을 텐데.'아내는 빨래만 해 준 것이 아니었다. 밥을 챙겨 주었고, 내가 어디 가려고 하면 "잊은 건 없어" 하고 물었다. 내가 아프면 병원에도 함께 가 주었다.아내가 살아 있을 때는 그런 일이 너무나 당연했다. 그런데 아내가 떠나고 나니 당연한 것이 더 이상 당연하지 않게 됐다.산행 후 점심을 늦게 먹은 데다 저녁을 차리는 것도 귀찮아 그냥 거르기로 했다. 아내가 있었다면 뭐라도 먹으라고 챙겨 주었을 텐데.나는 혼자 밥을 먹고, 혼자 빨래하고, 병원에 갈 준비도 혼자 해야 한다. 이제는 나도 이런 생활에 조금씩 익숙해져 가고 있지만, 수술을 앞두고 '보호자가 필요하다'는 말을 듣고 나니 내가 혼자라는 사실이 더욱 크게 다가왔다.수술할 날은 다가오는데 나는 아직 간병인을 구하지 못했다. 친구에게라도 부탁해 볼까. 안 되면 할 수 없이 딸에게 부탁해야 할 것 같다.글을 쓰다 말고 책상 옆에 있는 사진을 바라본다. 몇 년 전 가족사진을 새로 찍으면서 아내와 따로 찍은 사진이다. 나는 검은 양복에 나비넥타이를 매고 있고, 아내는 하얀 드레스에 면사포를 쓰고 앉아 있다.사진 속 아내를 한참 바라본다. 아내가 참 예쁘다. 마음속으로 조용히 말을 건넨다.'여보, 나 어떻게 해?'