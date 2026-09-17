붓 대신 AI 사용한 작가, 새로운 미학이 될까

큰사진보기 ▲보들보들 ⓒ 이혁발 관련사진보기

"다른 시각 예술의 형식과 새로운 세계를 모색하는 이혁발의 회화는 우주론적 에로티시즘이다." -김병수(미술평론가)

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이 작품들을 보고 놀라웠다. 신선했기 때문이다. 초현실적이며 이혁발만의 독특한 분위기를 풍기는 이미지를 보며 역시 이혁발 작가답다는 생각이 들었다. 이혁발의 예술 세계는 언제나 인간 내면의 원초적 에너지와 생생한 촉각적 감각에 향해 있었다. 오랜 기간 회화와 인쇄판화 작업을 관통해 온 그의 화두는 '다듬어지지 않은 날것의 감각'을 시각 언어로 포착해내는 것이었다. 정형화된 기교나 매끄러운 미학 대신, 손끝에서 묻어나는 투박한 결과 무의식의 파동을 고스란히 화면 위에 옮겨 담는 치열한 수행을 거듭해 왔다.그 수행적 드로잉이 지난해 출간했던 <몰랑몰랑>(육감도)에 실렸었고, 이번 작품 이미지들은 거기에 실렸던 간략한 선 드로잉을 인공지능(AI) 프로그램의 도움을 받아 사실적 형상으로 만들어 낸 것이다.전체적 작품 분위기는 어디에서도 보지 못했던, 이혁발이 줄곧 주장해온 '육감도'라는 이상세계의 실사판 같다. 불끈불끈 살아있는 생명 덩어리가 차가운 느낌의 스틸 재질부터 붉은 라텍스 천이나 옥 구슬, 투명 젤 같은 것이 엉키고 끼이고, 맞대면서 묘한 풍경들을 우리 앞으로 던져준다. 약간 야한 성적 상상력을 주기도 하지만 우주 어딘가에 존재하는 생명들의 원형질 같은 에너지도 뿜어내어 이름 모를 아득한 공간, 그 어떤 곳으로 우리를 인도한다.이혁발은 끊임없이 새로운 매체적 실험으로 시선을 넓혀왔다. 근 몇 년간 드로잉에 애착을 보이던 그의 예술적 촉수는 시대조류에 따라 디지털 기술과 인공지능이라는 영역에 닿은 것이다. 이 시대 화가는 몇 시간이나 이젤 앞에 앉아 세밀한 붓질을 할 필요가 없다는 것을 인지한 결과이고, 인공지능의 도움이 자신의 붓질보다 몇십 배나 효율적이라는 것을 간파한 것이다. 우리가 상상했던 것은 어떤 것이든 만들어 내주는 인공지능의 이미지 만들기는 화가들에게 매력적인 새 영토인 것이다.인공지능은 작가의 손끝에서 발현된 미세한 선의 결을 학습하고 증폭시키며, 인간이 의도하지 않은 시각적 변주를 빚어낸다. 이혁발 작가도 원하는 형태를 얻기 위해 구체적인 명령도 내리지만 "어떤 부분(영역) 안에서는 자유롭게 만들라"라는 지시어를 사용했기에 시키는 것만 하는 인공지능이 아니라 자체적 조합과 구성능력을 가진 작업 동반자로서의 역할도 했다 한다. 인공지능은 주체와 객체의 경계를 흐리며, 예술가가 통제할 수 없는 우연의 요소를 극대화하는 촉매로도 기능한 것이다.인간의 감각과 기계의 알고리즘이 만나서 비벼지고 버무려지며, 교감하는 이 대담한 만남은, AI를 단순한 도구가 아닌 '창작의 동반자'로 끌어안았다는 것이며, 그래서 이 작품들은 인간 중심적 창작의 한계를 넘어선 새로운 시각적 우주를 개척했다 할 수 있다.인간 예술가와 인공지능의 협업은 단순한 도구적 활용을 넘어, 창작의 주체성과 권력을 확장하는 미학적 사건이다. 이혁발 작가의 날것 그대로인 무의식적 드로잉과 인간의 손길이 닿기 힘든 디지털·알고리즘적 영역이 만날 때, 예술은 고립된 개인의 영감을 넘어 거대한 기계 지성과의 공명으로 진화한다.이러한 협업은 작가 중심주의적 창작 신화에 균열을 내며 '포스트휴먼(Post-human) 예술'의 가능성을 보여준다. 기계가 제공하는 거대한 데이터 처리 능력과 인간 예술가의 본능적이고 날것의 감각이 충돌하고 융합하면서, 누구도 독점할 수 없는 제3의 예술적 영토가 구축된 것이다.결국, 이 책의 이미지들은 이혁발의 감각적(직관) 자동기술법(무의식)의 드로잉과 기계 지성(인공지능)이 서로의 거울이 되어 새로운 시각 언어를 창조해낸 가장 동시대적인 미학적 실험이라 할 수 있다.이혁발 작가는 이번 전시에 사용되는 인쇄판화를 만들어 전시 용도로 사용하면서 사용된 판화 모두를 묶은 <보들보들>(육감도)이라는 제목의 책도 출간했다.화가의 감각적 손에 의해 그려진 드로잉이 디지털 데이터와 알고리즘으로 대변되는 인공지능을 거쳐 다시 촉각적이고 아날로그적인 매체인 '인쇄물(인쇄판화집)'이라는 물성으로 다시 돌아온 것이다. 인간과 기계가 공명을 이루고 그 결과물이 408쪽이라는 물리적 두께 속에 닻을 내린 것이다.무한히 복제되는 디지털이 놓치는 '유일성'(예술요소 중 하나)을 한정된 숫자의 '판화 예술'화 로 보완하였다. 그래서 이 인쇄판화집은 69권이라는 한정된 권수로만 발간하고 각 권마다 넘버링을 하여 판화라는 특성에 부합시켰다.책 형태의 이 판화집은 액자 형태의 작품처럼 벽면을 항시 차지하지도 않을뿐더러, 보관하기 쉽고, 많은 작품을 담을 수 있는 장점이 있다.예술은 새로움이 있어야 한다. 기존에 보지 못하던 세계를 보여주어야 한다. 이번 이혁발의 작품들은 기존에 볼 수 없었던 이혁발만의 독창적, 독보적 예술세계라 할 수 있다. 이 말에 토를 달 사람이 있을 것 같아 유사 이미지를 찾아주는 사이트에 도판 몇 개를 넣어서 검색해보니 역시 같거나 매우 유사한 어떤 것을 찾을 수는 없었다.이것은 이 작품들이 세계에서 유일한 이혁발만의 이미지라는 것이다. 60대 작가의 내공 쌓인 이 작품들은 9월 22일(화)부터 9월 27일(일)까지 안동의 호젓한 송강미술관 내 송강갤러리에서 맛볼 수 있다.