박수현 "삼성지역발전기금 법정분쟁 안타까워... 도 적극 개입, 중재할 것"

"법정 분쟁까지 간 것에 대해서 너무너무 안타깝게 생각한다. 이 문제(삼성중공업 지역발전기금)는 피해를 보신 주민들이 주체가 되어서 관리와 사용계획을 갖는 것이 원칙이라고 생각한다. 충남도가 문제를 방치하지 않고 적극적으로 개입하고 중재의 역할 또는 더 나아가서 더 역할이 필요하다면 마다하지 않겠다."

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큰사진보기 ▲배분금반환 청구의 소 민사재판이 열리고 있는 서울중앙지법서울중앙지법 제31민사부는 오는 10월 1일 1심 판결을 내린다. ⓒ 김동이 관련사진보기

삼성지역발전기금의 쓰임새를 두고 사회복지공동모금회가 기금 수탁기관인 허베이사회적협동조합과 서해안연합회를 상대로 제기한 '배분금반환청구의 소'가 오는 10월 1일 1심 판결을 앞두고 있다. 법정 다툼 33개월만이다. 이 상황에서, 박수현 충남도지사가 '향후 충남도가 적극적으로 개입, 중재 역할에 나서겠다'는 의지를 밝혀 시선이 모아지고 있다.박 지사는 지난 2007년 12월 태안원유유출사고 이후 국회에서 유류피해특위 위원을 맡으면서 유류피해특별법 정비를 비롯해 삼성지역발전기금의 수탁을 위해 피해민의 편에서 역할을 해온 바 있다.박 지사는 지난 15일 충남도청에서 열린 정례 기자간담회에서 3천억 원에 달하는 피해기금이 도민에게 돌아갈 수 있도록 충남도가 나서줘야 한다는 질문에 "이제는 충청남도가 적극적으로 개입할 때가 되었다는 말에 공감한다"면서 "충청남도가 적극적인 역할을 하겠다"는 의지를 밝혔다.현재 1심 선고를 앞두고 있는 '배분금반환 청구의 소'의 개요는 이렇다. 삼성중공업은 지난 2016년 지역공동체 복원을 위한 지역발전기금을 법정기부단체에 기탁하기로 하고, 사업 관리·감독을 맡기로 한 해양수산부의 협조 요청에 따라 2018년 사회복지공동모금회에 지정기탁했다.허베이 유류피해지원기금 3067억 원 중 허베이사회적협동조합에 2024억 원, 서해안연합회에 1043억 원이 배분해 각각 2028년, 2023년까지 유류피해 지원 및 복원 사업을 추진할 계획이었다. 하지만, 내부 갈등 및 운영 미숙 등으로 사업 정상화가 불가능해 모금회는 기금 환수를 결정했다.하지만, 허베이조합과 서해안연합회는 "피해민의 기금"이라며 사회복지공동모금회의 배분금 환수에 반발했고, 지난 2023년 12월 28일 서울중앙지방법원에 제소된 이후 33개월간 재판을 이어오고 있다.결국 재판이 진행되는 동안 기금은 쓰임새를 다하지 못하고 태안지역 수협 등의 금고에 잠들어 있으면서 기금의 목적인 해양환경 복원과 피해민의 재기를 위한 사업에 전혀 사용되지 못하고 있다.이에 박수현 충남지사가 법정 다툼까지 간 것과 관련해 안타까움을 전하는 한편 추후 충청남도의 적극적인 개입을 시사했다.박 지사는 먼저 "2007년에 온 국민을 충격에 빠뜨렸던 허베이스피리트 (원유유출) 사고를 잘 기억하고 있다. 그때 모든 충남도민을 비롯해서 100만의 도민들이 자원봉사로 기름을 닦던 기억을 다 가지고 있고, 그런 측면에서 제가 제 손으로 기름을 닦던 태안을 사랑하지 않을 수 있겠나 이런 말씀을 드리기도 한다"고 운을 뗐다.그러면서 박 지사는 "2012년 초선 국회의원이 되었을 때 원내 부대표로서 충남도당 위원장으로서 원내대책회의에서 가장 먼저 발언한 것이 민주당을 질타하는 발언이었다"라고 말했다.박 지사는 "2007년에 일어난 허베이스피리트 기름유출사고를 2012년이 되도록 방치하고 있는 민주당에 대해 비판했다. '서민의 정당', '어려운 사람들과 함께하는 정당'이라고 하면서 어떻게 이런 문제에 대해서 이렇게 방치할 수가 있느냐고 질타했다"고 설명했다.그는 "그때 박지원 원내대표가 '박수현 의원의 말은 매우 타당하다'라면서, 그 당시에 자유선진당 원내대표이셨던 고 성완종 의원에게 직접 찾아가서 국회 차원의 특위를 구성할 것을 제안하라고 지시했다"고 당시의 상황을 설명했다."특위 구성이 저의 제안이었는데 즉각 수용했고 그래서 국회에 특위가 다시 구성이 됐다"고도 한 박 지사는 "그때 홍문표 전 국회의원이 위원장을 맡았고 제가 간사를 맡았다"면서 "삼성과 치열한 투쟁과 협상을 통해서 보상금 3600억을 결정해냈던 그런 과정을 특위 간사로서 너무나 명확하게 기억하고 있고, 그만큼 아직도 해결하지 않고 법정분쟁까지 간 것에 대해서 너무 안타깝게 생각한다"고 소회를 전했다.박 지사는 이어 "이 문제는 피해를 본 주민들이 주체가 돼서 (기금에 대한) 관리와 사용계획을 갖는 것이 원칙이라고 생각한다"면서 "그렇게 되지 못한 점은 매우 안타깝게 생각하고 지금 상황에서 보면 이제는 충청남도가 적극적으로 개입할 때가 되었다는 말씀에 공감한다"고 의지를 밝혔다.덧붙여 박 지사는 "충남도가 이 문제를 방치하지 않고 적극적으로 개입하고 중재의 역할 또는 더 나아가서 더 적극적 역할이 필요하다면 마다하지 않겠다"면서 "그것이 오랫동안 시간을 끌어온 주민들에게 피로감도 줄이고 빨리 정리할 수 있는 방법이고 태안을 걸레로 닦았던, 정성스럽게 닦았던 100만 국민들에게 보답하는 길이고 또 현재 태안을 중심으로 유치하고자 하는 중부권 자원봉사센터를 유치하는 명분이 되지도 않겠나. 충청남도가 적극적인 역할을 하겠다"고 의지를 다졌다.한편, 박수현 충남지사가 언급한 '배분금반환 청구의 소'는 사회복지공동모금회가 삼성지역발전기금을 수탁해 운영해 오던 허베이사회적협동조합과 서해안연합회를 상대로 "배분사업계약 위반"을 이유로 배분금 환수를 통보했지만 두 기관이 이를 거부하자 '배분금 반환 청구의 소' 민사재판을 제기한 재판이다. 3년 여 만에 '조정'이 아닌 '판결'로 오는 10월 1일 결론이 날 전망이다.이 재판을 주재하고 있는 서울중앙지방법원 제31민사부가 제시한 조정이 '불성립' 됐기 때문이다. 이에 앞서 서울중앙지법 제31민사부는 7월 23일 제10차 공판 기일까지 정관을 개정해 달라고 요청했지만 재판부의 조정안이 불성립되면서 결국 판결로 판가름나게 됐다.