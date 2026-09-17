배달 기사들이 공공배달앱 외면하는 까닭? '1200억 쿠폰'은 해법 아냐

▲음식 배달을 넘어 지역 생활서비스로 확장하는 대구로토론회에서 소개된 대구로의 서비스 안내 자료. 음식 배달에 택시·전통시장 장보기·아동급식카드 연계 등을 더해, 주민이 일상에서 이용하는 지역 생활플랫폼으로 확장하는 방향을 보여준다. ⓒ 대구로 관련사진보기