배달 기사들이 공공배달앱 외면하는 까닭? '1200억 쿠폰'은 해법 아냐

"콜이 없어서 안 탄다."
공공배달앱을 왜 잘 안 쓰느냐고 라이더에게 물으면 돌아오는 답이다. 주문이 적고 배달 단가도 매력적이지 않으니 굳이 그 앱을 켜둘 이유가 없다는 것.
나도 서울에서 배민·쿠팡이츠 콜과 함께 그라이더 콜을 타 왔다. 배민은 자체배달 주문을 배민커넥트로, 쿠팡이츠는 쿠팡이츠배달파트너로 라이더에게 내보낸다. 공공배달앱 땡겨요에서 같은 역할을 하는 앱이 그라이더다.
땡겨요도 주문을 지역 배달대행사에 위탁하고 배민과 쿠팡이츠 역시 하청사나 배달대행사에 콜을 넘긴다. 다만 두 플랫폼은 공공배달앱에 비해 자체배달이 훨씬 활성화돼 있다.
쿠폰 지급이 시들해진 요즘은 그라이더 콜을 거의 잡지 않는다. 상점 쪽 이야기도 비슷하다. 쿠폰을 뿌릴 때만 반짝 주문이 늘어나고, 평소에는 하루 한두 건 들어오는 정도라고 한다.
주문이 적으면 라이더가 모이지 않는다. 라이더가 부족하면 배차가 불안정해지고 배달이 늦어진다. 그러면 소비자와 상점이 이용을 줄이고, 주문은 다시 줄어든다. 다가오는 추석에 주문이 늘어난다 해도, 그 주문을 제때 배달할 준비가 돼 있는지는 별개의 문제다.
지난 9일 국회의원회관에서 열린 '모두가 선택하는 상생배달앱' 정책토론회에 라이더유니온 사무국장으로 참석했다. 소비자·소상공인·라이더의 상생과 지속가능성을 논의하는 자리였다. 2027년도 정부 예산안에 상생배달앱 지원 예산 1240억 원이 편성된 상황에서, 내가 확인하고 싶었던 것은 하나였다. 그 돈이 배달 현장을 어떻게 바꿀 수 있는가.
1240억 원 가운데 1200억 원이 쿠폰
토론회 자료집에 실린 중소벤처기업부 정부안을 보면, 1240억 원 중 약 97%인 1200억 원이 소비자 할인쿠폰에 배정돼 있다. 나머지 40억 원은 홍보 15억 원, 행사 25억 원이다.
토론회 전날인 8일, 이소영 중기부 장관 후보자도 공공배달앱에 배달비 쿠폰을 지원하는 방식은 "효율성이 떨어진다"고 평가했다. 같은 재정으로 10배, 20배의 효과를 낼 방식을 찾아야 한다는 것이다. 큰 예산을 편성하는 것만으로 배달앱 시장의 구조가 바뀌지는 않는다는 지적으로 읽혔다.
그렇다고 쿠폰 지원을 멈추자는 말은 아니다. 이미 시장에 들어온 공공배달앱에는 이용자를 확보하고 점유율을 지키는 일이 생존의 기본이다. 토론회에서도 같은 진단이 나왔다. 온라인플랫폼은 일정 규모의 임계치를 넘길 때까지 계속 프로모션을 해야 이용자가 앱에 묶인다는 것이다.
다만 자본력이 큰 민간 플랫폼과 할인 경쟁을 언제까지 이어갈 수 있을지는 따져봐야 한다. 재정이 들어올 때만 주문이 늘고 지원이 줄면 이용자가 빠지는 구조라면, 정부가 바뀌거나 정책 우선순위가 달라질 때마다 흔들린다. 쿠폰이 줄어도 사람들이 남아 있을 이유를 만들어야 한다.
지역 생활플랫폼의 가능성, 그리고 '900원'의 교훈
공공배달앱이 계속 선택받으려면 민간 플랫폼과 구분되는 경쟁력이 있어야 한다. 그런 점에서 대구로의 접근은 참고할 만했다. 음식 배달에 택시, 전통시장 장보기, 아동급식카드 같은 지역 생활서비스를 연결하는 방식이다.
주민이 택시를 부를 때도, 시장을 볼 때도, 공공서비스를 이용할 때도 여는 앱이 된다면 할인쿠폰이 아니어도 앱을 열 이유가 생긴다. 지역화폐와 온누리상품권, 금융서비스, 지역 공공서비스를 어떻게 엮을지도 함께 고민할 수 있다.
물론 온누리상품권 결제가 된다는 것만으로는 차별화가 되지 않는다. 결제수단 하나가 앱을 여는 이유까지 만들어주지는 못하기 때문이다. 중요한 것은 지역 상권과 공공서비스를 하나의 이용 흐름으로 묶어, 공공배달앱만의 사업모델을 만드는 일이다. 민간 플랫폼과 똑같은 서비스에 쿠폰만 얹어서는 경쟁하기 어렵다. 대구로가 모든 과제를 푼 완성형은 아니지만, 공공플랫폼이 어떤 방향으로 자기 경쟁력을 만들 수 있는지 보여주는 사례다.
공공성을 내세워도 비용 부담을 잘못 설계하면 현장의 반발을 피할 수 없다. 최근 땡겨요의 자체배달 서비스 '땡배달'이 그랬다. 땡겨요는 거리와 상관없이 900원이던 고객 배달비를 지난 9월 1일부터 거리에 따라 최대 2700원으로 올렸다가, 하루 만에 철회했다.
인상안에는 조건이 붙어 있었다. 상점이 900원 이상 '사장님 할인'을 하면 900원을 넘는 고객 부담배달비는 플랫폼이 대신 내준다는 것이다. 상점 입장에서는 900원을 부담하지 않으면 자기 가게 배달비만 비싸 보이게 된다. 영업 현장에서는 사실상 부담을 떠안으라는 압박처럼 느껴졌을 것이다.
땡겨요는 라이더 수익성 개선을 이유로 들었다. 라이더에게 정당한 배달료를 지급하는 일은 분명 필요하다. 하지만 그 비용을 누가 어떻게 부담할지 충분히 설계하지 않은 채 상점에 떠넘기는 방식으로는 상생이 지속될 수 없다.
이런 문제를 제대로 다루려면 실제 이용자의 목소리가 더 깊이 들어와야 한다. 이번 토론회가 라이더 조직을 토론자로 부른 것은 의미 있었다. 다음에는 배달을 주력으로 하는 상점주나 관련 단체의 경험도 직접 반영됐으면 한다. 이번에는 소상공인 단체들이 참여했지만, 홀 중심 매장과 매출 대부분을 배달앱에 기대는 매장은 수수료·배달비·주문량 변화에서 받는 영향이 전혀 다르다.
주문부터 배달까지, 공공이 책임지는 시스템으로
라이더유니온이 토론회에 낸 토론문의 제목은 '공공배달앱 활성화, 소비지원에서 배달 인프라 투자로'였다. 공공배달앱의 공공성이 주문 단계에서 멈추지 않고 실제 배달 과정까지 이어져야 한다는 제안이다.
일부 공공배달앱은 주문을 받고 실제 배달은 민간 배달대행업체에 맡긴다. 이 경우 배차와 배달료 산정에 공공앱이 충분히 관여하기 어렵고, 사고나 미정산, 배달 지연이 발생하면 책임도 여러 곳으로 흩어진다. 소비자와 상점, 라이더 모두 문제가 생겼을 때 누구에게 해결을 요구해야 하는지 불분명해질 수 있다.
지난해 10월 5일 오마이뉴스에 <공공배달앱은 무엇을 위해 존재해야 하나
>라는 기고를 쓴 적이 있다. 공공앱에서도 라이더 미션 같은 성과형 통제가 재현되고 있다는 내용에 대해, 당시 해당 플랫폼은 배달대행사에 주문을 중개할 뿐 라이더와 직접 연결되는 수단이 없다는 입장을 밝혔다. 대행사에 건당 정액의 배달료를 지급할 뿐, 그 대행사가 라이더에게 어떤 기준으로 지급하는지에는 관여하지 않는다는 것이다.
이 답변을 반박하려는 것이 아니다. 위탁 구조에서는 플랫폼이 실제로 그렇게 답할 수 있다는 점이 문제다. 대행사를 지정하고 배달료의 기본 단가와 정산 구조를 설계하는 것은 플랫폼이지만, 라이더에게 얼마가 어떻게 지급되는지는 자기 소관이 아니라고 말할 수 있는 구조다.
배달이 불안정하고 취소·환불 처리가 어려우면 이용자는 떠난다. 주문을 늘리는 지원과 함께, 그 주문을 안정적으로 배달하고 문제를 해결할 시스템에 예산을 투입해야 한다.
공공이 책임진다는 것은 공무원이 배차 알고리즘을 짠다는 뜻이 아니다. 배차와 정산 시스템을 다뤄본 개발자, 배달 현장을 아는 운영 인력이 설계에 참여해야 작동하는 시스템이 나온다. 공공이 쥐어야 할 것은 그 시스템이 따를 원칙과 데이터, 최종 책임이다. 만드는 일은 역량 있는 사람들에게 맡기되, 기준을 정하는 자리는 공공이 지켜야 한다.
소비자와 상점은 배달 진행 상황과 예상 도착시간을 확인할 수 있어야 한다. 주문취소나 오배송, 환불 문제가 생기면 플랫폼이 책임지고 처리해야 한다. 라이더에게는 배달을 수락하기 전에 보수와 이동경로, 묶음배달 여부를 알리고, 거리와 배달료의 계산 기준도 투명하게 공개해야 한다. 주문·배차·정산·민원 처리가 연결돼야 책임의 공백을 줄일 수 있다.
공공이 배차·정산 데이터와 운영 기준을 관리하면 배달이 어디서 지연되고 분쟁이 왜 반복되는지 파악하고 개선할 수 있다. 이런 시스템이 자리 잡아야 소비자는 믿고 주문하고, 상점은 안정적으로 영업할 수 있다. 공공배달앱이 서비스 품질을 끌어올리는 배달시장의 기준점이 돼야 한다.
소비자엔 쿠폰, 상점엔 낮은 수수료, 라이더에겐
공공배달앱은 참여 주체마다 돌아갈 몫을 설계해 두고 있다. 소비자에게는 할인쿠폰이 있다. 1200억 원의 예산이 바로 그 몫이다. 상점에는 낮은 중개수수료와 광고비 없는 구조가 있다. 공공배달앱이 처음 만들어진 이유이기도 하다.
문제는 배달하는 사람에게만 시장에 맡긴 조건이 그대로 적용된다는 점이다. 배달은 민간 대행에 맡겨져 있으니 공공앱이 라이더에게 약속한 것도, 약속할 수 있는 것도 없는 상태다. 그래서 공공앱을 켤 이유가 없다. 주문이 적어서만이 아니다. 라이더 입장에서 배달료도, 대기시간 보상도, 사고 처리도 민간 플랫폼과 다를 게 없다고 느껴진다면, '공공'이라는 이름은 라이더에게 아무 의미가 없다.
그 결과는 이미 나타나고 있다. 토론회에서 소비자단체는 배달 기사가 확보되지 않으면 음식은 이미 나와 있는데 배달이 늦어지고, 주문한 음식이 어디쯤 오는지조차 확인하기 어렵다고 지적했다. 상점주 단체 관계자에게 들은 이야기도 비슷했다. 주문이 많지 않은 데다 배차까지 잡히지 않아 오히려 스트레스라는 것이다. 낮은 수수료와 쿠폰만으로는 이용자를 붙잡을 수 없다.
그 자리를 채우는 일은 안전한 배달운임의 기준을 세우는 데서 시작한다. 건당 배달료가 낮아지면 라이더는 같은 돈을 벌기 위해 더 많이, 더 빨리 달린다. 적정 배달료와 배달료 하한을 정하고, 실제 운행거리에 맞춰 거리할증을 적용해야 한다.
조리가 늦어져 기다렸다면 대기시간을 보상하고, 이미 이동했는데 주문이 취소됐다면 그 시간과 이동에도 보상해야 한다. 보상 없는 대기와 취소는 그만큼을 다음 콜에서 만회하게 만든다. 대기료와 취소 보상은 라이더가 일일이 요구하지 않아도 자동으로 계산되고 지급돼야 한다.
폭염·폭우·폭설이나 야간처럼 위험이 커지는 노동에는 가산 기준을 두되, 위험한 기상 상황에서는 운행 제한·중단 같은 안전조치를 함께 마련해야 한다. 추가 보수가 위험을 감수하라는 신호가 돼서는 안 된다.
이 기준들이 라이더만을 위한 것은 아니다. 배달료가 보장되고 대기 보상이 작동하면 라이더가 공공앱에 모이고, 배차가 안정되면 상점의 조리대기와 소비자의 배달 지연이 줄어든다. 세 주체의 몫이 각각 따로 있는 것이 아니라 하나로 연결돼 있다는 뜻이다. 공공앱이 보장하는 최소 배달료와 대기시간 보상은 민간 플랫폼에 같은 처우를 요구할 근거도 된다.
공동 기반을 만들고, 당사자가 운영에 참여해야
지자체마다 같은 기능을 따로 개발할 필요는 없다. 중앙정부나 공공기관이 공동 배차·정산 시스템을 마련하고, 지역 앱들이 이를 함께 쓰면서 필요한 지역 기능을 붙이는 방식을 검토할 수 있다. 지역 서비스는 살리되 기술과 운영 기반은 공유하는 것이다. 앱 통합이나 공동 운영으로 이용자와 가맹점 규모를 키우는 방안도 필요하다.
기존 중소 배달플랫폼이 매각되거나 철수할 때, 이미 구축된 기술과 가맹점망을 공공적·사회적 방식으로 인수하는 선택지도 열어둘 만하다. 공공 지분 참여, 공익적 이사회 구성 같은 소유·운영 방식도 함께 검토할 수 있다.
민간의 개발 역량을 활용하는 경우에도 마찬가지다. 쿠폰은 쓰고 나면 끝나지만, 시스템은 기술과 운영 경험, 데이터를 남긴다. 세금을 쓴 뒤에도 다음 해에 활용할 기반을 남기는 투자다.
배달료와 안전기준을 누가 정하는지도 중요하다. 시스템을 다 만든 뒤 라이더에게 의견만 묻는 방식으로는 현장의 문제가 반영되기 어렵다.
라이더유니온이 이번 토론회에서 제안한 것도 그래서 공공상생협의체였다. 새로 꺼낸 요구가 아니다. 우리는 올해 지방선거 국면에서부터 공공배달앱을 도입하거나 운영하는 지자체에 라이더가 참여하는 협의 구조를 만들라고 요구해 왔다. 공공배달앱이 늘어나는 동안 정작 배달하는 사람은 운영 논의에서 빠져 있었기 때문이다.
협의체에는 라이더와 상점주, 소비자, 운영사, 정부·지자체가 참여한다. 개발 초기부터 시범운영과 평가까지 당사자가 함께하고, 배달료와 정산구조, 안전기준, 분쟁 처리, 지원금 집행을 정기적으로 논의해야 한다. "의견 잘 들었습니다"로 끝나는 자리가 아니라, 사업계획과 운영방식을 실제로 바꿀 수 있는 통로여야 한다. 이것이 라이더유니온의 공식 요구다.
정부에 물었다, 쿠폰 밖의 대책에도 예산을 쓸 수 있나
라이더유니온은 토론회 현장에서 예산 조정 가능성을 물었다. 1240억 원 중 1200억 원을 할인쿠폰에 쓰는 것이 이미 확정됐는지, 새 장관 후보자의 정책 방향이나 이번 토론회 같은 공론화를 통해 바꿀 여지가 있는지. 그리고 배달 시스템 개선과 협의구조, 차별화 전략을 위한 예산을 추가하거나 조정할 수 있는지.
이은청 중기부 상생협력정책국장은 쿠폰 예산 1200억 원은 정부안에 반영된 상태지만, 최종 예산은 국회 논의를 거쳐 확정되므로 조정 가능성이 있다는 취지로 답했다. 필요한 사업의 추가와 조정도 그 과정에서 논의할 수 있다는 설명이었다. 송재봉(더불어민주당) 의원도 을지로위원회가 중기부와 더 논의해 보완점을 찾겠다고 밝혔다.
좌장을 맡은 이정희 중앙대 교수는 해마다 예산을 편성하는 방식과 함께 상생 공공배달앱을 위한 기금 조성도 제안했다. 재원을 안정적으로 마련할 방안을 찾자는 문제제기로 들었다.
아직 시스템 개선 예산이 확보되거나 사업이 확정된 단계는 아니다. 이소영 후보자도 장관에 임명되면 국회 심의 과정에서 상생배달앱 예산을 효율화하겠다고 밝힌 만큼, 지금이 쿠폰 외의 대책에 예산을 배정하고 필요한 사업을 보강하도록 요구할 때다.
상생의 가치를 알리는 일도 필요하다. 동네 상점의 부담을 줄이고 라이더에게 정당한 배달료를 주는 앱이라면, 그 자체로 소비자가 선택할 이유가 될 수 있다. 물론 좋은 취지만으로 불편한 앱을 계속 써달라고 할 수는 없다. 이용 편의와 배달 품질을 갖추면서, 내 주문이 누구에게 어떤 도움이 되는지 보여줘야 한다. 쿠폰 외 40억 원으로 편성된 홍보·행사 예산을 이런 가치를 알리는 데 쓸 수 있을 것이다.
이번 예산이 반짝 주문으로 끝날지, 현장을 바꿀 기반으로 남을지는 앞으로의 선택에 달렸다. 주문부터 배달까지 공공이 책임지는 시스템을 갖추고, 그 시스템에 안전한 배달운임의 기준을 담고, 당사자의 운영 참여를 보장하고, 지역 생활서비스를 연결해야 한다.
1240억 원은 시민의 세금이다. 돈을 쓴 뒤에는 상점이 감당할 수 있는 비용으로 영업하고, 소비자가 믿고 주문하며, 라이더가 정당한 배달료를 받고 안전하게 일하는 변화가 남아야 한다. 공공앱이 세운 기준이 배민과 쿠팡이츠의 노동조건까지 끌어올릴 수 있도록, 라이더유니온도 예산과 정책의 변화를 계속 요구할 것이다.