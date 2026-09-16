"인터넷 AI 생성물 50~60% 이상 일반 이용자가 제작"

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인공지능(AI)이 누구나 손쉽게 이미지와 영상, 음성 등을 만들어낼 수 있는 대중적 도구로 확산하면서 AI 생성 콘텐츠에 대한 표시제 도입이 불가피하다는 주장이 나왔다. 딥페이크와 허위정보가 급속하게 확산하는 상황에서는 국가의 규제만큼이나 이용자 스스로 정보를 확인하는 '미디어 리터러시'와 팩트체킹 능력이 중요하다는 지적도 제기됐다.블라디미르 타박 글로벌팩트체킹네트워크(GFCN) 회장은 오는 22일 모스크바에서 열리는 'Dialogue about Fakes 4.0' 포럼을 앞두고 15일(현지 시각) 공개된 러시아 국영 통신 와 인터뷰에서 "어느 시점이 되면 모든 나라가 어떤 형태로든 이런 콘텐츠를 규제하게 될 것"이라며 가까운 미래에 AI 생성물 표시제 도입은 불가피하다고 말했다.다만 타박은 AI 규제가 기술 자체를 억제하는 방향으로 흘러서는 안 된다고 강조했다. AI는 콘텐츠 제작 비용을 줄이고 생산 속도를 높이는 유용한 도구인 동시에 허위정보나 사기 등 파괴적인 목적으로도 활용될 수 있기 때문이다. 정상적인 콘텐츠 제작에는 불필요한 규제를 가하지 않으면서 악의적으로 AI를 이용하는 행위에는 대응할 수 있는 균형점을 찾아야 한다는 것이다.타박이 주목한 또 하나의 변화는 AI 콘텐츠를 만드는 사람들이다. 과거에는 AI 개발자나 전문 집단이 생성 콘텐츠의 주요 제작자였지만 생성형 AI가 대중화하면서 일반 이용자가 직접 콘텐츠를 만들어 인터넷에 올리는 비중이 급격하게 커졌다는 것이다.그는 "인터넷에서 볼 수 있는 AI 생성 콘텐츠의 50~60% 이상이 이용자가 직접 만든 것"이라고 주장했다. 다만 TASS 인터뷰에선 이 수치가 어떤 조사나 통계를 토대로 산출됐는지는 제시하지 않았다.실제 러시아에서도 AI 생성물에 대한 불안감은 커지고 있다. 지난 6월 러시아인 1600명을 대상으로 실시된 한 조사에서는 응답자의 42%가 AI로 만들거나 변형한 이미지·영상·음성을 처음에는 실제라고 믿었던 경험이 있다고 답했다. 또 47%는 AI 콘텐츠 확산을 우려한다고 답했으며, 가장 큰 걱정거리로 사기를 꼽았다.타박이 해법으로 거듭 강조한 것은 '미디어 리터러시'와 비판적 사고다. GFCN 측이 인용한 조사에서는 러시아인의 80%가 신뢰할 수 없는 정보를 접한 경험이 있다고 답했다. 타박은 국가가 정확한 정보를 신속하게 제공하고 허위정보를 반박하는 시스템을 갖춰야 하지만, 대규모로 쏟아지는 정보를 국가가 일일이 걸러내는 데는 한계가 있다고 지적했다.그는 "이처럼 대규모로 정보가 확산하는 상황에 대응할 수 있는 것은 높은 수준의 미디어 리터러시와 이용자들의 기본적인 비판적 사고"라고 말했다. 특히 팩트체킹을 언론인의 전문 영역으로만 봐서는 안 된다고 강조했다.인터넷에서 접한 정보의 출처를 확인하고 여러 공개자료를 비교해 사실 여부를 판단하는 능력은 이제 모든 성인이 자신의 안전을 위해 갖춰야 할 기본적인 기술이라는 것이다.이번 인터뷰는 오는 18일부터 20일까지 실시되는 러시아 국가두마 선거를 앞두고 나왔다. 이번 선거는 러시아가 2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 이후 처음 실시하는 하원의원 선거다. <로이터>는 러시아의 정치 시스템이 엄격하게 통제되고 있으며 야권의 활동 공간도 크게 제한돼 있다고 전했다.타박은 선거를 앞두고 과거 투표소 영상을 이번 선거에서 촬영된 것처럼 다시 유포하거나 연출된 영상을 실제 상황처럼 제시하는 등의 허위정보가 등장할 수 있다고 주장했다. 또 러시아 사회의 불안감을 자극할 수 있는 추가 동원령 관련 정보도 대표적인 허위정보 소재로 지목했다. 다만 러시아의 추가 동원 가능성을 둘러싸고는 우크라이나 측에서도 관련 주장을 제기하고 있어 실제 여부와 허위정보를 구분해 볼 필요가 있다.최근 러시아 사회에서 전쟁에 대한 불안감이 커지고 있다는 점은 외신 보도를 통해서도 확인된다. <로이터>는 우크라이나의 드론 공격이 러시아 내륙으로 확대되고 전쟁이 장기화하면서 징집 가능성 등을 걱정하는 러시아인들이 늘고 있다고 전했다.타박은 러시아를 겨냥한 정보전의 주요 주체로 우크라이나와 영국 등을 지목했지만, TASS 인터뷰에는 이를 독립적으로 확인할 수 있는 구체적인 자료를 제시하지는 않았다. 그 역시 모든 허위정보를 외부 세력의 정보공작으로 돌리는 것은 잘못이라고 선을 그었다.악의가 없는 일반 이용자들이 확인되지 않은 정보를 믿고 다시 퍼뜨리는 행위 역시 허위정보 확산의 중요한 원인이 될 수 있다는 것이다.GFCN은 와 러시아 비영리단체 'Dialogue Regions', 'New Media Workshop' 등이 주도해 2025년 출범했다. 타박에 따르면 현재 55개국에서 125명 이상의 언론인이 참여하고 있다. GFCN은 미국 포인터연구소가 운영하는 국제팩트체킹네트워크(IFCN)와는 별개의 조직이다.타박은 AI 시대에 팩트체킹의 중요성이 커지고 있지만 더 근본적인 변화는 저널리즘 자체에서 일어나고 있다고 진단했다. 뉴스 소비 방식과 플랫폼의 수익구조가 크게 달라지면서 "팩트체킹을 저널리즘에 어떻게 편입할 것인가보다 앞으로 저널리즘 자체가 어떻게 될 것인가가 더 큰 질문"이라는 것이다.타박은 AI로 누구나 손쉽게 가짜 이미지와 영상, 글을 만들 수 있게 된 만큼 이를 찾아내 삭제하는 것만으로는 허위정보 확산을 막기 어렵다고 강조했다. AI로 만든 콘텐츠라는 사실을 알 수 있도록 표시하는 제도도 필요하지만, 이용자 스스로 정보의 출처를 확인하고 사실인지 따져보는 능력도 중요하다는 것이다.AI 콘텐츠를 만드는 일이 누구에게나 쉬워진 만큼, 진짜와 가짜를 가려내는 능력 역시 언론인이나 전문가뿐 아니라 모든 이용자에게 필요한 기본 소양이 됐다는 것이 타박의 주장이다.