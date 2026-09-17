'부정선거' 비유까지... 수시 접수 먹통, 고3이 분노한 진짜 이유

큰사진보기 ▲2027학년도 대학 입학 수시모집 원서접수가 시작된 9월 7일 경기도 수원시 아주대학교 입학처에서 관계자가 안내문을 붙이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"수시에 '올인'한 수험생들에게 이번 일은 불공정의 끝판왕이에요."

"서버가 다운된 것보다도 이후 정부의 마감 시간 연장 조치가 더욱 황당해요."

"이번 일을 두고 대놓고 '부정선거'의 '대입 버전'이라고 말하는 친구도 있어요."

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큰사진보기 ▲이기정 한국대학교육협의회 회장, 성윤석 유웨이 대표이사가 14일 서울 금천구 한국대학교육협의회에서 열린 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 지난 9월 11일 수시 원서접수 마감을 불과 10분 앞둔 오후 5시50분께 유웨이어플라이의 접수 시스템에 접속 오류가 발생했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대학 학과별 최종 경쟁률이 공개된 채로 접수 마감 시간을 연장한 조치가 가당키나 하나요? 정부 관계자가 수시 원서를 접수하는 메커니즘과 지푸라기라도 잡고 싶어 하는 수험생들의 치열한 '눈치작전'의 현실을 전혀 모르고 덜컥 결정한 거라고 봐요."

"대입 전형 일정 전체가 한두 주 미뤄지더라도 수시 원서 접수를 '리셋'하는 게 옳다고 봐요. 수험생에게 원서 접수 비용을 환급하는 건 그다지 어려울 것 같지 않아요."

"기술적으로 가능할지 모르지만, 서버가 다운될 당시 대학별 접속 기록을 확인해 그들에 한정해 구제하고, 연장 조치 이후 원서를 접수한 경우는 불허하는 게 공정하다고 생각해요."

"과거에도 자잘한 서버 다운 사례가 있었다고 들었는데, 왜 유독 올해만 연장 조치를 했는지 납득할 수 없어요. 무조건 원래 정해진 시간에 마감하고, 그로 인한 손해는 업체가 감당하도록 하는 게 정의에 부합하죠."

"무엇보다 업체와 정부 관계자에게 책임을 물어야 한다고 봐요. 그렇지 않으면 그 어떤 대책도 신뢰를 얻기 힘들 것 같아요."

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 9월 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 2027학년도 대입 수시모집 원서접수 먹통 사태와 관련한 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이재명 정부가 '국민주권 정부'라고요? 그들끼리의 자화자찬일 뿐, 우리들은 '불공정 정부'라고 불러요."

대수롭지 않게 여겼는데, 대입을 앞둔 고3 아이들의 분노가 하늘을 찔렀다. 이른바 '정시 파이터'들은 먼 산 불구경하듯 뜨뜻미지근한 반응이었지만, 수시 전형에 목맨 아이들은 수업 시간 내내 이번 사태를 성토하는 데 여념이 없었다. 올해 수시 모집 비중이 큰 데다, 원서 접수 마감 직전까지 경쟁률을 지켜보며 지원 대학과 학과를 결정하는 수험생이 많은 만큼 충격이 컸다.교육부와 한국대학교육협의회는 서버 장애로 원서 접수를 완료하지 못한 수험생들을 대상으로 구제 절차에 들어갔다. 당초 피해 규모를 최대 1200여 명으로 추산했지만, 지난 16일 오후 6시까지 모두 1588건의 구제 신청이 접수됐고, 전산 기록 등을 확인한 결과 388건이 구제 대상으로 확정됐다. 이 가운데 250명은 이날 오후 10시까지 원서 접수를 마쳤으며, 추가로 188건은 검토가 진행 중이다.서버 먹통으로 접수 기회를 잃은 수험생들을 구제한다는 취지다. 하지만 아이들의 불만은 좀처럼 가라앉지 않았다. 문제는 단순히 서버가 멈췄다는 데 있지 않았다. 이미 대학별 경쟁률이 공개된 뒤 접수 시간이 연장됐다는 사실이 아이들을 더욱 자극했다.대개 학교에서는 대학과 학과가 정해지면 하루나 이틀 전에 원서 접수를 끝낸다. 우리 학교는 마감 당일 고3 담임교사들이 지켜보는 가운데 오후 4시까지 모든 학생이 접수를 마쳤다. 해마다 서버 문제 등으로 원서 접수가 원활하지 않았던 만큼, 혹시 모를 상황을 피하기 위해 서둘러 접수한 것이다. 아이들이 이번 사태를 '예견된 인재(人災)'라고 받아들이는 것도 그래서다.물론 일차적인 책임은 수시 원서 접수를 대행하는 업체에 있다. 2015 개정 교육과정을 적용받는 마지막 대입인 만큼 접속 수요가 몰릴 가능성을 충분히 예상할 수 있었는데도 사전 대비가 소홀했던 점에서 업체에 책임을 물어야 한다고 입을 모았다.특히 수시 원서접수는 오랫동안 유웨이 어플라이와 진학사 어플라이 등 민간 원서접수 대행업체에 의존해 왔다. 현재 대입 원서접수 시장은 사실상 이 두 업체가 양분하고 있다.수험생들이 마감 전에 마지막으로 확인할 수 있는 경쟁률은 오후 2시 발표가 끝이다. 그걸 확인한 뒤 지원 대학과 학과를 최종 선택하게 되고, 그다음은 '하늘의 뜻'에 맡길 뿐이다. 자기의 적성과 흥미에 맞춰 지원했을 텐데, 어차피 허수가 섞인 경쟁률이 뭐 그리 중요하냐고 묻는 건 지금 대입의 현실을 모르고 하는 말씀이다.지원 학과를 정해 놓고 지난해 입시 결과가 비슷한 두 대학을 저울질했다는 한 아이는 남보다 일찍 원서를 접수한 걸 땅을 치며 후회했다. 두 대학의 최종 경쟁률 차이가 크게 벌어졌다며, 억울해서 잠도 오지 않는다고 치를 떨었다.특히 학생부교과전형으로 인문사회 계열 학과에 원서를 낸 상위권 아이들의 피해가 막심할 거라고 덧붙였다. 그들 사이에서 내신 평점 2.0 안팎은 '인 서울'이나 지방 거점 국립대의 인기 학과에 도전할 수 있는 마지노선으로 여겨진다. 그러니 최종 경쟁률에 일희일비할 수밖에 없다.이런 상황에서 최종 경쟁률까지 확인한 뒤 원서를 접수한 이들은 말 그대로 유리한 정보를 손에 쥔 셈이다. 대입 전형별 경쟁률까지 공개된 만큼, 전형을 바꿔 우회 지원하는 이들도 있었을 것이라는 게 아이들의 생각이다.분노를 삭이지 못해 종일 씩씩거리는 아이들에게 '보완책'을 물어봤다. 이미 엎질러진 물이 됐으니 부러 '대책'이라는 표현을 쓰지 않았다. 두루뭉술한 '보완책'이라고 에둘렀지만, 아이들은 수험생들의 분노를 잠재우기 위해서는 공정성과 형평성을 고려한 실효적인 '대책'이 서둘러 나와야 한다고 연신 강조했다. 그들이 제시한 대책들을 그대로 옮겨본다.어느 것 하나 녹록해 보이지 않는다. 중요한 건 현실성 여부가 아니라 아이들의 분노를 달랠 보완책이 하루빨리 나와야 한다는 점이다. 시간이 해결해 줄 거라며 뒷짐만 지고 있어서는 더 큰 화를 불러올 수 있다. 대학별로 최초 합격자가 발표되고, 중복 합격에 따른 연쇄 이동이 시작되는 과정에서 이번 논란이 다시 수면 위로 떠오를 가능성이 있기 때문이다.이번 사달은 수험생을 비롯한 10~20대 청년들의 '역린'을 건드렸다. 그들에게 대입에서의 공정성은 무엇과도 바꾸기 어려운 문제다. 한 줄로 세워 서열을 매기는 상대평가 체제와 선다형 수능 시험이 반교육적인 방식인 줄 알면서도 학생부종합전형보다 정량화된 평가를 선호하는 이유 역시 그것이 더 공정하다고 느끼기 때문이다.아이들은 업체에 대한 교육부의 관리 소홀이 더 큰 문제라고 했다. 온 국민이 관심을 쏟는 국가의 중대사인 데다 초중고의 모든 교육과정을 좌지우지하는 현실에서 대입 원서 접수 업무를 이윤 추구를 목적으로 하는 민간 업체에 맡겨온 게 말이 되느냐고 따졌다. 비난의 화살은 자연스럽게 정부를 향했다. 급기야 대통령의 이름까지 소환됐다. 아이들은 이번 사태를 계기로 정부가 말하는 '공정' 자체에 의문을 제기했다.몇몇 아이들의 목소리를 10대 전체의 여론으로 확대할 수는 없다. 하지만 대입에서 공정성에 예민한 아이들에게 이번 사태가 단순한 서버 장애 이상의 문제로 받아들여지고 있다는 점은 분명해 보였다.