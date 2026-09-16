강신철 "전작권 전환 여건 마련... 사관학교 통합안은 보완 필요"

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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강신철 국방부 장관 후보자는 16일, 전시작전통제권(전작권) 전환을 위한 조건과 여건이 상당 부분 마련됐다며 올해 한미안보협의회의(SCM)에서 미래연합사령부의 완전운용능력(FOC) 검증을 마치고 전환 시기를 결정하는 절차를 추진하겠다고 밝혔다.육·해·공군 사관학교 통합에 대해서는 개혁과 통합교육의 필요성에 공감하면서도 현재 마련된 방안에는 보완할 부분이 있다는 입장을 밝혔다.강 후보자는 이날 국회 국방위원회 인사청문회에서 전작권 전환에 대해 "역대 정부로부터 지속적으로 추진해 오던 것"이라며 "이제 우리의 조건 충족도 상당히 보완됐고 여건도 마련됐다고 본다"고 말했다.현재 전작권 전환은 한미가 합의한 '조건에 기초한 전작권 전환계획'에 따라 추진되고 있다. 강 후보자는 앞서 국회에 제출한 서면답변에서도 안규백 국방부 장관이 밝힌 "내일 전작권이 회수되더라도 우리가 스스로 지키는 데 크게 문제가 없다"는 평가에 공감한다면서도 한미동맹의 상호신뢰가 보장돼야 한다는 점을 전제로 제시했다.이날 청문회에서는 전작권 전환을 위한 구체적인 준비 상황도 거론됐다. 강 후보자는 올해 연합특수작전구성군사령부가 창설되고 내년에는 연합군정보지원작전구성군사령부를 창설하는 로드맵이 마련돼 있다고 설명했다.이어 올해 SCM에서 FOC 검증을 완료하면 이후 한미 국방장관이 전작권 전환 연도를 결정해 양국 대통령에게 건의하는 순서로 절차가 진행될 것이라고 밝혔다.전작권 전환 이후 한국군 대장이 사령관을 맡게 될 미래연합사령부가 실제 전시작전을 지휘할 수 있는 능력을 갖췄는지를 검증하는 FOC 평가는 전환 절차의 핵심 단계다. 강 후보자의 답변은 장관에 취임할 경우 올해 안에 FOC 검증을 마치고 한미 간 전환 시기 논의를 다음 단계로 진전시키겠다는 뜻으로 풀이된다.다만 강 후보자는 전작권 전환이 한미동맹과 분리돼 추진되는 것은 아니라는 점도 강조해왔다. 후보자 지명 직후부터 "전작권 전환은 한미동맹이 있기 때문에 가능한 것"이라며 전환 과정이 한미동맹과 연합방위태세를 강화하는 방향으로 진행돼야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.육·해·공군 사관학교 통합 문제도 이날 청문회의 주요 정책 쟁점이었다.민홍철 더불어민주당 의원이 통합 국군사관학교 창설을 추진할 의지가 있는지를 묻자 강 후보자는 "개혁에 대한 의지가 있다"고 거듭 밝혔다. 육사 출신 예비역 장교들을 중심으로 통합안에 반대하는 목소리가 나오는 데 대해서도 반대 자체보다는 미래 군을 이끌 우수한 인재를 어떻게 길러낼 것인가가 더 중요하다는 취지로 답했다.정부가 현재 검토하고 있는 통합 방안과 관련해서 강 후보자는 "현재 있는 안도 보완해야 할 부분이 개인적으로 보인다"면서 "지금 현재의 기본안에 대해 더 연구해봐야 한다"고 말했다.특히 "통합의 방법은 여러 가지가 있다"며 각 군과 사관학교 안팎에서 제기되는 의견을 충분히 들은 뒤 구체적인 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 육·해·공군 사관학교를 물리적으로 하나의 학교로 합치는 문제뿐 아니라 교육과정과 교육방식 등을 어떤 형태로 통합할 것인지까지 폭넓게 검토하겠다는 의미로 풀이된다.강 후보자는 앞서 국회 서면답변에서도 "사관학교 통합은 필요하다고 생각한다"며 각 군 장교들이 공통적으로 받아야 할 교육과 가치가 분명히 존재한다고 밝혔다.특히 이를 전작권 전환 문제와 연결해 "전작권 전환의 본질은 우리 군이 전시에 주도적으로 작전을 계획하고 결심하고 수행할 수 있는 능력을 갖추는 것"이라며 통합 사관학교가 이러한 지휘역량을 갖춘 장교를 양성하는 교육적 기반이 될 수 있다는 견해도 제시했다.이날 청문회에서 강 후보자는 현 정부의 두 가지 주요 국방개혁 과제인 전작권 전환과 사관학교 개혁을 모두 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.다만 전작권 전환에서는 한미 간 합의와 연합방위태세를 전제로 단계적인 절차를 밟겠다는 점, 사관학교 문제에서는 ​통합 필요성에는 동의하지만 현재 마련된 방안을 그대로 밀어붙이기보다 군 안팎의 의견을 수렴해 보완하겠다는 점을 각각 강조했다.강 후보자는 호르무즈 해협 파병 문제에 대해선 "아직 결정된 것이 없는 것으로 알고 있다"며 신중한 입장을 밝혔다. 파병 찬반에 대한 명확한 입장을 밝히기보다는 국민의 안전과 국가 이익을 기준으로 판단해야 할 문제라고 강조했다.강 후보자는 김병주 더불어민주당 의원이 호르무즈 해협 파병에 대한 견해를 묻자 "제가 중동 지역에서 공관장을 하다 왔기 때문에 짧은 시간이었지만 이 상황에 대해서 잘 알고 있다"고 말했다.강 후보자는 한미연합사 부사령관을 끝으로 전역한 뒤 2024년부터 올해까지 주사우디아라비아 대사를 지냈다.그는 이어 "이 부분에 대해서는 아직 결정된 것이 없다고 알고 있다"며 "무엇보다 국민의 안전 그리고 국가 이익 차원에서 접근해야 하는 사안이라고 생각한다"고 밝혔다. 파병 필요성에 동의하느냐는 질문에는 직접적인 찬반 입장을 내놓지 않은 것이다.강 후보자의 이 같은 답변은 정부가 현재 호르무즈 해협의 자유항행과 중동의 평화·안정을 위한 기여 방안을 미국을 비롯한 국제사회와 협의하면서도 구체적인 방안은 결정되지 않았다는 입장을 유지하고 있는 것과 맥을 같이한다.국방부 역시 최근 호르무즈 해협과 관련한 "실질적 기여 방안"을 국제사회와 협의하고 있지만 구체적인 방안은 결정되지 않았다고 밝혔다.