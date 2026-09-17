노무현과 문재인 이후 세 번째 길은 가능할까

"혁명은 사투르누스처럼 자신의 자식들을 차례로 잡아먹을지 모른다."

큰사진보기 ▲한·중앙아시아 정상회의 개회사 하는 이재명 대통령이재명 대통령이 16일 서울의 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"지금 이 순간, 그에게 필요한 것은 지지일까. 비판일까. 아니면 비난일까."

1793년 프랑스혁명의 지도자 피에르 베르니오가 남긴 경고다. 왕정이 무너진 뒤 혁명세력은 다시 갈라졌다. 누가 더 혁명적인지, 누가 혁명을 배신했는지를 따지기 시작했고 베르니오 역시 살아남지 못했다. 그해 10월 단두대에서 생을 마쳤다.200여 년 전 프랑스혁명과 오늘의 민주정치를 같은 선상에 놓을 수는 없다. 여기서 주목하려는 것은 하나의 정치적 메커니즘이다. 정치의 목표보다 '누가 더 순수한가'를 가리는 경쟁이 중요해질 때 싸움은 어디로 향하는가.개혁은 어디까지가 개혁이고 어디서부터 보복이 되는가. 통합은 어디까지가 통합이고 어디서부터 굴복이 되는가. 이재명 대통령에게 어려운 것은 둘 중 하나를 선택하는 일이 아니다. 개혁과 통합을 동시에 해야 한다는 데 있다.2017년 출범한 문재인 정부의 중요한 시대적 과제 가운데 하나는 '적폐청산'이었다. 박근혜 전 대통령 탄핵과 촛불집회를 거쳐 탄생한 정부였던 만큼 국정농단을 비롯한 이전 정부의 문제를 바로잡아야 한다는 사회적 요구도 강했다.문재인 정부는 그 최전선에 윤석열을 세웠다. 박근혜 정부에서 국정원 댓글 사건을 수사하다 좌천됐던 윤석열은 문재인 정부 출범 직후 서울중앙지검장에 파격 발탁됐다. 이후 적폐청산의 상징적 검사로 부상했고 2019년에는 검찰총장 자리에 올랐다.그러나 조국 전 법무부 장관과 그의 가족 관련 수사를 기점으로 여권과 윤석열 검찰은 충돌했다. 윤석열은 검찰을 떠나 정치에 뛰어들었고 2022년 대통령이 됐다.물론 윤석열의 당선을 적폐청산 하나로 설명할 수 없다. 부동산, 조국 사태, 공정성 논란과 정권교체 여론 등 여러 요인이 작용했다. 다만 문재인 정부가 중용한 검사가 정부와 충돌하며 전국적 정치인으로 부상한 것은 부인하기 어려운 역설이다.문제는 적폐를 청산하지 말았어야 했다는 것이 아니다. 개혁이 새로운 적대와 또 다른 정치적 적을 계속 만들어내는 방식이어야 하느냐는 것이다.노무현 전 대통령은 다른 선택을 했다. 정치적 상대를 청산하기보다는 정치구조 자체를 바꾸려고 했다. 대표적인 사건이 2005년 대연정 제안이다. 노 대통령은 지역구도 극복을 위한 선거제도 개편을 조건으로 당시 한나라당이 주도하는 대연정을 제안했다.단순한 협치 수준이 아니었다. 노 대통령은 한나라당에 '내각제 수준의 권력'을 넘길 수 있다며 '실질적으로 정권교체에 버금가는 대통령의 권한을 이양하겠다'라는 취지를 밝혔다. 그러나 한나라당은 거부했다. 열린우리당 내부에서도 반발이 일었다.노무현의 경험은 '내가 상대를 적으로 생각하지 않는다고 상대가 나를 동반자로 인정하는 것은 아니다'라는 정치의 또 다른 역설을 보여줬다. 동시에 상대와 손을 잡으려면 자기 지지층을 먼저 설득해야 한다는 교훈도 남겼다.거칠게 압축하면 노무현은 적과 손을 잡으려다 자기편의 반발에 부딪혔고, 문재인 정부는 적폐를 청산하는 과정에서 새로운 정치적 적대와 마주했다. 물론 두 정부의 성패를 각각 대연정과 적폐청산 하나로 설명할 수는 없다. 중요한 것은 서로 반대 방향에서 드러난 '통합과 개혁의 딜레마'다.개혁해야 하지만 보복으로 비쳐서는 안 되고, 통합해야 하지만 굴복해서도 안 된다는 것이다. 이 대통령은 실제로 2026년 신년사에서 "익숙한 옛길이 아니라 새로운 길"로 가야 한다고 말했다. 동시에 당장의 성과가 보이지 않는 개혁도 피하지 않겠다면서 그 모든 과업은 국민통합과 신뢰 위에서 가능하다고 강조했다. 이재명 정부가 스스로 어려운 길을 선택한 셈이다.문제는 국민통합이 대통령의 선언만으로 이뤄지지 않는다는 데 있다. 민주당 내부에서도 개혁의 속도와 방법을 둘러싼 의견은 다르다. 지난 8월 당대표 경선에서 김민석 후보가 54.08%, 정청래 후보가 45.92%를 얻은 결과 역시 당정 안정을 중시하는 흐름과 더 강한 개혁을 요구하는 흐름이 함께 존재한다는 점을 보여주는 장면으로 읽을 수 있다.문제는 이 차이가 '누가 진짜 우리 편인가'를 가리는 경쟁으로 변할 때다. 개혁의 속도를 조절하면 배신자인가. 야당과 대화하면 타협주의자인가. 개혁의 목표보다 개혁세력 내부의 순도를 가리는 일이 중요해지는 순간을 경계해야 한다.이재명 대통령에게 국민통합이 어려운 이유는 자기 진영에만 있지 않다. 어쩌면 더 어려운 상대는 반대편에 있다. 대통령이 통합을 이야기하고 손을 내민다고 해서 보수층과 보수 야당이 곧바로 움직이는 것은 아니다.최근 공개되고 있는 여론조사에서 이 대통령의 국정 운영에 대한 보수층의 부정평가는 높기만 하다. 하지만 이를 '보수층이 통합을 거부한다'고 단순화할 수는 없다. 정책에 대한 평가도 섞여 있다. 다만 이 대통령과 민주당을 향한 보수층의 불신이 여전히 크다는 현실은 보여준다.보수 인사를 기용하고 야당에 손을 내민다고 그 불신이 곧바로 사라지는 것도 아니다. 여기에 국민통합의 어려움이 있다. 자기편에서는 너무 많이 양보한다고 공격받고, 상대편에서는 여전히 믿을 수 없다고 의심받을 수 있다.노무현의 대연정도 이 벽을 넘지 못했다. 이재명 역시 자기 지지층에는 때로 "여기까지"라고 말해야 하고, 자신에게 투표하지 않은 국민에게는 "당신도 이 정부의 국민"이라는 사실을 행동으로 보여줘야 한다.반대편에도 책임은 있다. 정부가 내미는 손을 매번 정치적 술수로만 규정하고 타협을 패배로 여긴다면 통합은 작동하기 어렵다.통합은 대통령 혼자 할 수 없다. 손을 내미는 사람만으로 악수는 완성되지 않는다. 그렇다고 상대가 손을 잡지 않는다는 이유로 대통령이 먼저 손을 거둘 수도 없다. 실제 국가권력을 행사하는 집권세력의 책임이 더 무겁기 때문이다.결국 이재명 정부에는 두 개의 시험대가 있다. 자기편이 더 빠른 청산을 요구할 때 어디에서 선을 그을 것인가. 반대로 보수 정치세력이 손을 잡지 않을 때 다시 적대의 정치로 돌아갈 것인가. 기준은 사람이 아니라 행위여야 한다. '누가 했느냐'가 아니라 '무엇을 했느냐'를 묻고, 그 원칙을 자기편에도 적용해야 한다.그렇다면 노무현과 문재인 이후 세 번째 길은 가능할까. 청산하되 숙청하지 않는 것. 통합하되 굴복하지 않는 것. 자기편에는 원칙을 요구하면서 반대편에는 계속 손을 내미는 것. 말은 쉽다. 실제 정치에서는 어느 것 하나 쉽지 않다.그래서 마지막 질문은 이재명 대통령에게만 향하지 않는다. 이 대통령은 자기편에 "여기까지"라고 말할 수 있을까. 보수 정치세력은 대통령이 내민 손을 잡을 준비가 돼 있는가.그리고 우리에게도 질문이 남는다.