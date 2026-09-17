제주 전통주의 과거·현재·미래를 만나다

큰사진보기 ▲제5회 제주한잔 우리술 페스티벌 포스터제5회 제주한잔 우리술 페스티벌 포스터 ⓒ 제주한잔 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 농민신문 등에도 실립니다.

제주 전통주의 다양한 매력을 한자리에서 만나는 '2026 제주한잔 우리술 페스티벌(제5회 제술페)'이 오는 10월 3일부터 4일까지 제주시 화북동 복합문화공간 레미콘에서 열린다.10월 3일은 사전예약 미식페어링 다이닝과 워크숍,클래스가 진행되며 10월4일은 이에 더해 올바른농부장 및 전통주 부스와 공연 등이 진행된다.제주 전통주 브랜드 '제주한잔'이 올바른농부장과 함께 주최·주관하는 이번 축제의 주제는 '제주의 술, 시간을 담다'이다. '과거를 잇고, 오늘을 빚고, 내일을 나누다'라는 부제 아래 제주술의 역사와 현재, 앞으로의 가능성을 다양한 프로그램으로 선보인다.제주의 술은 쌀과 좁쌀, 감귤, 메밀, 꿀 등 지역 농산물에 자연의 시간과 양조인의 정성이 더해져 완성된다. 이번 제술페는 술의 재료를 생산하는 농부와 술을 빚는 양조인, 제주 식재료를 요리하는 셰프의 이야기를 함께 소개한다. 특히 제철농산물과 맛과 품질에는 문제가 없지만 크기·모양·생산량 등의 이유로 판로를 찾지 못한 잉여농산물을 미식과 체험 프로그램에 활용해 새로운 소비 가능성을 제안한다.행사 프로그램은 제주술의 '과거·현재·미래'를 따라 구성된다.'과거' 영역에서는 전통주 빚기 시연과 양조인의 이야기를 통해 제주술의 재료와 제조 과정, 제주 양조문화의 의미를 살펴본다.'현재' 영역에서는 제주 채식 식당 '숨비다' 셰프가 올바른농부장의 친환경 제철 채소와 잉여농산물로 만든 요리에 제주 전통주를 조합하는 미식 페어링 다이닝을 선보인다. 농부와 셰프가 함께하는 제주 농산물 초밥 워크숍, 제주꿀과 다양한 국내 미드를 비교하고 직접 미드를 빚어보는 워크숍 등도 진행된다.'미래' 영역에서는 전통주 칵테일 클래스와 로컬 위스키 클래스 등을 통해 새로운 전통주 음용 문화, 제주술의 확장 가능성을 소개한다.도슨트 투어 참가자는 축제장을 이동하며 제주술의 원료와 생산지역, 제주의 농업에 관한 이야기를 듣고 지역 농산물 및 식재료로 구성한 농부의 플레이트와 제주 전통주 페어링을 경험한다. 도슨트 투어는 회차별 한정인원으로 운영된다.이 밖에도 제주 농산물과 제주술 마켓 부스, 로컬 안주 부스, 뮤지션 라이브 공연 등을 한자리에서 만날 수 있다. 행사장에서는 다회용기와 세척·반납 공간을 운영하고 종이가방 재사용과 장바구니 지참을 권장한다.축제장 입장은 무료이며 제주술 구매, 일부 예약형 체험 및 다이닝 프로그램은 유료로 운영된다. 주류 구매는 만 19세 이상만 가능하며, 세부 일정과 사전예약 방법은 제술페 공식 홈페이지와 제주한잔 인스타그램에서 확인할 수 있다.