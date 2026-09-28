광주 도심 속 가을 산길, 낮잠이 솔솔 옵니다

큰사진보기 ▲장원봉해발 약 412m로 광주 동구 지산동과 북구 청풍동 경계에 위치. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선대학교푸른 숲을 배경으로 삼각형 지붕의 본관 건물이 봉우리처럼 줄지어 서 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲상사화깃대봉으로 오르는 숲길. 길가에 피어 있는 붉은 상사화 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲깃대봉. 푸른 잔디밭 한쪽에 태극기가 펄럭이고, 숲에 둘러싸인 쉼터가 자리한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲돌탑숲길 한쪽에 크고 작은 돌을 정성껏 쌓아 올린 돌탑 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲팔각정에서 내려다본 광주 시가지푸른 산자락 너머로 빼곡한 도심이 한눈에 펼쳐진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲약속 열쇠팔각정 전망대 난간에 형형색색 ‘사랑 자물쇠’가 걸려 있다. 저마다의 소망과 약속을 담은 열쇠 너머로 광주 도심이 시원하게 펼쳐진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"안녕하세요. 어디서 오셨어요?"

"서울에서 왔어요."

"여기까지 어떻게 올라오셨어요?"

"리프트와 모노레일 타고 왔어요."

큰사진보기 ▲장원봉 급경사길가파른 길에서는 드러난 나무뿌리가 자연계단이 된다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲장원봉으로오르는 숲길소나무와 활엽수가 어우러진 능선을 따라 흙길이 이어지고, 나뭇가지 사이로 스며든 햇살이 산길을 비춘다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲장원봉해발 약 412m로 광주 동구 지산동과 북구 청풍동 경계에 위치. ⓒ 문운주 관련사진보기

<탐방 코스>

조선대학군단→ 깃대봉→ 부덕정 →허심정→ 소재고개→ 향로봉 팔각정→ 꽤재 →체육쉼터→장원봉 (해발 412 m) / 14.01km

도심에서 멀리 가지 않아도 가볍게 오를 수 있는 산. 군왕봉에 이어 두 번째로 찾은 곳은 장원봉이다. 해발 약 412 m. 광주 동구 지산동과 북구 청풍동 경계에 자리한다. 조선대학교와 지산유원지 등 여러 방향에서 오를 수 있어 시민들이 즐겨 찾는다.지난 20일, 이번 산행은 조선대학교에서 시작했다. 산길로 향하기 전 중앙에 우뚝 선 7층 본관 앞에서 잠시 걸음을 늦춘다. 1947년 착공해 한국전쟁을 거치며 세워진 건물이다. 교직원과 학부모, 지역민이 건립에 힘을 보탠 민립대학의 상징이다. 현재 국가등록문화유산에 올라 있다.삼각형 지붕이 봉우리처럼 솟아 있다. 처음 다섯 개였던 봉우리는 증축을 거치며 지금의 19개가 됐다. 조선대학교를 상징하는 건축물이다. 주변에는 플라타너스와 소나무가 숲을 이루고, 봄이면 장미축제가 열려 학생뿐 아니라 시민들의 발길도 이어진다.학군단을 지나 학교 뒷길로 들어섰다. 조금 전까지 가까이 보이던 대학 건물은 나무에 가리고 산길이 이어진다. 2km 정도 편백 길이다. 시골 마을 뒤편의 뒷동산을 걷는 듯하다. 완만한 오르막을 따라 천천히 걸어 올랐다.깃대봉으로 오르는 길은 경사가 완만하다. 가운데 야자매트가 깔리고 양옆으로 편백이 줄지어 서 있다. 숲길 곳곳에는 붉은 상사화가 피었다. 가을 산길에서 만난 꽃구경은 덤이다. 운동복 차림으로 오르내리는 주민들이 눈에 띈다. 산책하듯 걷는 사람도 있고, 익숙한 걸음으로 산을 오르는 사람도 있다. 도심 가까이에서 만나는 동네 산의 아침 풍경이다.나무 사이로 난 길을 따라 조금씩 고도를 높인다. 어느 순간 경사가 가팔라진다. 숨이 차오를 즈음 길은 다시 완만해진다. 잠시 숨을 고르고 발길을 잇는다. 그렇게 오르막 끝에 닿으면 깃대봉이다. 정상 부근, 두꺼비를 닮은 바위가 탐방객을 맞는다.깃대봉은 주민들이 즐겨 찾는 고도 219m의 동네 산이다. 국기봉을 세우고 태극기를 게양한 데서 이름이 유래했다. 정상은 널찍하고 평평해 작은 광장을 연상시킨다. 나무 그늘에 운동 기구와 쉼터가 자리한다. 서석동과 지산동, 학운동 주민들이 아침 운동과 산책을 위해 이곳을 찾는다.깃대봉에서 10여 분쯤 올랐을까. 숲길 한쪽에 돌탑이 눈길을 끈다. 크고 작은 돌을 차곡차곡 쌓아 올린 모습이다. 마을 어귀의 당산나무와 서낭당, 제주 해안의 방사탑이 떠오른다. 돌 하나에도 가족의 안녕과 소망을 담았던 우리네 풍습이다. 이제는 좀처럼 만나기 어려운 풍경이 되어가는 듯해 아쉬움이 남는다.부덕정과 허심정을 지나면 소재고개다. '골이 깊으면 산이 높다'고 했던가. 고개로 내려섰다가 다시 오르는 길이 만만치 않다. 경사도가 가히 40~50도는 되는 듯하다. '깔딱고개'라 불릴 법하다. 지산동·장원봉과 증심사를 잇는 산길의 고개로 남아 있다.소재고개를 지나 향로봉 팔각정으로 향했다. 거리는 1.31km. 급경사 길이 이어져 발걸음이 더뎌진다. 향로봉은 산의 생김새가 향을 피우는 향로를 닮아 붙은 이름이다. 해발 365.9m다. 팔각정에 올라서자 시야가 활짝 열린다. 광주 도심이 발아래 펼쳐진다.팔각정 난간에는 형형색색 '사랑의 자물쇠'가 빼곡하다. 연인도, 가족도, 친구도 이곳에서 저마다의 마음을 자물쇠에 담았을 것 같다. 누가 누구와 어떤 사랑의 자물쇠를 채웠을까. 세월이 흘러도 풀리지 않기를 바라는 마음만은 열쇠마다 고스란히 남아 있는 듯하다.팔각정 전망대에서 일고여덟 명쯤 되는 한 가족이 광주 시가지를 배경으로 사진을 찍고 있다. 서로 포즈를 잡아주며 웃는 모습이 즐거워 보인다.서울에서 온 가족이다. 깃대봉에서 산길을 따라 걸어왔다는 말에 눈을 동그랗게 뜨며 "거기서부터요?" 하고 되묻는다. 뜻밖이라는 표정에 모두 웃음이 터진다.케이블카나 리프트를 타면 힘을 들이지 않고 산에 오를 수 있다. 대신 계곡을 지나고 능선을 넘으며 만나는 숲과 바람, 오르내리는 산길의 맛은 놓치기 쉽다. 같은 팔각정에 서 있지만 이곳에 이르는 과정은 사뭇 다르다.팔각정을 뒤로 하고 체육공원과 꽤재를 지나 장원봉으로 향했다. 장원봉까지는 3.43km다. 꽤재라는 이름에 마음이 끌린 탓일까. 잠시 꾀를 부린다. 소나무 아래 벤치에 몸을 기대고 쉬다가 그만 잠이 들었다. 산등성이를 넘어온 바람이 솔솔 불어오고, 숲에서는 새소리와 매미 소리가 번갈아 들린다. 뜻밖에 맛본 산중 낮잠이다.꽤재(꾀재)는 광주 동구 지산동과 북구 청풍동 사이, 향로봉과 장원봉을 잇는 고개다. 지산유원지 협곡을 따라 오르는 가파른 길이다. 꾀가 많았던 김덕령 장군이 다녔다고 해 '꾀재'라 불렸다는 이야기가 전한다.광주에서 평두메를 거쳐 화암촌으로 넘어가던 길로 알려져 있다. 1960년대 사진에는 교복을 입은 학생들이 줄지어 이 고개를 넘는 모습도 남아 있다. 당시 광주 지역 중·고등학생들이 소풍길로 즐겨 찾던 곳이다.소나무는 그늘과 시원한 공기만 내어주는 게 아니다. 가파른 길에서는 드러난 뿌리가 자연 계단이 된다. 경사가 심한 곳에는 안전줄이 손을 내민다. 곳곳의 벤치와 운동 시설도 고맙다. 해발 300m가 넘는 곳까지 누가, 어떻게 자재를 옮겼을까. 무심코 지나쳤던 시설에도 누군가의 땀과 수고가 배어 있다.숨을 고르며 이날의 목적지 장원봉에 오른다. <동국여지승람>에는 옛 광주향교가 이 봉우리 아래에 있었고, 고을에서 장원급제자가 많이 나와 장원봉이라 불렸다고 기록돼 있다. 옛사람들은 무등산을 광주의 조산, 장원봉을 주산으로 여겼다고 한다.정상에 서니 주변 산줄기가 눈에 들어온다. 북쪽에는 잣고개와 군왕봉, 남쪽에는 지산유원지와 향로봉이 자리한다. 발 아래는 광주 도심이다.조선대 뒷길에서 시작해 깃대봉과 향로봉, 꽤재를 넘어 장원봉이다. 그 길에는 운동하러 나온 주민이 있었고, 팔각정에서 만난 여행객이 있었고, 옛 학생들이 소풍을 다니던 고갯길도 있었다. 멀리 떠나지 않아도 만날 수 있는 산길. 그 길을 걷다 보니 광주의 옛길과 오늘을 살아가는 사람들의 모습이 겹쳐 보인다.