지방의회법 분법, 지방자치법 형해화 부를 수 있다

큰사진보기 ▲경기도 의회 자료사진. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남대 도시자치융합학과입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

최근 지방의회가 지방의회법을 제정해야 한다는 건의문과 결의문을 발표하는 것을 봅니다. 경기도의회는 인사권이 독립되었지만, 여전히 필요한 조직과 인력을 직접 설계할 수 없다고 하면서, 집행기관의 예산과 정책을 심의하는데, 여전히 집행기관에 종속되어 있는 것은 문제라고 지적하고 있습니다.지방자치정부의 권한과 역할은 점점 커지는데, 지방정부를 감시하고 견제할 수 있는 제도적 기반이 여전히 충분하지 않다고 합니다. 2021년에 지방자치법이 전부 개정되면서, 인사권의 독립과 정책지원전문인력을 둘 수 있는 규정이 새롭게 생겨서, 지방의회의 독립성이 이전보다는 나아진 것은 사실이지만, 여전히 자치조직권이나 예산편성의 독립성이 확보되지 못하였다는 것입니다.경기도의회만이 아니라, 지방의회법 제정을 위하여 광역의회 연대를 구성하고 있기도 합니다. 인천시, 서울시 의회는 물론이고, 충남도의회, 전북도의회까지 연대를 확대해 나가면서, 10월 전국광역의원대회를 통하여 지방의회법 제정의 동력으로 삼겠다고 합니다.국회에서 지방의회법이 제정되고, 지방자치법이 다시 개정되어야 하는 국정과제이기도 하기에, 광역지방의회 의원들이 이처럼 국회에 정치적 압력을 가하고, 주권자로서의 주민들의 공감을 끌어낼 수 있어야 할 것입니다. 국회에서만 지방의회법이 발의되더라도 본회의 통과를 위해서는 주권자로서의 주민들의 공감과 여론의 호의적인 지원이 있어야 지방의회법은 통과될 수 있을 것입니다. 이미 지방의회법은 제20대국회부터 현재의 22대국회까지 지속적으로 제안되었고 실질적인 자치분권 실현에 필요하다는 토론회와 기자회견, 성명서 발표 등이 있었지만, 아직까지 국회를 통과하고 있지 못한 것입니다.만일 지방의회법이 지방자치법과 별도로 제정된다면, 현재의 지방자치법이 형해화 될 가능성이 있습니다. 즉 현재 지방자치법(법률 제21447호, 2026.7.1. 시행)은 211개 조문으로 되어 있고, 총 12개의 장으로 구성되어 있습니다. 1장 총강, 2장 주민, 3장 조례와 규칙, 4장 선거, 5장 지방의회, 6장 집행기관, 7장 재무, 8장 지방자치단체 상호간의 관계, 9장 국가와 지방자치단체 간의 관계, 10장 국제교류 협력, 11장 서울특별시 통합특별시 세종특별자치시 제주특별자치도 및 대도시 등의 행정특례, 12장 특별지방자치단체 로 구성되어 있는데, 이 중 지방의회관련 조문이 제5장만 하더라도 37조부터 104조까지 68개조, 32.2%를 차지하고 있습니다.따라서 지방자치법에서 지방의회법을 분법하여 떼어 내게 되면, 지방자치법은 지방자치제도에서 가장 중요한 조직에 관한 규정이 사라지게 되는 셈입니다.그런데 이미 지방자치법에 제4장 선거가 있지만, 공직선거법(법률 제21577호, 총 279개 조문으로 구성)로 분법되어 있어, 지방자치의 가장 핵심적인 제도라고 할 수 있는 선거에 관련된 규정이 없습니다. 또 지방자치법에 제7장 재무라고 하는 장이 있지만, 지방자치단체의 재정운영에 관한 기본원칙은 지방재정법(법률 제21328호, 총 98개조문으로 구성)으로 분법되어 있는 것입니다. 지방자치에서 재정 운영의 자율성의 보장은 실질적인 지방자치제도의 운영에서 본질적인 부분인데 이것도 지방자치법에서 사라진 것입니다.이처럼 지방자치법이 자치행정을 민주적이고 능률적으로 수행하기 위한 목적으로 제정되었다고 하는데, 지방자치제도의 가장 본질적인 선거제도, 재정 운영이 이처럼 독립된 별개의 법으로 분법 되어 있는 상태에서, 또 다시 지방의회에 관한 제도마저 분법이 된다고 하면 그야말로 지방자치법은 완전히 형해화 될 것입니다.왜냐하면 지방자치에서 지방의회라고 하는 조직은 지방자치의 혼(soul)이라고 할 정도로 중추적인 기관이기 때문입니다. 즉 로크(John Locke) 는 그의 저서 <통치론>에서 입법부를 국가에 행태, 생명 및 통일성을 부여하는 혼(soul)이라고 한 것입니다. 입법부가 다수의 합의로 공동 의지를 선언하고 유지하는 역할을 하기에, 입법부가 파괴되거나 해체되면 국가의 해체와 죽음이 따른다고 한 것입니다. 또 로크는 국가의 여러 권력 중에서 입법권을 신탁에 따른 최고의 권력(supreme power)으로 규정한 것입니다. 지방자치정부에서는 지방의회가 바로 이러한 위상을 가지는 조직이라고 할 수 있습니다.이렇게 중요한 조직에 관한 규정을 지방자치에서 분법하여 독립된 새로운 지방의회법을 만든다면 지방자치법은 그야말로 껍데기만 남은 허물이 될 위험성이 있습니다.지방의회가 지방의회만의 역량 강화를 위한 주장을 해서는 할거주의의 오류에 빠질 수 있습니다. 지방의회는 지방자치제도 전체를 거시적으로 보면서 공론을 만들어 가야 합니다. 지방의회제도에 대한 역사와 개선 과정만을 본다면, 제도개혁의 경로 상 지방의회법을 분법하자는 주장이 합리적으로 보일 수 있습니다.그러나 지방의회의 역량을 강화하려는 이러한 주장은 더욱 거시적인 지방자치제도를 실질적인 자치가 가능할 수 있는 분권개혁과 자치개혁의 조화로운 방향성을 지향하고 있어야 합니다. 지방의회의 역량을 강화하기 위한 자치조직권과 예산편성권을 요구하는 것이 필요하고도 절실하지만, 지방자치제도상의 지방의회의 역량을 강화하는 것은 현재의 지방의회의 조직 권한을 추가로 요구하는 길만이 있는 것은 아닙니다.지방자치단체장의 권한을 분산시켜서 다극화시키는 방법이라든지, 풀뿌리 지방의회로서 근린의회(neighborhood council)을 새롭게 설치하여 보다 주민 주권의 실질적인 행사가 가능할 수 있는 제도를 만든다든지, 국회에 지방의원들의 대표로서 구성된 상원을 두어서 국회의 입법권의 독주를 방지하고, 상원과 하원의 역할분담에 의한 제도설계를 통하여 지방의회의 위상과 권한을 강화하는 길도 있습니다. 또 행정부의 기관위임사무제도를 폐지하여, 지방정부가 자치사무와 법정 수탁 사무를 자율적으로 선택하여 운영하도록 하고, 지방의회가 이에 대한 사무감사와 예산심의의결을 하도록 하는 중앙-지방 정부간관계의 조정을 하는 길도 있습니다.요컨대 지방의회의 역량강화를 지방의회법 분법만이 있다고 생각하고 이 방향으로만 모든 지방의회가 정치적인 힘을 모으는 것이 과연 바람직한 것인지 숙의가 필요한 부분입니다.더구나 지방의회법제정에 촉구하면서, 정책지원관의 증원도 주장하면서 1의원 1명지원이라든지, 심지어 통합특별시법 등에서는 1의원 2명지원도 염두에 둔 듯하여, 정책지원 전문인력이 광역시도 의회는 물론이고 시군구 지방의회까지 봇물처럼 요구하는 것은 매우 심각한 재정적 우려를 초래할 수 있습니다.지방자치는 주권자인 주민들의 세금으로 운영되는 경영방식입니다. 원래 정책지원 전문인력제도는 서울특별시나 경기도와 같이 1인당 지방의원들의 예산심의규모가 수천억 원에 이르는 대도시나 광역지방정부에서 필요로 제기된 제도적 도구입니다. 다시 말해 예산투입대비 그 성과가 있는가를 검증한 후에 제도를 확대할지를 결정해야 하는 것이었는데, 광역자치와 기초자치가 동일한 자치이니 정책지원관도 광역이나 기초에 동일하게 필요하다는 정치적 주장에 의하여 신중한 검토 없이 도입되어 버린 경위가 있었습니다.현재의 시점에서 정책지원관의 운영에 대한 평가와 실효성을 다각적으로 검토할 필요가 있습니다. 기초지방의회의 경우, 공무원의 급여도 주기 어려운 재정자립도를 가진 상태에서 정책지원인력을 운영한다거나 추가로 지원인력을 채용할 여력과 필요성이 시급한지를 숙의해야 할 것입니다.지방의회는 지방자치에 본질적인 조직이므로, 그 위상을 제고하고, 역량을 높이기 위한 제도 개혁이 필요하지만, 획일적으로 도입할 것이 아니라, 지방정부의 재정 여력이나 제도 운영의 성과를 평가하여 실효성이 확인된 경우에 한해야 할 것이고, 지방자치법에서 지방의회관련 규정을 모두 떼어내어 지방의회법으로 분법하는 것은 지방자치법을 형해화할 위험성이 있어, 오히려 지방자치제도 자체를 붕괴시킬 수도 있는 내용이므로, 재고와 숙의를 필요로 합니다.