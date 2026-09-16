예장통합, 전광훈 '이단성 있다' 연구보고서 채택

큰사진보기 ▲지난 6월 11일 공직선거법 위반 등 추가 기소된 전광훈 사랑제일교회 목사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲찬성 발언 중인 양재천 목사이대위 연구 보고서를 존중하여 그대로 받아들이자는 의견을 밝히는 양재천 목사 ⓒ 한국기독공보 생중계 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲반대 의견을 밝히는 심상효 목사절차상 하자 문제를 제기하며 이대위 연구 보고서를 보류하자는 취지의 발언을 하는 중인 심상효 목사 ⓒ 한국기독공보 유튜브 생중계 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲표결 결과예장통합 총회에서 전광훈 씨의 이단성 관련 이단사이비대책위원회의 연구 보고서가 총대 과반 찬성으로 채택되었다. ⓒ 한국기독공보 유튜브 생중계 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

대한예수교장로회 통합교단(PCK) 제111회 총회가 16일 이단사이비대책위원회(이대위)가 제출한 전광훈씨(서울사랑제일교회)의 이단성 관련 연구보고서를 찬반 토론 끝에 과반수로 채택했다. 이날 오후 회무에서 이대위는 추가 청원 사항을 보고하면서 전광훈씨에 대한 연구보고서를 상정했다. 지난해 제110회 총회가 순천노회, 순천남노회, 여수노회의 청원을 받아 1년간 연구하도록 맡긴 안건이다.이대위 위원장 권상석 목사는 연구보고서의 분량이 많다며 연구 결론 부분만 읽고 허락을 받아도 되는지 물었다. 이에 권위영 총회장은 연구보고서 채택 절차를 설명하도록 요청했다. 이에 이대위 위원장은 총대들이 보고서를 받기로 결의하면 별도 표결 없이 채택되지만, 반대 의견이 있을 경우 표결에 들어가며 과반수 찬성으로 결의한다고 설명했다.이대위 위원장은 연구보고서 결론을 낭독하며 전씨가 과거 소명서에서 발언에 신중하겠다고 약속했지만, 이후에도 각종 설교와 연설에서 유사한 주장을 반복했다고 밝혔다.보고서는 전씨가 생명책에 이름을 기록하거나 지우는 문제, 대통령이 될 사람에 대해 하나님의 계시를 받았다는 주장, 기독청에 헌금하면 보석 달린 면류관이 달랑거린다는 주장, 성령 세례와 구원에 관한 발언 등을 각종 설교와 연설로 반복 지속하였다고 하였다. 이어 이러한 발언은 기독교의 구원론과 계시론, 성령론 등에서 전통 기독교 신앙으로 받아들이기 어려운 이단적 요소를 포함하고 있다고 지적하였다.이대위는 전씨의 발언이 단순한 언어적 실수가 아니라 의도성을 띠고 지속·반복되고 있다고 판단했다. 또한 대규모 집회와 미디어를 통해 발언이 대중에게 전달되면서 한국 교회의 이미지와 선교에도 부정적인 영향을 미치고 있다고 밝혔다.이에 따라 이대위는 107회기 총회에서 전씨에게 이단으로 규정할 만한 사상이나 가르침이 없다고 판단했던 기존 연구 결론을 재검토해야 한다며, 전씨가 "이단성을 지니고 있는 것으로 판단된다"라고 결론 내렸음을 총대들에게 설명하였다.보고서 낭독 후 총회장은 이단 규정은 매우 중요한 사안이라며 신중한 판단을 당부했다. 이어 이번 이대위 연구 보고서에 대해 찬성과 반대 의견을 가진 총대 두 사람씩 발언 기회를 줘서 토론을 진행했다.찬성 발언에 나선 서울동노회 양재천 목사는 이대위가 1년 동안 연구한 결과인 만큼 그 결론을 존중해야 한다고 말했다.양 목사는 자신의 목회 경험을 소개하였다. 광화문 태극기 집회에 부정적인 설교를 한 뒤에 한 안수집사가 전광훈씨를 자신의 담임목사보다 더 중요한 '영적 영도자'로 여기는 듯한 태도를 보여 충격을 받았다고 전했다. 그는 교회가 정치적 집회에 지나치게 휩쓸려서는 안 된다며, 이대위의 연구보고서를 존중하여 그대로 채택하는 것이 합당하다고 주장했다.순천남노회 이홍술 목사는 "우리는 입으로 시인하여 구원받는다고 하였다"라면서 언어는 마음과 신앙을 드러내는 표현이므로 "전광훈씨의 표현은 그의 신앙이다"라고 말하였다. 그러면서 이대위가 오래 기도하며 심사숙고해 내린 연구 결론을 받아들여야 한다고 발언했다.반대 측에서는 전씨의 발언이 이단적 사상에 해당하는지 아니면 과격하고 부적절한 언어 표현의 문제인지 충분히 검토해야 한다는 주장이 나왔다.대구동노회 김경구 장로는 이단 문제로 인한 피해와 실태를 잘 알고 있다면서도, 이번 사안은 이단성에 해당하는지 신중하게 판단해야 한다고 말했다. 전씨가 사회 법정 대응을 언급했다는 점도 거론하며, 교단의 결정 과정에 절차상 문제가 없는지 살펴야 한다고 주장했다.포항교회 황수석 목사는 다른 교단들과의 협의 여부를 물으며, 한 교단만의 결정이 아니라 교단 간 협의를 거쳐 공동으로 대응하는 방안도 고려할 필요가 있다고 말했다.대전서노회 심상효 목사는 직통계시와 관련한 신학적 검토가 더 필요하다고 주장했다. 또 연구 과정에서 당사자에게 소명 기회를 제공했는지, 이대위 내부의 연구 절차가 적절하게 진행됐는지 등을 확인해야 한다고 지적했다. 사회 법정에서 방어권 보장 문제가 제기될 가능성도 언급하며, 교단의 결정이 법적·절차적 논란으로 이어지지 않도록 신중해야 한다고 말했다.토론 과정에서는 전광훈씨에게 소명 기회를 제공했는지를 둘러싼 절차 문제도 다뤄졌다. 이대위 전임 위원장 김태수 목사는 107회기 연구 당시에는 전씨에게 질의서를 보내 서면 답변을 받았다고 설명했다. 그러나 이번 연구에서는 이대위 규정상 당사자에게 서면 또는 대면으로 소명 기회를 줄 수 있도록 되어 있을 뿐, 반드시 소명 절차를 거쳐야 하는 것은 아니라며 이번에는 별도의 답변을 받지 않았다고 밝혔다.총회장은 이번 연구가 전씨의 발언 내용과 녹취 등을 토대로 진행됐다는 점을 확인했다. 찬반 토론을 마친 총회장은 이단 관련 결의는 교단의 위상과도 관련된 중요한 사안인 만큼 신중한 판단을 거듭 당부한 뒤 표결에 부쳤다.표결 결과 재석 총대 1085명 가운데 찬성 642표(59.2%), 반대 364표(33.6%)​로 연구보고서가 채택됐다. 부재 총대는 394명이었다. 재석 총대의 과반수는 543명으로, 찬성표가 과반을 넘었다.이번 결의로 예장통합은 전광훈씨에 대해 '이단성이 있다'고 판단한 이대위의 연구 결론을 공식적으로 받아들였다. 다만 이번 총회가 채택한 것은 '이단성 있다'는 연구보고서이며, 전광훈씨를 '이단'으로 규정한 것은 아니라는 점에서 구분할 필요가 있다.예장통합 총회 이단사이비대책위원회 시행세칙에 따르면 '이단성(사이비성)'은 "이단이나 사이비로 규정하기에는 정도가 약하나, 그러한 요소가 있어서 일정한 제재가 필요한 경우"​를 뜻한다. 따라서 '이단성 있다'는 판단은 '이단'과는 구별되지만, 단순히 참여를 자제하고 예의주시하는 수준을 넘어 일정한 제재가 필요하다고 판단한 것이다.특히 예장통합은 지난 제107회기에서 전광훈씨에 대해 '참여 자제 및 예의주시' 결정을 내린 바 있다. 이번에 이를 '이단성 있다'로 변경한 것은 전씨에 대한 교단의 판단 수위가 이전보다 높아졌음을 의미한다.전광훈씨에 대한 예장통합의 이번 결정이 향후 다른 교단의 판단과 교계의 관련 논의에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.