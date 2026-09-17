지하철 1시간 타고 가도 아깝지 않은 도서관이 생겼다

큰사진보기 ▲월계도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

대나무숲과 노란 우산이 공중에 떠 있는 모습이 눈길을 끌었다. 어린이열람실과 노란색 외관이 대나무숲 사이로 보이니, 도서관에 들어서기도 전에 따뜻한 느낌이 전해졌다.답답함을 덜어주는 통유리창과 격자무늬 벽면도 인상적이었다. 이런 외관을 보고 나니 도서관 내부는 또 어떤 분위기일지 궁금해졌다.지난 9월 10일 직접 월계도서관을 찾았다. 2023년 5월부터 1년 9개월 동안 리모델링 공사를 마친 월계도서관은 예전 모습을 상상하기 어려울 정도로 달라져 있었다. 건물의 기둥을 제외한 대부분이 바뀌었다고 한다.기존에 비해 비치된 책의 수는 절반 이하로 줄었다. 대신 책장이 있던 자리에는 다양한 좌석과 휴식 공간이 들어섰다. 단순히 책을 읽는 곳을 넘어 문화예술과 여가를 즐길 수 있는 공간으로 재탄생한 것이다. 책을 읽거나 대출하는 데 그쳤던 예전의 도서관과 달리, 이제는 오래 머물고 싶은 지역 문화복합공간이 됐다.도서관에 들어서면 가장 먼저 '그림책마루'라는 이름의 어린이 전용 공간이 펼쳐진다. 아이들의 키에 맞춘 책장과 작은 좌석들이 아기자기하게 꾸며져 있다. 이 모습을 보고 있으면 아이가 엄마 손을 잡고 먼저 가자고 조를 것 같다.'그림책마루' 옆에는 식물 카페 분위기가 나는 테라스가 있다. 테라스 안팎이 온통 식물로 둘러싸여 있어 소파에 앉아 여유롭게 쉬기에 딱2층 '모두의 거실'은 모든 세대가 함께 만나 거실처럼 편안하게 머무를 수 있는 공간이다. 곳곳에 다양한 좌석이 배치돼 있어 취향과 편의에 맞게 이용할 수 있다. 그래서인지 도서관 이용자의 연령대도 다양해 보였다.2층과 3층을 이어주는 내부 계단형 열람석도 눈에 들어왔다. 한쪽 벽면은 온통 식물로 채워져 있어 싱그러움이 느껴진다. 정면에는 커다란 창이 있어 햇살이 시원하게 들어온다.천장이 높아 공간이 탁 트여 있고, 식물과 햇살 덕분에 청량하면서도 따뜻한 분위기가 감돈다. 이곳에서는 자유롭게 앉거나 누워 책을 읽을 수 있다. 잠시 머무는 것만으로 매력이 느껴지는 공간이다.계단형 열람석을 따라 올라가면 3층 '생각서재'가 나온다. 2층과 닮은 듯하면서도 조금 다른 분위기다. 생각서재의 모든 자리에는 개별 콘센트가 설치돼 있어 어디에서든 디지털 기기를 사용할 수 있다. 다른 도서관이나 카페에서는 콘센트가 있는 자리를 차지하려고 신경 쓸 때가 많은데, 이곳에서는 그런 눈치를 볼 필요가 없다.월계도서관에서는 독특하게도 도서관 이용을 돕는 사족보행 로봇도 만날 수 있다. 로봇이 바쁘게 움직이고 있어 직접 이용해 보지는 못했지만, 이용객을 원하는 공간으로 안내하는 역할을 한다고 한다.월계도서관에서 내가 가장 오래 머물렀던 곳은 4층에 있는 '달빛소리홀'이었다. 이곳에서는 편하게 쉬면서 음악을 들을 수 있고, 다양한 공연과 문화예술 프로그램도 열린다.정면 스크린과 양쪽에서 울리는 묵직한 스피커 소리를 듣고 있으면 마치 음악감상실에 온 듯한 느낌이 든다. 한쪽에 놓인 그랜드피아노 덕분에 공연장 분위기도 느껴진다.스크린 영상을 감상하거나 창밖 풍경을 바라보며 음악을 듣기에도 좋다. 소파에 앉아 클래식이든 가요든 팝이든 장르에 상관없이 마음껏 음악을 즐길 수 있다. 책을 펼쳐 읽거나 생각을 정리하고, 가볍게 글을 써보는 데도 꽤 괜찮은 곳이다. 안쪽에는 무인카페 '달다방'도 있다. 시원한 음료 한 잔을 곁들이며 여유를 즐길 수 있다.문득 예전에 들렀던 의정부음악도서관이 떠올랐다. 그곳이 전문 음악도서관의 분위기라면, 월계도서관은 음악을 좀 더 편안하게 즐길 수 있는 휴식 공간에 가깝다. 서로 다른 매력이 있어 두 곳 모두 좋았다. 오래 머물고 싶고, 다시 오고 싶은 도서관이다.한 층 더 올라가면 옥상에 '달빛정원'이 있다. 잔디 위에는 테이블과 의자가 놓여 있다. 공부하다가, 혹은 책을 읽다가 옥상에 올라와 기지개를 켜거나 하늘을 바라보며 몸과 마음을 잠시 쉬어 갈 수 있는 공간이다. 히 햇살 좋은 봄이나 가을에는 많은 사람이 찾는 인기 공간이 될 것 같다.월계도서관은 곳곳에 식물이 자리한 플랜테리어 도서관이다. 식물들은 인테리어 효과뿐만 아니라 이용자에게 자연스러운 편안함과 청량감을 전해준다. 라온마루, 모두의 거실, 생각서재, 달빛소리홀, 달빛정원 등 각 공간의 이름도 도서관 특유의 아늑함을 더해준다.식물원과 스터디카페, 공연장의 장점을 한데 모아 놓은 곳 같았다. 1시간 넘게 지하철을 타고 찾아갔지만, 그 시간이 아깝지 않을 만큼 만족스러웠다.