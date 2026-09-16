높아지는 '나토-러시아' 군사적 긴장

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲지난달 11일 러시아 태평양함대 소속 함선들이 오호츠크해 근방에서 합동 훈련을 하고 있다. ⓒ 타스= 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

러시아와 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 사이의 군사적 긴장이 발트해와 동유럽을 중심으로 높아지고 있다. 최근 폴란드 국경 인근에서 러시아 드론 관련 사건이 잇따른 데 이어 이번에는 러시아 군함이 덴마크 군용 헬리콥터를 향해 조명탄을 발사하는 사건까지 발생했다.덴마크군에 따르면 지난 14일(현지 시각) 덴마크 공군 소속 페넥(Fennec) 헬리콥터가 덴마크 게드세르 앞바다 국제수 역에서 러시아 호위함을 상대로 일상적인 촬영·감시 임무를 수행하던 중 러시아 군함이 조명탄 2발을 발사했다. 이 가운데 한 발은 헬리콥터 가까이를 지나간 것으로 전해졌다.덴마크 정부는 러시아 측에 강하게 항의하고 주덴마크 러시아 대사를 소환했다. 이번 사건은 우크라이나 전쟁 이후 나토 동부전선과 발트해 주변에서 반복되는 군사적 긴장과 맞물려 주목받고 있다. 지난 13일에는 우크라이나 서부 야호딘 인근에서 러시아 드론이 열차를 공격했다. 해당 지역은 폴란드 국경과 매우 가까운 곳으로, 당시 유럽 전직 고위 인사들이 탑승했던 외교 관련 열차가 지나간 직후였다. 인명 피해는 발생하지 않았지만 폴란드는 국경 인근 방어 태세를 강화했다.이처럼 최근 러시아와 나토 회원국 사이에서 드론 침범, 군사시설 주변 활동, 군용기·군함 간 근접 상황 등이 이어지면서 유럽 안보에 대한 우려도 커지고 있다.현재의 대립을 이해하려면 냉전 시대로 거슬러 올라갈 필요가 있다. 나토는 1949년 미국과 서유럽 국가들이 소련의 군사적 위협에 대응하기 위해 창설했다. 이에 맞서 소련은 1955년 바르샤바조약기구를 결성하면서 유럽은 나토와 바르샤바조약기구라는 두 군사동맹으로 나뉘었다.1991년 소련이 붕괴하면서 냉전이 끝나자나토와 러시아의 관계에도 변화가 나타났다. 러시아는 1991년 북대서양협력회의에 참여했고 1994년에는 나토의 평화를 위한 동반자관계(PfP)에 가입하는 등 협력의 길을 걸었다. 러시아군이 나토 주도의 발칸 평화유지 활동에 참여하기도 했다.1997년에는 나토와 러시아가 '나토-러시아 기본협정'을 체결했다. 양측은 당시 서로 적으로 간주하지 않는다는 원칙 아래 협력과 안보대화를 추진했다. 협력을 위한 상설공동위원회도 출범했다. 2002년에는 한 단계 더 나아가 나토-러시아 이사회(NRC)가 출범했다. 테러 대응, 대량살상무기 확산 방지, 평화유지 등 공동 관심사를 놓고 협력하는 관계가 형성됐다.그러나 이 같은 협력은 나토의 동유럽 확대와 맞물리면서 점차 균열이 생겼다. 1999년 폴란드·헝가리·체코가 나토에 가입했고, 2004년에는 발트 3국을 비롯한 동유럽 국가들이 대거 나토에 합류했다. 나토는 각국이 스스로 안보동맹을 선택할 권리가 있다고 했지만, 러시아에서는 나토가 자국 국경을 향해 계속 확대되는 것으로 받아들였다. 여기에 1999년 코소보 전쟁과 나토의 유고슬라비아 공습, 2008년 러시아-조지아 전쟁 등이 이어지면서 양측의 불신은 더욱 커졌다.나토와 러시아 관계가 사실상 파탄에 이른 결정적 계기는 2014년 우크라이나 사태였다. 2014년 우크라이나에서 친러 성향의 빅토르 야누코비치 정권이 붕괴하고 친서방 성향의 정부가 들어서면서 러시아와 우크라이나의 갈등이 폭발했다. 러시아는 크림반도를 장악한 뒤 병합을 선언했고, 나토는 이를 불법적인 병합으로 규정했다.이후 나토와 러시아의 실질적인 민간·군사 협력은 크게 축소됐다. 다만 우발적인 군사 충돌을 막기 위한 소통 채널은 유지됐다. 이때부터 나토와 러시아의 관계는 사실상 협력에서 전략적 대립으로 전환됐다.2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공하면서 대립은 더욱 격화됐다.나토는 직접적인 교전에는 참여하지 않았지만, 회원국들을 중심으로 우크라이나에 군사·재정·정치적 지원을 제공했다. 러시아는 나토의 우크라이나 지원과 동유럽에서의 군사력 강화 자체를 러시아에 대한 전략적 위협으로 규정했다. 나토 역시 러시아를 더 이상 협력 파트너로 볼 수 없다는 방향으로 관계를 재정립했다.나토와 러시아의 갈등에는 유럽 안보질서에 대한 상이한 인식이 자리 잡고 있다. 나토와 서방의 기본 방침은 각 국가가 원하는 동맹을 자유롭게 선택할 권리가 있다는 것이다. 이에 따라 냉전 이후 동유럽 국가들이 나토에 가입하는 것은 주권국가의 선택이라는 논리다.반면 러시아의 핵심적인 안보 인식에는 자국 국경 주변에서 나토의 군사적 영향력이 확대되는 것을 제한해야 한다는 생각이 자리 잡고 있다. 특히 우크라이나와 조지아 등 옛 소련권 국가가 나토와 EU에 가까워지는 것을 러시아의 전략적 영향력과 안보에 대한 문제로 받아들여 왔다.결국 양측의 대립은 단순히 군사력 경쟁만의 문제가 아니다. '유럽 국가들이 원하는 동맹을 선택할 권리'와 '러시아가 주변 지역을 핵심적인 안보공간으로 보는 인식'이 충돌하는 구조가 현재 나토와 러시아 갈등의 중요한 배경이다.그리고 우크라이나 전쟁 이후 이러한 전략적 충돌이 동유럽과 발트해 일대의 실제 군사적 긴장으로 이어지면서, 덴마크 헬리콥터에 대한 러시아 군함의 조명탄 발사와 같은 사건도 발생하고 있다.