홍지선 "광주공항 2028년 이전 계획대로 추진"

홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 "내년까지 무안국제공항 활주로 정비를 마치고 2028년 광주공항 이전을 계획대로 추진하겠다"고 밝혔다.
홍 후보자는 이날 열린 국토부 장관 후보자 국회 인사청문회에서 부승찬 더불어민주당 의원의 광주공항 이전과 무안공항 활주로 문제에 대한 질의에 이같이 답했다.
광주공항은 2028년 상반기 폐쇄하고, 민간공항은 무안공항으로 이전할 계획이었으나 최근 무안공항 활주로 문제가 변수로 떠올랐다.(관련 기사 : [단독] 광주공항 국제선 연내 취항... 무안공항 활주로 문제 탓
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국토부가 최근 무안공항 활주로 포장 상태를 점검한 결과 중심부 침하가 발견돼 재개항에 1~2년의 기간이 필요한 것으로 확인됐다.
이 문제와 관련해 부 의원은 "서남권 반도체 클러스터를 이재명 정부에서 중요하게 생각하고 있다"며 "광주공항이 지금 계획된 대로 무안공항으로 갈 수가 있나. 다 꼬이는 것 아니냐"고 물었다.
또한 "국토부에서 무안공항과 관련해 1~2년 재개항이 불가능하다고 밝히면서 무안군수가 (광주 군공항 이전) 최종 단계인 주민투표 보이콧까지 언급하고 있다"며 "재개항 시점과 정비 계획을 명확하게 밝혀야 한다"고 지적했다.
이에 대해 홍 후보자는 "주기적으로 5년마다 무안공항 활주로에 대한 성능 평가 시험을 하게 돼 있다"며 "올해 초 검사 때 겉으로는 별 이상이 없었는데 코어를 일부 시추해 보니 기층 부분이 약간 부실한 게 검측돼 전면 조사하고 있다"고 설명했다.
그러면서 "최대한 탄약고부터 정비가 필요한 부분, 공사가 빨리 착공할 수 있는 부분부터 시작하겠다"며 "내년까지는 무안공항의 활주로 정비를 마치고 옮길 수 있다고 생각한다"고 답했다.
무안군의 반발과 관련해서는 "충분하게 지역에 설명하고 소통해서 오해를 풀겠다"고 덧붙였다.