지극한 사랑의 이야기 '작별하지 않는다'

큰사진보기 ▲미국 소방차미국 소방차에서 볼 수 있는 Never Forget 911 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲작별하지 않는다지극한 사랑에 대한 이야기를 담은 한강의 소설 ⓒ 이순영 관련사진보기

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미국은 매년 9월 11일이 되면 2001년에 일어난 9.11 테러 희생자를 기리기 위한 추모 및 메모리얼 행사를 개최한다. 뉴욕 세계무역센터 그라운드 제로 공식 추모식에서는 유가족들이 직접 희생자들의 이름을 한 명씩 낭독한다. 밤이 되면 추모광장에서 무너진 쌍둥이 빌딩을 상징하는 빛 기둥을 쏘아 올린다.희생자를 기리고 그 속에서 보인 숭고한 인간애와 희생정신으로부터 교훈을 얻으려는 이와 같은 행보는 미국 소방차에 '절대로 잊지 말자 911'(Never Forget 911)이란 표어로 남았다. 9.11에 대한 기억 없이 자라는 미래 세대들에게도 이 사건이 미친 영향을 이해하는 교육도 꾸준히 해 오고 있다.이들이 비극적 사건을 기억하고자 하는 것은 테러리즘은 죽어서는 안 될 무고한 사람들이 피해를 입는 등의 파괴적 결과를 초래한다는 것을 인식하고 '증오'에 맞서 인간 가치를 보존하기 위해서다. 또한 테러 공격 이후 미국은 인간성 회복이라는 대의를 이뤄낸 모범적이고도 선진적 시민의식을 보여주었다. 나는 9·11과 작별하지 않으려는 미국인들의 노력에서 노벨상 수상 작가 한강을 보았다. 그녀가 <작별하지 않는다>를 통해 보여준 메시지가 이와 같았기 때문이다.한강의 작품은 문학적인 수사와 기교의 교과서라 할 수 있을 정도로 문장력이 뛰어나다. 탁월한 글재주와 생명을 다해 한 문장 한 문장 뽑아내는 노력이 결합해 대체 불가한 능력이 되는 것이다. 그래서 그의 작품은 작가의 문학적 재능과 그에 못지않은 노력을 접목해 그야말로 천재가 노력하면 당할 자 없다는 게 무엇인지를 보여준다. 다작을 해 온 경력 작가다 보니 펜을 쥐면 소설 한 권이 뚝딱하고 나올 법도 한데, 작가는 작품을 쉽게 쓰지 않는다. 그러나 탈고를 하고 나면 건강이 안 좋아진다는 작가의 말은 이를 뒷받침해 준다. 작품 하나를 쓸 때도 여러 가지 버전의 구성을 기획하고 그중 가장 적격인 하나를 채택해 나머지를 다 버린다고 하니 그의 작품을 읽을 땐 채무감이 느껴진다.그런 작가의 재능과 노력을 역사적 비극에 대한 공감과 연민의 인간됨을 추구하자는 메시지를 담는 데 사용하는 것은 우리 사회에 있어 큰 축복이 아닐 수 없다. <작별하지 않는다>는 4. 3 사건이라는 참혹한 역사적 기억을 되살려 현재와 미래를 구하는 데에까지 나아갔다. 제주 인구의 10분의 1이 죽어나간 엄청난 인명 손실을 일으킨 것은 다름 아닌 국가 폭력에 의한 것이었다. 작가는 작품을 통해 이러한 비극을 막기 위한 공동체의 결의는 국가가 계속되는 한 이어져 나가야 하므로 이것과 '작별하지 않는' 인간됨을 우리에게 전하고 있다.그렇게 제주 4. 3 사건은 한강을 통해 세상에 알려지고 사람들의 역사적 기억 속에 남게 되었다. 더 나아가 <작별하지 않는다>는 국내에서뿐 아니라 해외서도 인정받아 2023년 프랑스 메디치 외국 문학상을 받았다. 또한 제주 4. 3 사건은 미군정이 강경 진압의 최고 통치 주체로 군경 작전 지휘를 했고 이에 대해 책임을 묻고 있는 와중에 2026년 전미도서비평가협회상을 수상했다. 이제 한강의 소설은 그저 책으로 그치는 것이 아니라 사회적, 정치적 영향력을 발휘하며 세상을 변화시키는 데까지 나아가 있는 것이다.이야기의 중심 축이 되고 있는 세 여인, 4. 3 사건의 피해자 유족인 인선의 모 그리고 그 어두운 그늘 아래 살아야 했던 인선 그리고 도시의 학살에 대한 소설을 쓰고 트라우마에 사로잡혀 살고 있는 경하는 모두 4. 3 사건으로 연대한다. 열 세 살 때 인선의 모는 죽은 자들 얼굴에 떨어진 눈을 치우며 가족의 시신을 확인한다. 사람 위에 떨어진 눈이 녹지 않는 것은 죽었음을 의미한다는 하나의 인과를 인식한 그녀는 이후 인선이 축대에서 미끄러져 사경을 헤맬 때 그녀가 죽었다고 생각한다. 그녀의 꿈에 인선의 얼굴에서 눈이 녹지 않았기 때문이다.인선은 엄마가 악몽을 꾸지 않으려고 이불 밑에 실톱을 놓고 자면서도 악몽을 꾸는 그 어둠과 나약함이 싫어 가출을 한다. 그러면서 눈이 죽음을 증거해 주는 것과 함께 엄마의 삶 속에 꽈리를 틀어 옭아매고 있는 4. 3의 이야기를 전해 듣는다. 눈은 그렇게 과거를 소환해 현재와 연결해준다. 눈은 그렇게 여인들에게 역경과 시련을 준다. 경하가 인선의 앵무새를 돌보기 위해 제주에 가는 길에 마주했던 폭설 또한 그렇다. 눈은 작별하게 만들고 이로써 망각에 이르게 하는 장애 요소다.하지만 인선의 모와 인선 그리고 경하를 연결해주는 소재이기도 하다. 경하가 자기 얼굴의 눈송이와 인선이 맞았던 눈송이를 같은 것으로 인식하기 때문이다. 더 나아가 운동장에서 죽은 사람의 얼굴에 쌓였던 눈과 자신의 손에 묻은 눈이 같은 것이 아니란 법이 없다고 받아들이며 공동체를 하나로 묶어 버린다. 이는 4. 3 사건이 비단 개인 지역 사회의 비극에 국한된 것이 아니라 그것이 내가 될 수도 있었고 우리가 될 수도 있었다는 데로 확대된다. 무고한 자들의 잘못을 굳이 찾자면 그저 그 날 거기에 있었던 것처럼 폭정의 희생자는 누구나 혹은 모두가 될 수 있다는 관점이 형성된 것이다.그렇게 경하는 꿈인지 현실인지 모를 착란 가운데 병원에 있어야 할 그리고 손가락 두 개가 절단되어 있어야 할 인선을 제주도에서 만난다. 아니 죽음의 경계 어디쯤일지 모를, 동시에 존재하는 또 다른 공간일지 모를 그 모호함 속에 인선으로부터 아버지가 겪은 4. 3의 이야기를 전해 듣는다. 죽은 자의 고통은 죽음에서 끝나지만 산 자의 것은 삶이 계속되는 한 따라다닌 것처럼 세대를 타고 내려와 인선의 삶으로 녹아내린 4. 3 사건의 상처와 아픔을 본다.4. 3과 아무런 상관이 없을 것 같은 경하가 포기하지 않고 꺼져가는 불꽃을 들고 간 것은 작별하지 않겠다는 그녀의 의지이자, 피해자에 대한 애도였다. 그녀가 지핀 불꽃이 아슬아슬했던 것에서부터 심장이 고동치는 듯한 꽃봉오리로 피어오른 것은 이 이야기가 4. 3 사건을 세상에 알리는 기폭제가 될 것임을 희망해서가 아닐까? 그래서 작가는 에필로그에 따로 이것이 '지극한 사랑'에 대한 이야기라 했다. 잔혹하고 끔찍했던 역사를 고발하는 사회 소설이 아닌 사랑의 이야기로 정기해둔 건 이 작품이 피해자들에 대한 연민과 공감이 없었다면 나오지 않았을 것이기 때문이다.우리나라 문학 역사상 최초로 4. 3 사건을 다룬 작품은 현기영의 <순이 삼촌>이다. 이 작품을 읽었던 이산하 시인은 4. 3 사건을 입에 올리는 것조차 금기였던 시절 목숨을 걸고 진실을 세상 밖으로 꺼내기 위해 <한라산>으로 탄생시킨다. 그러나 당시 표현의 자유와 역사적 진실을 짓밟았던 독재 정권은 그를 수감하고 고문했다. 그가 관여했던 인천의 노동운동팀의 한 노동자가 고문에 못 이겨 그의 소재를 누설하는 바람에 발각됐기 때문이다. 이후 그 노동자는 죄책감에 자살을 하고 만다.현재 우리가 당연하게 누리고 있는 자유와 민주주의는 우리로부터 비롯된 것이 아니다. 이렇게 지난 역사 속에서 목숨 건 투쟁을 해 온 사람들 덕분에 가능했던 것이다. 이는 또한 그들의 목숨 값인 것이다. 이런 까닭에 절대로 사건의 희생자와 가족 그리고 한국 민주화에 힘쓴 사람들에 대한 악의적 조롱을 해서는 안 된다.<순이 삼촌>이 <한라산>으로 이어졌듯이 <작별하지 않는다>가 더 많은 사람들을 통해 이어졌으면 한다. 이들 작가들이 가지고 있는 숭고한 인간애의 결정체가 제주 4. 3과 같은 역사적 기억과 작별하지 않도록 한 것처럼 우리 또한 사랑을 가진 기억으로 인간적 다짐과 연대가 뼈아픈 독재의 잔재를 청산해 나갈 것이다. 우리가 인간이기에 인간성의 깊은 심연에 촛불을 밝히듯 이것이 '지극한 사랑'에 관한 역사로 거듭날 수 있기를 희망해 본다.