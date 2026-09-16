민경선 고양시장 "예산 쓰기 전 사업효과부터 따져야"…내년 예산 '선택과 집중'

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 16일 고양시청 대회의실에서 시정회의를 열고 내년 본예산 편성 방향과 부서별 주요 사업을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 16일 고양시청 대회의실에서 시정회의를 열고 내년 본예산 편성 방향과 부서별 주요 사업을 논의하고 있다. ⓒ 고양특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 16일 고양시청 대회의실에서 시정회의를 열고 내년 본예산 편성 방향과 부서별 주요 사업을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 2027년도 본예산 편성을 앞두고 사업별 필요성과 시민 체감 효과를 면밀히 따져 예산을 배분하겠다는 방침을 밝혔다. 관행적으로 이어져 온 사업은 일몰제 등을 적극 검토하고, 신규 사업 역시 공약이라는 이유만으로 추진하지 않겠다는 원칙을 제시했다.민경선 시장은 16일 고양시청 대회의실에서 열린 시정회의에서 내년도 본예산 편성 방향과 부서별 주요 사업을 논의했다. 이날 회의에서는 특히 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서 사업의 우선순위를 어떻게 조정할 것인지가 주요하게 다뤄졌다.이경희 기획조정실장은 현재까지 작성된 2027년도 예산안의 세입 요구액이 전년보다 0.3% 감소한 반면 세출 요구액은 12.4% 증가했다고 설명했다. 세입을 넘어서는 세출 요구액이 약 3,650억 원에 달해 전 부서의 심사와 조정이 불가피하다는 것이다.여기에 경기도의 재정 상황도 변수다. 경기도가 재정 비상 상황을 선언하면서 도비 보조율이 조정될 경우 고양시가 부담해야 할 시비가 늘어날 가능성이 제기됐다. 김보경 예산담당관은 도비 보조율 조정에 따라 고양시의 추가 재정 부담액이 많이 증가할 수 있다고 보고했다.민경선 시장이 이날 특히 강조한 것은 사업을 시작하는 단계에서부터 필요성과 효과를 따져야 한다는 점이었다.민 시장은 신규 사업에 대해 "공약사항이기 때문에 추진하는 것이 아니라, 왜 필요한지에 대한 논리를 명확히 보강해야 한다"고 주문했다. 한 번 예산을 투입하기 시작한 사업은 이후 중단하기가 쉽지 않은 만큼 사전에 사업의 필요성과 효과를 충분히 검토해야 한다는 취지다.이미 추진 중인 사업에 대해서도 예외는 아니었다. 도비가 축소되거나 폐지되는 사업이라고 해서 무조건 시비로 보전하기보다는 사업 자체를 축소하거나 일몰하는 방안을 검토하도록 했다. 계속 추진할 필요가 있다면 그 이유와 재원 조달 방안을 함께 제시해야 한다는 것이다.불필요하거나 중복되는 연구용역과 목적이 불분명한 해외 출장 예산도 재검토 대상으로 거론됐다. 민경선 시장은 국가사업과 관련해서는 고양시가 별도의 용역을 추진하기보다 시민 의견을 취합해 국가 용역에 반영하는 방식이 효율적일 수 있다고 제안했다.박원석 제1부시장 역시 "관행적으로, 타성에 젖어 지속해 온 사업과 용역을 전반적으로 재점검할 필요가 있다"고 강조했다.민경선 시장은 일부 보조금 사업 등에서 형식적인 운영이 이뤄지는 문제도 지적했다. 보여주기식 사업이라면 사업 내용을 다시 살펴 시민들이 실제로 효과를 느낄 수 있도록 개선해야 한다는 주문이다.도로·시설 사업의 경우에는 보상 절차가 장기화하면서 예산이 다음 연도로 넘어가는 사례가 있다는 점을 언급하며, 선택과 집중을 통해 이월을 최소화할 것도 당부했다.이번 시정회의에서 제시된 방향은 결국 한정된 재원으로 모든 사업을 유지하기보다 사업의 필요성과 효과를 기준으로 우선순위를 다시 정하겠다는 것으로 요약된다.특히 세입은 줄고 세출 요구는 많이 늘어난 데다 경기도의 보조율 조정 가능성까지 제기된 상황에서, 고양시가 내년도 예산안에서 어떤 사업을 줄이고 어떤 사업에 재원을 집중할지가 민선 9기 재정 운용의 중요한 시험대가 될 전망이다.민경선 시장은 회의를 마무리하며 실·국·소장들에게 사업의 필요성과 재정 여건을 종합적으로 고려해 사업의 속도와 우선순위를 조정하고, 사업 축소나 추진 필요성을 자체적으로 적극 검토해 달라고 당부했다.