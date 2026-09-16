14년째 바꾸지 않은 프로필, 마침내 예언이 됐다

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'나는 지금 행복하다.'

큰사진보기 ▲카톡프로필2012년 6월부터 14년이라는 세월동안 한 번도 바꾸지 않은 카톡 프로필입니다. '나는 지금 행복하다.' ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"이번에 아들에게 남은 거 다 주려고 했는데 조금 모자라네."

"내가 150만 원 줄 수 있는데, 이걸 보태도 부족할까?"

"고마워. 당신 글로소득은 다음 달에 내가 꼭 돌려줄게. 이제 앞으로 우린 부자가 될 거야."

"아들, 고맙다. 덕분에 잘 썼다."

"제가 도와드리지 못해 죄송해요."

"아들, 엄마가 글 써서 돈 벌면 이자 많이 줄게. 고마워."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

이 문장은 내 카카오톡 상태 메시지에 있는 글이다. 2012년 6월에 쓴 문장을 14년이라는 세월이 흐른 지금까지 단 한 번도 바꾸지 않은 메시지다. 정말 행복해지고 싶어서, 나를 다잡기 위해서 쓴 예언 문장이다.살다 보면 뜻하지 않게 어려움에 부닥치는 경우가 있다. 2012년 겨울, 사업장 문을 닫으며 크나큰 시련을 겪었다. 삶의 끈을 놓고 싶을 만큼 힘들어하던 그때 우리 부부에게 따뜻한 손길을 내민 은인이 있었다.남편의 친한 지인이 주택담보 대출을 받아 5000만 원이라는 거금을 선뜻 빌려주었다. 15년 동안 천천히 갚으면 된다며 내어준 그 돈으로 급한 불은 끌 수 있었다. 그분 덕에 꺼져가던 삶의 불씨가 다시 타올랐다고 해도 과언이 아니다. 지금 생각해도 그 은혜는 잊을 수 없다.살던 집까지 팔고 월세로 나 앉았을 때 집에는 1만 원짜리 지폐 한 장도 없었다. 돼지 저금통에 들어있는 동전이 우리의 재산 전부였다. 남편은 낮에는 아직 정리가 덜 된 학원에 나가 강의를 했고 밤이면 물류센터에 나가 일을 했다. 당시 하루 일당은 2만 8000원이었다. 남편이 밤잠도 못 자고 힘들게 벌어온 피 땀 눈물이 배인 그 돈을 쓰기가 미안하기도 하고 고맙기도 해서 며칠간 봉투째 서랍 속에 고이 모셔두었다가 생활비로 썼다.은인 덕분에 다시 일어선 나는 일거리를 찾아 나섰다. 지인이 운영하는 학원에 부원장으로 오라는 제의를 받았지만, 나는 이미 패배자라는 생각에 다신 학원가에 발들일 엄두를 내지 못했다. 결국, 한 번도 경험하지 못했던 새로운 직업에 발을 들였다.고객 상담만 하면 되는 줄 알고 면접을 본 거였는데 알고 보니 보험 텔레마케터였다. 이전까지의 나는 전화로 보험에 가입해 본 적도 없는 완전 신출내기였다. 그런데 일을 하면 할수록 이상하게도 그 일이 나에게 잘 맞았다. 얼굴도 모르는 사람들에게 전화하여 보험을 판매하는 일이 처음엔 두렵고 떨렸다.텔레마케터 일은 순조롭게 잘 이어져 나갔다. 한여름에 에어컨을 빵빵하게 틀어도 전기요금 걱정이 없고 달마다 내는 건물 임차료도 신경 쓰지 않아도 되었다. 내가 월급을 주는 사람이 아닌 월급을 받는 세상이 그리도 행복한 줄 처음 알게 되었다. 그리고 그때 '나는 지금 행복하다.'라고 느꼈고 그 마음을 잊지 않기 위해 상태 메시지로 적어두었다.2012년 7월 말, 남편은 학원을 정리하고 화물차 운송업에 뛰어들었다. 그 역시 처음 하는 일이라 힘들었지만, 마음만은 행복하다고 했다. 우리 부부는 각자의 자리에서 남들보다 더 열심히 일했다. 덜 입고 덜 먹으며 한 푼 두 푼 차곡차곡 모아 지인이 빌려준 돈과 태산같이 높은 빚을 갚는 데 집중했다. 그렇게 하여 10년 만에 그 모든 빚을 청산할 수 있었다. 숨도 쉬지 못할 만큼 빚더미에 올라앉았을 때가 까마득한 옛이야기가 된 셈이다.인생이 모두 쉽게 풀리지는 않는다. 우리에겐 월세라는 큰 구멍이 있었다. 한 달 벌어 월세 내면 남기는커녕 모여지지도 않았다. 궁하면 통한다더니 LH 10년 공공임대에 당첨되어 지금 사는 집으로 이사 올 수 있었다. 빚잔치에 돈을 다 썼더니 이번엔 보증금이 턱없이 부족한 것이다. 지인을 통해 은행을 소개받아 운 좋게도 전세자금을 대출받을 수 있었다. 이제 4년 후면 분양받을 수 있다.전세자금대출 7000만 원도 4년 만에 다 갚았다. 이제 빚이라는 어두운 그림자에서 벗어나 적금이란 걸 처음으로 탔을 때의 기쁨은 이루 말로 표현할 수 없었다.그때 덜커덩 남편의 화물차가 말썽을 부렸다. 일을 더 하려면 24년이나 탄 차를 바꿔야 했다. 차는 8000만 원인데 우리가 모은 돈은 탈탈 털어도 3000만 원뿐이었다. 또 이 돈을 어디에서 구한단 말인가?절체절명의 순간, 이번에도 은인이 나타났다. 바로 하나밖에 없는 아들이었다. 아들도 결혼해서 가정을 꾸리며 살고 있는데 선뜻 이자 없이 2000만 원을 빌려준다는 것이다. 남은 3000만 원은 남편이 이리저리 알아보고 금리가 가장 싼 금융권에서 해결했다. 캐피탈보다 훨씬 저렴해서 원리금 상환에도 아주 유리하다. 3월에 대출받고 매달 150만 원씩 원리금을 갚아나가는 중이니 29개월만 갚으면 끝이다.돈 관계는 확실한 게 좋다. 특히 가족이나 지인과 엮여있다면 더 신중해야 하고 빨리 갚는 게 좋다. 남편은 화물차를 산 이후로 더 열심히 일한다. 회사 일이 바쁘기도 하지만 몸이 축나지 않는 선에서 한 푼이라도 더 벌려고 애를 쓴다.한 달에 한두 번 쉬는 게 다인 남편의 수고로움은 아내인 내가 봐도 찬사를 보낼 수밖에 없다. 계속 열심히 일하여 아들에게 빌린 돈을 갚기 시작했다. 석 달 전에 천만 원을 먼저 갚았고, 지난달에 오백만 원을 갚았다. 이번 달에 남은 오백만 원을 갚으려 했으나 지난번에 난 차 사고 수리비가 많이 나왔다.며칠 전 남편이 볼멘소리하는 것을 들었다. 내가 도와줄 수 있는 게 없을까 고민하다가 조심스럽게 말을 꺼냈다.사실, 나는 남편에게 생활비를 받아서 쓴다. 긴축 재정이라 진짜 안 입고 덜 먹으며 아껴 쓴다. 남편의 화물차를 사기 전에는 생활비를 넉넉하게 받아서 적금도 들었지만, 지금은 빠듯해서 겨우 입에 풀칠할 정도이다.내가 가진 비상금은 '글로소득'이다. 공모전 상금이나 원고료를 따로 모아두는 통장이 있다. 남편 차를 바꿀 때 100만 원을 보탠 후 다시 모은 돈이다. 먼지처럼 작고 가벼운 금액이지만 내 마음을 표현하고 싶었다.눈알이 빨개지며 말하는 남편을 보니 갑자기 내 마음도 울컥해졌다.남편이 아들에게 마지막 금액을 송금했다. 5초나 지났을까. 아들에게 전화가 왔다. 스피커폰으로 셋이서 통화했다.그 말에 내가 큰소리로 외쳤다.포기하지 않길 잘 했다. 그때 힘들다고 삶의 끈을 놓아버렸다면 주변의 사람들이 이리 따뜻하다는 걸 몰랐을 것이다. 가장 힘들 때 우리 부부를 일으켜 준 은인이 있다는 것 만으로도 감사한 일이고 행복한 일이다.그래서 나는 오늘도 마음에 새긴다. '나는 지금 행복하다.'그리고 한 가지 더 마음에 새긴다. '우린 앞으로 부자가 될 거야.'