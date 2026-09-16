"인사 시스템이 '현지 시스템'인가?" 청문회에 소환된 그 이름

큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

"한국부동산원장, GH(경기주택도시공사) 출신이죠? LH(한국토지주택공사) 사장, 경기도 건설국장 출신이죠? 코레일 사장, 경기개발연구원 부원장 출신이죠? 국토부 출신 전문가들은 하나도 임명을 안 해요."

정 의원 : "후보자가 이재명 지사 공무원에서 이재명 정부의 국토부 2차관에 발탁되고 또 8개월 만에 지금 장관 지명까지 됐는데, 경기도청 근무시에 김현지 비서관 아시죠?"



홍 후보자 : "안면은 있습니다."



정 의원 : "친하시죠?"



홍 후보자 : "뭐 친하다고 말씀드릴..."



정 의원 : "도지사 비서실 김현지 비서관 당연히 알 것 아닙니까. 그렇죠?"



홍 후보자 : "업무적으로 서로 협의한 사실은 없습니다."

국민의힘 의원들이 홍지선 국토교통부 장관 후보자와 이재명 대통령의 '인연'을 문제 삼고 나섰다. 경기도청에서 함께 호흡을 맞춘 경력 덕분에 국토부 2차관을 거쳐 장관직 지명까지 받은 것 아니냐는 의혹이다. 홍 후보자는 2018년~2021년 이 대통령이 경기도지사를 지낼 당시 철도항만물류국장과 도시주택실장을 역임했고, 대표적 주거정책인 '기본주택' 실무를 맡은 바 있다.국회 국토교통위원회 소속 엄태영 국민의힘 의원은 16일 홍 후보자 인사청문회에서 "한 달 전 후보자에게 '인사청문회에서 한 번 만납시다'라고 말한 걸 기억하나"라고 물으며 질의를 시작했다.그는 "농담삼아 했는데 예언처럼 딱 맞아떨어졌다. 이 대통령 취임 후 1년여 동안 인사 스타일을 볼 때 후보자가 될 것 같았다"라며 "며칠 조사를 해봤는데, '경기도-성남 라인' 아니면 주요 임명직에 가질 못한다"라고 말했다. 이 대통령이 성남시장-경기도지사로 재직할 때 같이 근무한 인물들을 중심으로 인사가 이뤄진다는 주장이다.엄 의원은 "대통령께서 백현동 용도변경 관련해 국토부가 직무유기로 문제 삼겠다 협박했다고 (발언)한 데 트라우마가 있는 것 아닌가 싶다. 기소되고 재판받아서 국토부 출신을 아주 배제하는 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 했다. 이 대통령은 백현동 발언과 관련해 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 재판에 넘겨졌다. 대법원은 무죄를 선고한 항소심을 깨고 해당 사건을 2024년 대선 직전 유죄 취지로 파기환송 했다. 이 대통령 당선 후 재판은 중단된 상태다.그는 "국회의원 중에도 국토부 차관 출신이 몇 명 있다. 혹시 장관이 되나 기다렸는데 역시 또 다 배제다. 경기-성남 라인 아니면 이 정부에서 (장관 지명은) 어렵겠구나 하는 생각이 들었다"며 "(대통령이) 인재풀을 다양하게 쓰고 있는지 의문"이라고 지적했다.같은 당 정동만 의원은 홍 후보자가 경기도 라인이기 때문에 이 대통령 최측근으로 불리는 김현지 청와대 제1부속실장이 국토부 장관으로 추천한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.정 의원은 "이번 인사 개각에서 김현지 실장이 컨트롤타워 역할을 했고, 후보자가 성남-경기 라인의 한 사람이었기 때문에 은혜를 입었다는 의혹이 계속 나오고 있는 것이지 않나"라며 "김 실장에게 전화받았나? 아니면 대통령에게 직접 들었나?"라고 물었다.홍 후보자가 "부속실장은 인사 관련 업무와 상관이 없는 거로 안다. 인사 관련해서 제가 이 자리에서 말씀드리는 건 어렵다"라고 말을 아꼈다.그러자 정 의원은 "이 정부의 인사검증 시스템이 '현지 시스템'인가"라고 되물었다. 홍 후보자가 못 알아듣자 "현지 시스템이냐고요"라고 반복했다. 이어 "누구한테 전화받았다는 이야기는 할 수 있지 않냐"며 "부동산 정책 때문에 지지율이 수직 낙하하고 있는데 계속 국가의 장관까지 이유 없는 승진이 연속된다면 국민이 납득하겠나"라고 비판했다.또한 정 의원은 "지금 차기 (국토부) 2차관도 경기도 출신이 온다고 하는데 맞나"라고 물었고, 홍 후보자는 "그 사실은 제가 들은 적이 없다"고 답했다.