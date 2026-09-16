안민석, 학부모 800명 앞에 섰다…'경기교육대전환' 직접 설명

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 16일 고양 킨텍스 그랜드볼룸에서 학부모 800여 명을 대상으로 개최한 ‘2026 경기교육대전환 학부모 특강’에서 폰프리스쿨, 독서·예술·스포츠(RAS) 교육, 벽깨기, 교권회복 등 민선6기 경기도교육청에서 추진하는 주요 경기교육 정책을 소개하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 16일 고양 킨텍스 그랜드볼룸에서 학부모 800여 명을 대상으로 개최한 ‘2026 경기교육대전환 학부모 특강’에서 폰프리스쿨, 독서·예술·스포츠(RAS) 교육, 벽깨기, 교권보호 등 민선6기 경기도교육청에서 추진하는 주요 경기교육 정책을 소개하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 16일 고양 킨텍스 그랜드볼룸에서 학부모 800여 명을 대상으로 개최한 ‘2026 경기교육대전환 학부모 특강’에서 폰프리스쿨, 독서·예술·스포츠(RAS) 교육, 벽깨기, 교권회복 등 민선6기 경기도교육청에서 추진하는 주요 경기교육 정책을 소개하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 16일 고양 킨텍스 그랜드볼룸에서 학부모 800여 명을 대상으로 개최한 ‘2026 경기교육대전환 학부모 특강’에서 학부모들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 경기지역 학부모 800여 명 앞에 직접 섰다. 자신이 추진하는 '경기교육대전환'의 주요 정책을 설명하는 동시에 교육 현안에 대한 학부모들의 질문을 직접 듣고 답하기 위해서다. 안민석 교육감은 이번 만남을 시작으로 도내 시군을 찾아가는 타운홀미팅을 이어가며 학부모와의 소통을 확대할 계획이다.경기도교육청은 16일 고양 킨텍스 그랜드볼룸에서 '2026 경기교육대전환 학부모 특강'을 열었다. 지난 14일 남부지역에 이어 마련된 이날 행사에는 학부모 800여 명이 참석했다.행사의 중심은 안민석 교육감이 직접 진행한 정책 소개와 질의응답이었다. 안 교육감은 학부모들에게 '폰 프리 스쿨', 독서·예술·스포츠(RAS) 교육, '벽깨기', 교권회복 등 민선 6기 경기교육의 주요 정책을 설명했다.특히 지역·학교 간 교육격차 해소 방안 등 교육 현안에 대한 학부모들의 질문을 직접 받고 답했다. 안 교육감은 "교육격차 문제를 비롯해 교육 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 내기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.안민석 교육감이 추진하는 경기교육대전환은 학교 현장의 일상을 바꾸는 데 초점이 맞춰져 있다.대표적인 정책이 '폰 프리 스쿨'이다. 안 교육감의 제1호 결재 정책으로, 학교 일과 중 교육활동과 관련 없는 스마트폰 사용을 줄이고 그 시간을 독서·예술·스포츠 활동으로 전환하는 것이 핵심이다. 경기도교육청은 학생자치회가 학교별 스마트폰 사용 약속과 실천 활동을 직접 기획하는 방식으로 실천학교를 확대하고 있다. 올해 300여 개 학교 운영을 추진 중이다.폰 프리 스쿨과 연결되는 RAS는 Reading·Arts·Sports의 약자로, 독서·예술·스포츠를 교육과정과 연계해 학생의 균형 있는 성장을 지원하는 정책이다. 학생이 직접 선택하고 기획하는 활동을 확대하고 교육지원청과 지역사회가 지원하는 체계를 구축한다는 구상이다.'벽깨기'는 학교와 지역사회의 경계를 허물겠다는 정책이다. 안민석 교육감은 학교가 교육청이나 학교 내부에만 머물지 않고 지자체와 지역사회가 함께 교육 문제를 해결하는 구조를 만들겠다는 방향을 제시해 왔다. 실제 도교육청은 지역 예술기관과 협력하는 예술교육 등을 통해 학교와 지역을 연결하는 사업을 추진하고 있다.교권회복도 안 교육감이 강조하는 축이다. 교사가 교육에 전념할 수 있는 환경을 만들지 않고서는 학교의 변화 역시 어렵다는 판단에서다. 도교육청은 교원의 교육활동 보장을 경기교육대전환의 주요 과제로 제시하고 관련 지원체계 구축을 추진하고 있다.안민석 교육감은 지난 7월 취임 당시에도 폰 프리 스쿨, RAS, 교육활동 보호, 교육자치, 벽깨기를 경기교육대전환의 주요 정책으로 제시했다. 이후 각각을 구체적인 정책으로 추진하면서 자신의 교육철학을 학교 현장에 적용하는 데 속도를 내고 있다.이번 행사의 또 다른 특징은 안민석 교육감이 직접 학부모와 마주 앉았다는 점이다. 교육감이 주요 정책을 설명하고 학부모들이 현장에서 궁금했던 교육격차 등의 문제를 질문하는 방식으로 소통이 이뤄졌다.AI 시대 교육의 방향을 함께 고민하는 자리도 마련됐다. 2부에서는 조벽 고려대 석좌교수가 'AI시대, 인성이 실력이다'를 주제로 특강했다. 조 교수는 AI 시대에는 자녀의 질문하는 능력을 키우는 교육이 필요하다고 강조하면서 경기도교육청이 추진하는 폰 프리와 RAS교육에 대한 기대를 나타냈다.안민석 교육감은 앞으로 도내 각 시군을 직접 찾아 학부모들과 만나는 타운홀미팅을 이어갈 예정이다. 일회성 정책 설명회에 그치지 않고 지역별 교육 현안과 학부모들의 목소리를 정책에 반영하는 소통 창구로 확대하겠다는 것이다.안 교육감이 내세운 '경기교육대전환'이 학교 현장의 변화로 이어지려면 정책을 얼마나 구체적으로 실행하느냐와 함께 학부모·학생·교사 등 교육 주체들과 얼마나 지속적으로 소통하느냐가 중요하다. 이번 학부모와의 직접 만남은 그 첫 단추 가운데 하나로 볼 수 있다.