한미 국방회의에 맞서 '이란 초교 폭격' 사진 든 여성들... "파병 거부해야"

큰사진보기 ▲부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"전쟁 첫날인 지난 2월 28일 이란 남부의 미나브 지역의 여자 초등학교가 미국의 폭격을 받으면서 최소 175명이 숨졌습니다. 그것도 수업 중인 상황이었습니다. 부모들은 가방으로 아이들을 찾아야 했습니다."

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큰사진보기 ▲부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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한미 국방 당국이 부산에서 16일부터 사흘간 29차 통합국방협의체(KIDD) 회의에 들어가자, 여성들은 미국의 이란 초등학교 오폭 사진을 들었다. 호르무즈 해협 파병 의제가 테이블에 올라갈 가능성에 여성들은 "최소한의 양심도, 명분도 없는 전쟁에 파병해선 안 된다"라며 "이재명 대통령이 파병 불가 결단을 내려야 한다"라고 공개적으로 압박했다.부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원, 부산여성의전화 등 지역의 여러 여성단체는 주한 미해군사령부가 있는 부산 남구 백운포를 찾아 보라색의 스카프를 평화의 벽처럼 세웠다. '윤석열 탄핵 촛불' 당시 거리를 채웠던 여성을 상징하는 색깔인데, 이를 배경으로 선 참석자들은 트럼프 대통령 얼굴이 그려진 손팻말에 스티커를 부착하는 것으로 '파병 거부' 여론을 표출했다.마이크를 잡은 강진희 부산학부모연대 상임대표는 미국의 이란 공격 과정에서 벌어진 미나브 초등학교 폭격을 소환해 파병의 부당성을 강조했다. 강 대표는 한국이 이란과 직선거리로 수천 킬로나 떨어져 있지만, 곁에서 발생한 일처럼 큰 충격을 받았다고 한다. 그는 "전쟁이 시작되자마자 학교와 아이들이 가장 참혹하게 짓밟혔다. 명분 없는 침략전쟁에 발을 들이는 것이 어떻게 평화일 수 있느냐"라고 반문했다.파병이 헌법보다 먼저냐는 질문도 나왔다. 김혜숙 부산여성사회교육원 원장은 "비전투라 하더라도 지원하는 순간 참전이다. 한미동맹이 대한민국의 헌법과 주권보다 우위에 있는 거냐"라고 반문했다. 그러면서 헌법 조항을 가져와 읽었다. 우리 헌법 5조 1항에 '대한민국이 국제 평화의 유지에 노력하고 침략전쟁을 부인한다'고 명시한 점을 반드시 기억하자는 의도였다.현장에선 만난 여성들은 파병 불안감이 컸다. 두 아이를 둔 한 40대 ㄱ씨는 "흘러가는 분위기만 보면 점점 (파병) 명분을 쌓는 것 같다. 이대로 가다가 우리 군인을 투입할 것 같아 걱정스럽다"라고 했다. 다른 참석자는 "정부가 제대로 입장을 밝히지 않는 건 비겁한 침묵"이라며 "파병에 절대 동의할 수 없다. 찬성하는 자신이 직접 가거나 가족을 보낼 수 있겠느냐"라고 날을 세웠다.한미 간 고위급 국방 회의를 놓고 전국적으로 반발이 거센 가운데, 부산의 시민단체가 가장 민감하게 반응하고 있다. 앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)로 현지조사단을 보냈고, 이날부터 부산에서 사흘간 KIDD 회의를 개최한다. 이 자리는 시점상 파병 논의 시간표의 한가운데 있다. 17일 이후에는 국가안전보장회의(NSC), 한미 외교장관 회담, 한미 안보협의회(SCM)가 펼쳐진다.백운포 일대는 연달아 열린 기자회견으로 떠들썩한 분위기였다. 여성단체의 기자회견이 끝나자 지역 연대체인 부산자주평화연대가 규탄 행사를 넘겨받았다. 50여 명의 시민단체, 진보정당 관계자들이 한데 모였는데, 이들의 손엔 '미국은 멈춰라', '파병협박 중단하라' 글자가 놓였다.참석자 사이에서 나온 발언 역시 파병 가능성에 대한 우려였다. 최근 트럼프 대통령은 동맹국들을 언급하며, 이란전 관련 한국이 도움을 주지 않고 있다고 불만을 표출했다. 또한 미국의소리(VOA) 방송 등에 따르면 미 행정부 관계자의 입에서도 '한국의 자원 투입' 발언이 있었다.이에 대해 신성호 부산평화연대 사무국장은 "미국이 일으킨 이란과의 전쟁에 파병을 요구받는 것 자체가 부당하다"라고 말했다. 이런 비판은 '탄핵 각오' 호통으로까지 이어졌다. 이성우 부산자주연합 대표는 "정신 차려야 한다. (심지어) 일본도 이를 거부했다. 파병을 하겠다면 (대통령은) 탄핵될 각오를 하라"라고 경고했다.부산 시민단체의 행동은 전방위적으로 확산하는 중이다. 고심 중인 정부는 검토는 하지만 결정한 게 없다는 태도이지만, 지역 단체는 KIDD 회의가 현지조사단이 귀국한 직후 열리는 모습이 '파병으로 가는 과정'이라고 의심한다. 국방부는 이 회의에서 '전작권 전환', '연합방위태세' 등과 동맹 안보 현안 전반을 다룬다고 공지했다.전날 이 같은 소식이 전해지자 부산시청 광장으로 파병에 반대하는 여러 시민단체가 긴급하게 모였고, 진보당 부산시당은 정당 차원의 논평을 발표했다. 민주노총 부산본부에서는 300명의 간부가 이례적으로 공동 성명을 냈다. 미국의 경제적 간섭과 파병 논란에 동시 대응한 이들은 "관세로 노동자의 밥줄을 흔드는 미국이 이제는 호르무즈 파병 등 생명까지 내놓으라고 강요하고 있다"고 반발했다.'파병 반대' 외침은 KIDD 회의 이틀 째에도 계속된다. 부산평화연대 측은 이번 주를 파병 문제의 분수령으로 보고 강도를 크게 높여갈 방침이다. 연대 측 관계자는 "KIDD를 계기로 국민의 목소리를 전하는 선전전뿐만 아닌 철야 투쟁과 집중 집회를 마련했다. 주말에는 서면에서 파병반대 행진까지 할 계획"이라고 이후 일정을 예고했다.