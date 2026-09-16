북미대화 문 열릴 때, 남북은 무엇을 준비해야 하나

큰사진보기 ▲북파에서 바라본 백두산 천지남북지역교류중앙협의회 회원들이 중국땅을 거쳐 백두산 천지에 올랐다(2026.9.10). 1년중 가장 날씨가 맑아 천지를 제대로 볼 수 있었다. 함께 간 일행들중 몇번이나 천지를 오른 사람도 있었다. ⓒ 김성근 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 저서 <판문점에서 금강산까지>에도 작은 만남이 큰 변화를 이룰 수 있다는 점을 강조하고 있다.

며칠 전 백두산 천지를 다녀왔다. 중국 쪽 북파와 서파에서 천지를 바라봤다. 장엄한 풍경을 바라보면서도 한편으로는 다른 생각이 들었다. 같은 산을 두고 남과 북의 사람들은 아직 자유롭게 오갈 수 없다는 사실이다. 백두산 천지를 바라보며 남북의 단절이 새삼 크게 다가왔다.마침 추석이 다가온다. 가족이 모이는 명절이다. 가족의 생사를 확인하고 서로의 소식을 전하는 일조차 쉽지 않은 현실은 남북 단절이 주민의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 보여준다.최근 북미대화 재개 가능성이 다시 거론되고 있다. 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 가능성도 언급되고 있다. 실제 정상회담으로 이어질지는 알 수 없다. 핵 문제와 제재, 북미관계 개선 등을 둘러싼 양측의 입장 차이도 여전히 크다.그럼에도 대화의 가능성이 보일 때 무엇을 준비할 것인가는 지금 고민해야 한다. 북미대화가 재개되면 한반도 정세 전체가 움직일 가능성이 있다. 반대로 북미 간 협상이 진행되는 동안 남북 관계가 별도의 공간을 확보하지 못한다면 남북대화가 뒤로 밀릴 가능성도 생각해야 한다.따라서 우리에게 필요한 것은 북미대화를 기다리는 수동적인 대응이 아니다. 북미대화가 열리든 지연되든 남북 사이에서 작동할 수 있는 대화의 기반을 미리 마련하는 것이다.문제는 어디에서 시작할 것인가다. 현재의 남북 관계에서 정치·군사적 현안을 초기 회담의 중심 의제로 삼기에는 넘어야 할 장벽이 많다. 북한이 남북 관계를 바라보는 인식도 과거와 달라졌다. 통일이나 체제 문제처럼 입장 차이가 큰 의제를 처음부터 전면에 내세울 경우 대화의 문턱 자체가 높아질 수 있다.그렇다면 남북 주민의 안전과 생활에 직접 연결된 문제부터 협의하는 현실적인 접근이 필요하다.재난·재해, 보건의료, 감염병 대응, 산불과 홍수 등 공동의 위험은 남북 모두에 영향을 미친다. 우발적 충돌을 줄이기 위한 실무적인 소통 역시 정치적 입장과 별개로 필요한 영역이다.이런 문제의 장점은 분명하다. 정치적 현안은 양측의 이해관계를 직접 충돌시키지만 주민의 안전과 재난 대응은 공동의 필요에서 협의를 시작할 수 있다.이산가족 문제도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 당장 대규모 상봉이 어렵다면 생사 확인이나 가족사진 교환, 소식 전달처럼 작은 방식부터 시작할 수 있다. 이산가족 문제를 별도의 거대한 정치 의제로 만들기보다 인도적 협력이 실제로 작동할 수 있는 분야의 하나로 접근하는 것이다.이 과정에서 가장 먼저 필요한 것이 연락 채널이다. 대화의 내용보다 앞서 필요한 것은 대화할 수 있는 통로다. 연락 채널이 있어야 사고가 발생했을 때 상황을 확인할 수 있고, 오해가 생겼을 때 설명할 수 있으며, 다음 협의를 약속할 수도 있다.남북 간 신뢰가 충분하지 않기 때문에 연락 채널이 필요한 것이 아니라, 신뢰가 충분하지 않기 때문에 더욱 필요한 것이 연락 채널이다. 따라서 남북대화를 준비한다면 거창한 정상회담 의제부터 정하기보다 최소한의 연락 체계를 어떻게 복원하고 안정적으로 유지할 것인지부터 검토할 필요가 있다.작은 합의도 중요하다. 재난이 발생했을 때 연락하는 방법, 보건 분야에서 정보를 교환하는 방식, 우발적인 상황에서 실무적으로 소통하는 절차 등은 큰 정치적 합의 없이도 논의할 수 있는 영역이다.이러한 작은 합의가 당장 남북 관계를 획기적으로 바꾸지는 못한다. 그러나 협의하고 합의하고 이행하는 경험을 다시 만드는 것 자체가 남북 관계에서는 중요한 자산이다. 북한이 남북 관계를 '적대적 두 국가'로 규정하고 있는 현실도 무시할 수 없다. 과거의 민족공동체 논리만으로 남북 접촉과 협력을 설득하기에는 한계가 있다.그렇다면 접근 방식도 달라져야 한다. 체제나 통일에 대한 입장 차이를 당장 해소하려 하기보다 서로의 현실을 인정하면서 공동의 필요가 있는 분야에서 접촉과 협력을 축적하는 방식이 필요하다.북미대화가 실제로 재개된다면 이러한 준비는 더욱 중요해진다.북미 간 직접 협상이 진행되면 북한은 핵 문제와 제재, 북미관계 개선 등 전략적 현안에 협상력을 집중할 가능성이 있다. 이때 한국이 북미대화를 대신할 수는 없지만, 남북 관계의 공간까지 북미 협상에 맡겨둘 필요도 없다.북미대화가 시작될 경우 이를 남북대화를 확대하는 계기로 활용할 수 있어야 한다. 미국과 북한의 대화가 진전되는 만큼 남북 사이에서도 실질적인 협의를 시작할 수 있는 준비가 필요하다. 반대로 북미대화가 지연되더라도 남북 간 최소한의 소통은 유지할 수 있어야 한다. 남북 관계가 북미 관계의 결과에 따라 열리고 닫히는 구조에서 벗어나는 것도 중요한 과제다.그러기 위해서는 지금부터 준비해야 한다. 연락 채널 복원 방안부터 검토하고, 인도적 문제와 재난·보건, 주민 안전 등 협력이 가능한 의제를 정리해야 한다. 북한이 받아들일 수 있는 수준의 구체적인 제안도 마련해 두어야 한다.백두산에서 내려오면서 천지를 다시 바라봤다. 언젠가는 중국을 통하지 않고 북한 땅을 통해 천지에 오를 수 있는 날도 올 것이다. 그러나 큰 변화를 기다리는 것만으로는 충분하지 않다. 남북 관계의 전환은 거창한 선언 하나보다 작은 접촉과 합의가 축적될 때 현실이 될 수 있다.북미대화가 재개될지, 남북대화가 언제 다시 시작될지는 지금 단정하기 어렵다. 그러나 대화가 열렸을 때 무엇을 제안할 것인지는 지금 준비할 수 있다. 정치·군사적 현안을 해결하는 것도 중요하다. 하지만 첫 단계부터 모든 문제를 풀려고 하기보다 연락 채널을 복원하고, 공동의 필요가 있는 분야에서 작은 합의를 만들어내는 것부터 시작해야 한다.북미대화의 문이 열릴 때 우리가 준비해야 할 것은 거창한 구호가 아니다. 다시 연락할 수 있는 통로와 협의할 수 있는 의제, 그리고 작은 합의를 이행해 본 경험이다. 그것이 지금의 남북 관계에서 다시 대화의 공간을 만드는 현실적인 출발점이다.