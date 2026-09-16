국토장관 후보자 "삼성역 철근 누락, 서울시 책임... 구상권 청구할 것"

큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전용기 더불어민주당 의원(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

홍지선 국토부 장관 후보자는 16일 GTX-A 삼성역 철근 누락 관련, "올해 말까지 분기별·기관별로 손실을 나눠서, 서울시에 구상권을 청구할 예정"이라고 못 박았다.앞서 강남구 GTX-A 노선인 삼성역 지하 5층 승강장 기둥 공사 과정에서 80개 중 상당수가 주철근이 빠진 사실이 확인돼 논란이 됐는데, 이후 개통 지연과 손실로 인한 금전적 부담을 서울시에 묻겠다는 얘기다.홍 후보자는 16일 국회 국토교통위원회 인사청문회에서 전용기 더불어민주당 의원 질의에 대해 "삼성역 철근 누락의 귀책사유는 일단 서울시에서 시공 관리를 철저하게 못한 게 주원인이고, 이에 따른 시공사·감리사도 책임은 있다고 본다"며 이같이 답했다.이와 관련해 전 의원은 "지금 개통 지연부터 시작해서 상황이 엉망이다. 경기 동탄에서 파주까지 올라가는 GTX인데 삼성역은 철근 누락시키고 제대로 개통도 안 돼서, 무정차 통과도 연기되게 생겼다. 시민들의 이동권을 제약하는 부분에 대해서는 명확하게 국토부에서 입장을 내주셔야 된다고 생각한다"고 지적했다.같은 당 김남근 의원 또한 서울의 주택 공급난 책임을 현 서울시에 물었다. 그는 오세훈 시장 취임 후 SH공사의 신축·매입임대 사업 물량이 2020년 6500세대에서 2022년 800세대 등으로 급감해 연립·오피스텔 공급이 줄었다며, 이것이 현 청년 전월세난의 주요 원인이라고 지적했다.이어 2022~2024년 기준 서울의 주택 착공이 10년 평균 대비 58% 줄어든 점을 지적하며, "서울의 현재 주거난은 오 시장이 2022~2024년 주택 공급을 급감하게 할 때 이미 예견됐던 일"이라고 비판했다.김 의원은 "서울시 행정에 문제점이 있었는데도 국토부가 저자세로 협상만 한 것 아니냐"며 공급이 안 되는 원인을 진단하고 필요시 감사를 실시해야 한다고 짚었다. 이에 홍 후보자는 "잘못된 게 있으면 바로잡겠다", "감사를 진행할 수 있는 상황인지 보겠다. 서울 주거에서 비아파트(빌라.오피스텔 등) 공급이 충분히 이뤄져야 한다"고 답했다.홍 후보자는 용산공원 주택 공급 관련해 일부 부지에 한해서는 공급을 고려하겠다고 했다.그는 이용선 민주당 의원 질의에 답하며 "용산 미군기지 반환 부지는 공원화는 것이 원칙"이라면서도 "다만 부수적으로 외곽 부지에 한해, 미래 세대와 청년들에 주택을 공급할 여지가 있는지 파악해 국민 공감대가 있으면 추진할 수 있다고 생각한다"라고 말했다.한편 후보자의 '5번의 전세살이 뒤 자가 마련' 이력을 두고 국민의힘 측이 공세를 펼친 가운데, 이날 오후 일부 국민의힘 의원은 "위법은 없다"고 말하기도 했다.국민의힘 신성범 의원은 이날 "이게 두 분 부부가 잘 전세를 살다가 (마련)했다는 것을 인정한다. 그러니까 여기에는 어떤 위법도 없다"면서도 "지금 후보자는 '영끌 투자'로 아파트를 사신 분이 됐는데, 이게 정부의 정책(기조)과는 맞지 않는다. 그에 대해 국민적인 비판이 높다(는 걸 아시라)"고 말했다.홍 후보자는 20년 무주택자로 지내며 2~3년마다 이사를 하다가, 주거 불안정에 지쳐 지난해 서울 신도림동 아파트를 약 10억 원에 구매했다. 그는 "시세 차익을 노린 게 아니다, 오랜 전세살이에 지쳐 실거주 목적으로 집을 산 것"이라고 이날 해명했다.